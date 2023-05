El Madrid denuncia los insultos a Vinicius en Mestalla ante la Fiscalía

Vinícius Júnior, del Real Madrid, imita el insulto que le dirige un aficionado, en el partido contra el Valencia en el Mestalla, Valencia, España, 21 de mayo de 2023. (REUTERS/Pablo Morano).

El Real Madrid ha anunciado en un comunicado que acude a la Fiscalía General del Estado como acusación particular tras presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos acaecidos contra el brasileño Vinicius Junior en Mestalla.

“El Real Madrid C. F. muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinícius Junior. Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho. El Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades. El artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inicien”.

De esta manera, el club blanco condena los insultos racistas que recibió Vinicius durante todo el partido ante el Valencia. Con la denuncia ante la Fiscalía, el Real Madrid deja claro que considera tales ataques como delito de odio y se ampara en la Constitución española.

Rubiales y Xavi condenan los hechos de Mestalla

El presidente de la Federación y el técnico del Barcelona han mostrado en rueda de prensa su rechazo a lo sucedido y apoyo total a Vinicius. “Este es un asunto que ha adquirido una dimensión más allá del fútbol y no es al primera vez. Tenemos un problema de educación en nuestro país. Mientras haya un aficionado o grupo de aficionados que insulte por condición sexual o color de piel, tenemos un grave problema que mancha a todo un equipo, afición y nación. Somos un país muy acogedor, que recibe a personas de todo el mundo. Vinicius o cualquier jugador o jugadora que reciba algún insulto tiene mi apoyo y el de la Federación. Hay quién habla de comportamientos dentro del campo pero, para eso están los árbitros. No podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro que es todo un desierto”, expresó Rubiales.

Xavi Hernández también se mostró contundente. El técnico catalán ha dejado clara su condena hacia cualquier acto de racismo y cree que los jugadores deberían abandonar el césped ante cualquier falta de respeto. “Es triste y lamentable. En esto no hay escudos, debemos condenar cualquier acto de racismo. Se trata de personas. Y hemos de condenar cualquier acto de racismo como el de ayer en Mestalla a Vinicius. Al mínimo insulto habría que parar los partidos. Siempre lo he pensado. El fútbol es el único deporte en el que se acepta el insulto. Estoy trabajando y me dicen hijo de tal... no veo a un panadero o periodista aguantando esto. Hay insulto, pues no se juega. Es un mensaje al presidente de la Liga, la Federación... no tengo que aguantar un insulto. No tengo que aguantar en mi horario laboral insultos y desfachateces de todo tipo. Hay que decir basta”.

El entrenador del Barça también valoró los comentarios de Vinicius una vez sucedido el episodio racista. “No creo que se deba llegar al punto de decir que España o la Liga es racista, pero sí hay actos racistas y hay que condenarlos. Estamos en un entorno en el que nos insultan y nos dicen de todo. Es difícil no enfadarte, y eso le pasa a Vinicius. Y a cualquier jugador”.

