Kiko Matamoros y Marta López Álamo viven su gran día: la incógnita de la asistencia de Ana y la fría venganza de Makoke

Llegó el gran día para Kiko Matamoros y Marta López Álamo. La pareja contraerá matrimonio este jueves 2 de junio en la basílica de San Miguel, en Madrid, un esperado enlace al que asistirán numerosos rostros conocidos para celebrar junto a los novios la culminación de un camino que no ha estado exento de obstáculos, polémicas y conflictos.

Para el novio será su tercera boda tras sus matrimonios con Marián Flores y Makoke, madres de sus cinco hijos. Sin embargo, será la primera vez que Kiko pase por el altar en una ceremonia religiosa, pues los dos anteriores enlaces fueron por la vía civil. Y es que, hasta hace un tiempo, Matamoros se definía como ateo, pero ha acabado reconvirtiéndose al cristianismo, quién sabe si animado por el profundo deseo de su chica de casarse por la Iglesia.

La relación de Kiko y Marta ha estado marcada por las críticas por la diferencia de edad entre ambos. Y es que él tiene cuarenta años más que ella, aunque esto no ha sido motivo suficiente para que no acabe triunfando el amor, tanto que el colaborador asegura que es la primera vez que se casa enamorado de verdad, mientras que Marta ha protagonizado su propia exclusiva en la revista Lecturas y ha asegurado que estará con su futuro marido “el resto de su vida”, dando por sentado que será él quien fallezca antes.

La incógnita de Ana Matamoros

La felicidad de Kiko será todavía mayor este jueves al ver a su hija Laura ejerciendo como madrina de la ceremonia. También acudirá al evento su hijo Diego. Con ambos protagonizó mediáticos conflictos que al fin han logrado dejar atrás, presumiendo de una excelente relación.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de Anita. La única hija que Matamoros tuvo con Makoke se distanció de su padre y acabó rompiendo todo contacto con él tras la turbulenta separación del matrimonio. Kiko ha expresado en numerosas ocasiones su dolor por esta situación y ha confesado que le gustaría que su hija fuera testigo del día más feliz de su vida, pero hasta ahora su asistencia sigue siendo un misterio.

Lo innegable es que en los últimos días ha habido avances en la relación entre Kiko y Anita, pues ambos han vuelto a seguirse en Instagram después de que, aparentemente, se encontraran en casa de Laura Matamoros. Además, este jueves 1 de junio María Patiño daba más pistas sobre el asunto al dedicarle un rotundo mensaje a Makoke tras su entrevista en Lecturas: “Me alegro de que celebres que tu hijo se haya reencontrado con su padre. No entiendo por qué no celebras algo más”, espetó la periodista, que asegura que si no habla más es por proteger a Ana.

La venganza de Makoke

Kiko y Marta han cerrado un acuerdo con la revista Lecturas para la exclusiva de su boda. Dado que el enlace se producirá en un lugar accesible al público y ante la posible filtración de fotografías de los novios, la influencer ha posado este miércoles en la portada de la revista con el vestido que llevará en la ceremonia religiosa. Pero lo que no esperaba la pareja es que la ex de Matamoros reventara esta primera parte de la exclusiva, robándole a Marta el protagonismo de la portada.

Y es que en el cruce de reproches, acusaciones y descalificaciones que Kiko y Makoke llevan protagonizando desde su separación, la exmujer del colaborador ha medido perfectamente los tiempos y le ha asestado un golpe que esta vez no se esperaba. La colaboradora de Fiesta ha desplazado de la primera plana a la prometida de su ex al anunciar que volverá a ser abuela. “Espero que Kiko no mienta esta vez”, reza el titular de la portada, con el que Makoke se refiere a la infidelidad que el tertuliano confesó haber cometido el mismo día que se casaba con ella.

Resignado, Kiko Matamoros evitó hacer declaraciones sobre esta última jugada de su expareja: “Estoy cansado de ser la percha de su existencia mediática”, confesaba, anunciando que irá “con la verdad” ante el juez por la causa que todavía tienen pendiente.

Lo que está claro es que Kiko y Marta intentarán olvidar todos los conflictos que han amenazado con empañar su boda y disfrutarán al máximo de este día tan especial junto a familiares y amigos, un enlace que se celebrará por todo lo alto en el hotel Ritz de Madrid tras la ceremonia religiosa en la que se convertirán por fin en marido y mujer.

