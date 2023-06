Guardiola pide a Abascal que deje al candidato extremeño sentarse a negociar con ella

Mérida, 3 jun. La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido este sábado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "deje" al candidato de su partido, Ángel Pelayo, sentarse con ella a negociar porque "el futuro de Extremadura no se decide en ningún sitio que no sea aquí".

"Extremadura no se negocia en Madrid", ha aseverado la dirigente popular ante la Junta Directiva Regional de los populares, a la que ha manifestado que aún no ha conversado con Vox -cuyos 5 diputados sumados a los 28 del PP arrebatarían el gobierno al socialista Guillermo Fernández Vara- porque Pelayo "no ha recibido aún autorización".

Por ello ha manifestado a Abascal que si no le da permiso para entablar un "diálogo fructífero", sea él quien lo haga, al tiempo que ha vuelto a reiterar su compromiso de gobernar en solitario porque aunque el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoó, "me ha dicho lo que me tenía que decir", "mis jefes son los extremeños". EFE

fap/jlg

(foto) (vídeo)