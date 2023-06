‘La desconocida’, un cuento macabro que destapa los peligros del acoso a menores

Laia Manzanares en 'La desconocida'

En 2012 el dramaturgo Paco Becerra, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2009, escribió Grooming, una obra que giraba en torno a un tema tan incómodo y poco explorado como es el abuso cibernético a menores de edad. Bajo la dirección de José Luis Gómez y con Antonio De la Torre y Nausicaa Bonnín encima de las tablas del Teatro de La Abadía, asistíamos al encuentro entre un depredador sexual y su víctima en un parque perdido a través de una conversación en la que, sin embargo, nada terminaba siendo lo que parecía en un juego de máscaras de lo más maquiavélico.

Ahora, Pablo Maqueda (responsable del documental Dear Werner) adapta este texto para llevarlo a la pantalla intentando conservar su espíritu malsano, pero, al mismo tiempo componiendo un artefacto cinematográfico a su alrededor. “Me quedé impactado con la obra”, reconoce el director a Infobae España. “Pero no era fácil de adaptar, porque yo quería recuperar esa misma reacción que percibí en los espectadores del teatro, ese shock en sus ojos. Así que el reto era utilizar los mecanismos cinematográficos para generar un estado de ansiedad, turbación y esa atmósfera irrespirable, pero de la forma más realista posible”.

Campaña anti ‘spoilers’

Los protagonistas en esta ocasión son Manolo Solo y Laia Manzanares. De La desconocida (que se estrena el próximo 9 de junio después de pasar por el Festival de Málaga), poco se puede decir, porque cualquier cosa que se cuente podría destripar los giros de guion. De hecho, al principio de la película aparece un mensaje del propio director en el que pide de forma explícita que no se desvelen datos de la trama, que se eviten los ‘spoilers’. ¿Era necesario? “Yo soy muy admirador de la campaña de marketing que hizo Alfred Hitchcock con Psicosis y, de alguna manera, quería hacer algo parecido”.

Maqueda piensa que buena parte del cine actual resulta demasiado acomodaticio y que lo quería con esta película era descolocar, jugar con las expectativas y mantener la atención desde el primer minuto hasta el final. “Quería llevar al espectador a lugares donde nunca hubiera estado y que se hiciera preguntas que nunca se haría”.

Laia Manzanares entrando en la madriguera de conejo en 'La desconocida', de Pablo Maqueda

Piensa además que todos tenemos secretos muy oscuros en nuestro interior que no queremos que nadie sepa y que hay muchos monstruos cotidianos pululando entre nosotros, solo que la mayoría no hace cosas horribles que afecten a los demás. Para contar esta perturbadora historia que gira en torno a la pederastia, tanto Becerra en un principio, como Maqueda ahora, utilizan la estructura de cuento macabro, de manera que encontramos referencias a Caperucita y el lobo o a Alicia en el país de las maravillas. “Es que los cuentos clásicos a mí me resultan terroríficos, incluso las propias enseñanzas morales que desprenden. Además, al tratar de la infancia era una buena herramienta para hablar de ese universo de inocencia y de qué forma se puede pervertir”.

Un thriller ambiguo

Por eso, el director juega con la metáfora de la madriguera de conejo, que no deja de ser un lugar oscuro que no genera demasiada confianza y no precisamente la apertura a un mundo de fantasía. Pero, como decíamos, en La desconocida nada es lo que parece y, aunque no podamos desvelar nada de la trama, sí que podemos decir que está contada a modo de thriller, pero muy ambiguo, así que no veremos violencia explícita, aunque sí la sentiremos en todo momento gracias a los cortes de montaje o los fuera de campo y a esa partida de ping-pong dialéctica que mantengan los personajes.

Y, lo mejor es que, cuando la película termine, cada uno podrá tener su propia teoría en torno a lo que ha ocurrido, algo que al director le interesaba hacer ya que tiene la sensación de que se nos da todo muy masticado. “Me aburre el didactismo, que parezca preestablecido lo que tenemos que pensar cuando vemos una película, incluso a nivel moral. Y esta película pretende ser una bofetada en ese sentido a la hora de zarandearte y sacarte de tu zona de confort”.

