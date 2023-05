Laura Pausini, Persona del Año en los Grammy Latinos 2023

Laura Pausini, nombrada Persona del año 2023 de La Academia Latina de la Grabación.

La Academia Latina de la Grabación ya ha dado a conocer quién será la personalidad musical a la que se homenajeará en la próxima ceremonia, convirtiéndose así en la Persona del Año 2023. Se trata de Laura Pausini, la gran cantante italiana que será reconocida por su trayectoria artística y multilingüe, así como por su compromiso a la hora de apoyar causas de origen social y de reivindicación de los derechos de las mujeres y los colectivos LTGBIQ+.

Te puede interesar: La última gira de Les Luthiers

Se trata de un galardón que se entrega a modo de homenaje a aquellos músicos que han conseguido grandes logros dentro de la industria latina, y suelen tratarse de pesos pesados, de nombres que han alcanzado el más alto prestigio en todas las facetas y el reconocimiento popular. La lista no puede ser más contundente y en ella encontramos a: Gloria y Emilio Estefan, Carlos Santana, Juan Luis Guerra, Juan Gabriel, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Shakira, Caetano Veloso, Marc Anthony, Maná, Juanes, Rubén Blades... y los españoles premiados ha sido Julio Iglesias, Plácido Domingo, Miguel Bosé, Joan Manuel Serrat y Alejandro Sanz. Sería la primera vez que premiaran a una artista italiana, aunque son muchas las veces que Laura Pausini ha cantado en español.

Un premio que coincide con 30 años de carrera

En ese sentido, Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de Grabación, ha declarado que se trata de una de las artistas más talentosas y queridas de su generación, cuyo compromiso con grandes causas ha sido ejemplar. “A lo largo de sus más de tres décadas de carrera su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y de géneros, cautivando a las audiencias de todo el mundo”.

Por su parte, Pausini se siente muy honrada de recibir este reconocimiento por parte de la Academia Latina de Grabación. “Ser nombrada Persona del Año en este momento cuando estoy celebrando 30 años de carrera es algo que no puedo describir con palabras, solo puedo sentir un profundo agradecimiento por la Academia y sus miembros y, por mi amado público que me ha llevado hasta sitios donde nunca hubiera soñado. El idioma español me ha abierto las puertas desde joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y a vivir la música sin barrera ni límites”, ha dicho la cantante, que está deseando que llegue la ceremonia que, en esta ocasión, se celebrará en nuestro país.

Te puede interesar: La churrería que aparece en el último videoclip de Rosalía y Rauw Alejandro

En esta gala, Pausini será homenajeada a través de un concierto a modo de tributo que incluirá versiones de su amplio repertorio interpretadas por un abanico de artistas y amigos. Todos los detalles de este evento se darán a conocer durante la Semana del Latin GRAMMY 2023 en Sevilla.

No cabe la menor duda que Laura Pausini es una de las intérpretes más aclamadas de la música latina actual. Ha traducido sus canciones a seis idiomas, y su primer álbum en el mercado de habla hispana se remonta a 1994. Lleva vendidos más de 70 millones de discos en todo el mundo y ahora celebra su treinta aniversario en la industria. Además, ha utilizado su estatus para apoyar la igualdad de las mujeres, de las personas LGTBIQ+, el hambre, la pobreza, el cambio climático, la violencia machista y, por esa misma razón, le han concedido varios premios humanitarios.

Seguir leyendo: