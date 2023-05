Tamara Falcó aclara la polémica de su vestido de novia y desvela la palabra que lo detonó todo

Tamara Falcó explicando en 'El Hormiguero' lo que sucedió con respecto a su vestido de novia. (@elhormiguero/Instagram)

No era la invitada de la noche, pero este jueves 18 de mayo Tamara Falcó ha logrado convertirse en el rostro estrella de El Hormiguero. La marquesa de Griñón regresaba a su puesto como colaboradora y todas las miradas estaban puestas en ella pues era su gran reaparición tras conocerse que la firma que iba a hacerle su vestido de novia, Sophie et Violà, había roto el contrato.

Pese al mal trago, pues su boda con Íñigo Onieva se celebra en menos de dos meses, Tamara volvió a hacer gala de su carácter extrovertido y contó los detalles de lo que había sucedido.

Según explicó, desde el primer momento ella tenía muy claro cómo quería ir vestida en su gran día, pues años atrás se enamoró de un diseño en el que quería que se basara su look nupcial. “Me dijeron: ‘Te lo hacemos’”, ha recordado que le dijeron las diseñadoras Sophie et Violà tras comentarlo con ellas.

Tamara Falcó y Pablo Motos en el programa 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

En la primera prueba todo fue perfecto y la ganadora de Masterchef Celebrity salió enamorada del traje. Sin embargo, los problemas llegaron cuando lo contó en El Hormiguero y pronunció una frase que provocó “mucha tensión” entre las diseñadoras y ella. “Me gusta más que la inspiración”, fue lo que dijo.

Como consecuencia, la segunda vez que se probó el diseño había cambiado de arriba abajo. “El vestido había cambiado totalmente. Y con la mala pata de que vino mi madre, que es muy exigente. Habían añadido unos volúmenes... Mi madre no entendía nada”. Tamara también estaba acompañada por su hermana pequeña, Ana Boyer, su cuñada y dos amigos. De todos ellos, según su versión, “mi hermana fue la única que dijo: ‘Vas a ser la novia más guapa’. Pero cuando bajé con el vestido solo hubo silencio. Fue súper incómodo”.

Aunque Tarma Falcó ha reconocido que la situación podría haberse encauzado y “haber terminado bien”, al menos por su parte, al final “se torció mucho la cosa” durante el proceso creativo. “Tenía que haber sido un momento bonito, pero todo fue muy desagradable”, ha dicho con resignación en la voz.

Contrato publicitario

Tamara Falcó en 'El Hormiguero', donde ha desvelado los detalles de su polémica con la firma Sophie et Violà. (Atresmedia)

La marquesa también ha aprovechado su paso por El Hormiguero para desvelar que tenía un contrato publicitario con la firma bilbaína. “Yo tenía un contrato con Sophie et Voilà, que iba a ser imagen de ellos un año prorrogable a dos, y ellos me iban a hacer mi vestido de novia”, ha contado Tamara, que ha aprovechado para desmentir un bulo. “Yo no he cobrado por mi vestido de novia, sino por el contrato de imagen en global. Tengo muy buenos abogados y lo que sí pusieron (en el contrato) es que si no me gustaba el vestido no me tenía que casar con él”, ha sentenciado.

El comunicado llegó poco después para sorpresa suya, pues nunca se habría imaginado este final. Por suerte, han sido muchas las firmas de moda, tanto nacionales como internacionales, que se han ofrecido a vestirla en el día de su boda.

Tal y como mostró El programa de Ana Rosa hace unos días. más de 14 personas vinculadas a firmas de moda han acudido a la casa de Isabel Preysler para mostrar a Tamara sus propuestas de vestidos. Si ha elegido alguno de ellos tan solo lo sabe la novia y su entorno más cercano, que ha optado por guardar silencio. Al menos de momento.

