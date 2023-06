Ágatha Ruiz de la Prada sentencia su posible futuro en televisión: “Ya no quiero más proyectos”

Ágatha Ruiz de la Prada en la presentación de su nueva colaboración con Ecovidrio. (Ecovidrio)

Para hablar de la moda española es necesario mencionar a Ágatha Ruiz de la Prada, una mujer que no deja de sorprender y cuyos diseños hace mucho que dieron el salto de las prendas de ropa a todos los artículos imaginables. Si bien su catálogo es tan amplio que puede resultar fácil perderse en él, todo lo suyo es muy fácil de reconocer ya que está agathizado, es decir, que derrocha color y optimismo. Dos características que van a tener los nuevos contenedores de vidrio de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro responsable de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España, con la que acaba de lanzar una nueva colaboración.

Coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, la diseñadora ha presentado la nueva campaña que destaca, como no podía ser de otra manera, por sus colores. No solo ha lanzado una nueva tanda de ‘miniglús’ para el vidrio, también su primera colección de NFTs, llamada EcoDreamers y compuesta por 3.001 unidades en las que fusiona su universo con los conocidos iglús verdes.

Infobae España ha podido hablar con Ágatha Ruiz de la Prada durante el evento. Lo primero que ha reconocido es lo mucho que le gusta trabajar con Ecovidrio, pues tratan un tema que siempre le ha “entusiasmado”, el tema del reciclaje, sobre el que está muy concienciada. “Es algo duro, pero ellos han logrado darle la vuelta y relacionarlo con la moda y el arte”, ha dicho.

Lo importante de su colaboración se encuentra, en su opinión, en que logran “poner bonito el tema de la basura”, haciendo que “dé menos pereza bajar a reciclar si el contenedor está decorado”. Al menos es algo que a ella la ayuda y es que asegura que en su casa se recicla todo, “hasta las sillas” y “especialmente las ideas”.

Esa capacidad tan creativa de la que tanto puede presumir no solo la tiene ella, también su hijo Tristán, que forma parte importante de este proyecto. De hecho, a él le debe buena parte del mérito del éxito de este trabajo y es que, como asegura a este medio Ágatha, ha delegado en él una parte que no ha llegado a entender, la relacionada con los NFTs.

“De esto se ha ocupado mi hijo, Tristán, que llevaba un año hablando de este tema con esta y otra gente y al final lo estamos haciendo con Ecovidrio. Tristán es monísimo, es estupendo y lo ha llevado todo él porque yo no lo entiendo. Aunque hay un NFT que es para mí, eso sí, aún estoy asumiendo el concepto”, ha reconocido sin poder evitar reírse de lo complicado que es este concepto para ella.

Pese a que le cuesta, Ágatha Ruiz de la Prada siempre está dispuesta a prestarse para proyectos en los que pueda aportar algo. Así se siente junto a la empresa de reciclaje, que define como “una gozada porque esto para mí es reciclarse la cabeza, el poder hacer proyectos tan bonitos”.

Como ha sido la primera diseñadora en lanzar sus propios NFTs, la madrileña se considera toda una “pionera”. Pero no solo en este ámbito: “Lo primero es que soy la diseñadora española que ha hecho la biografía más bestia y soy pionera en eso. Además esta semana también he sacado mi libro y lo he hecho en audiolibro. Soy pionera con los NFT, en el reciclaje. ¡Estoy feliz!”, ha asegurado.

Quizás por este gran volumen de trabajo, sumado al buen momento personal que está viviendo junto al abogado José Manuel Díaz-Patón, Ruiz de la Prada no quiere más trabajo, y menos si están relacionados con la pequeña pantalla. “Hice mucha televisión cuando el Covid porque no podía viajar. Ahora tengo mis trabajos... Y ya no tengo tanto tiempo. Voy a la tele en ocasiones, pero no es esa barbaridad de antes, porque me pasé... Había días en los que iba tres veces en el mismo día. Ya no quiero más proyectos, quiero descansar”, ha sentenciado.

