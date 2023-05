Estrecho, Alvarado y ‘Crema’: así fueron los inicios de C. Tangana en la música urbana

Antón Álvarez, conocido artísticamente como C. Tangana

Podría olvidarme de los Grammys / De los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami / Podría olvidarme de billetes en primera / Volver a ser el Crema, 100 personas en el party / Podría volver al punto cero / Y escuchar a mi casero pelear por su dinero en la escalera / Dentro de mi piso, 30 metros cuadra’os / Entre Estrecho y Alvarado escribiría otro poema.

No existen datos relativos sobre si el pico de búsquedas de pisos de 30 metros cuadrados entre Estrecho y Alvarado ha aumentado desde que Antón Álvarez, C. Tangana en clave musical, sacara un tema inédito al que bautizó con el nombre de las dos paradas contiguas de la línea uno del metro de Madrid.

La nueva canción que el artista lanzó por sorpresa la semana pasada coincide con el quinto aniversario de Avida Dollars, una reedición del álbum que llega con el aliciente estrella de Estrecho/Alvarado: una celebración de su pasado como Crema, el nombre con el que se dio a conocer en la escena musical urbana. En ella, Pucho rememora la época en la que vivió entre cuatro paredes de un pequeño piso por la zona y con infinidad de sueños. Allí compuso sus primeras canciones cuando apenas podía pagarse un alquiler o llegar a fin de mes. Tampoco acudía a eventos que requerían de etiqueta o compraba relojes Audemars Piguet.

Te puede interesar: La colaboración entre Rosalía y Frank Ocean que nunca vio la luz

El tema, producido por pablopablo, nombre artístico de Pablo Dexler, hijo de Jorge Drexler, se remonta a los inicios urbanos de Antón como intérprete. A sus versos punzantes, no tanto a los hits de su última era. A la tranquilidad de vivir sin el peso de la fama o del crecimiento en las listas de Spotify.

Portada de 'Avida Dollars'

Un himno centenario

Los seguidores de C. Tangana llevaban pidiéndole composiciones nuevas desde hacía meses. No en vano, desde el lanzamiento de El Madrileño no se sabía demasiado del artista. Pucho ha terminado por cumplir las promesas de sus oyentes al lanzar, no sólo un nuevo acertijo sonoro que retrotrae a sus fanes a una época en la que las barras del trap se hacían en estudios polvorientos y los éxitos se contaban con los dedos de una mano.

Se desconoce cuáles serán los próximos pasos del artista después del álbum con el que consiguió reconstruir una boda gitana en el escenario -colaboración con La Húngara incluida-. Lo que sí está confirmado es que Pucho compondrá e interpretará el himno con el que el Real Club Celta de Vigo celebrará su centenario, tal y como informó el propio equipo el pasado mes de marzo.

Te puede interesar: ¿Están juntos Fernando Alonso y Taylor Swift?

El próximo 23 de agosto el club celeste celebra un siglo de fervor con el esférico y muchos se han preguntado por qué un madrileño será el encargado de homenajearlo. El propio C. Tangana lo ha explicado en varias ocasiones, y es que su padre es de la ciudad que da nombre al club. “Yo tengo sangre viguesa, mi viejo es de aquí de Vigo y supongo que sabéis que tu viejo normalmente es el que decide cuál es tu equipo de fútbol”, afirmaba en un concierto en la ciudad gallega.

Entre Estrecho, Alvarado y Vigo, Ánton Álvarez sigue nutriendo su futuro de las raíces de su pasado.

Seguir leyendo