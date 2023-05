Sophie et Voilà rompe con Tamara Falcó y la deja sin vestido a dos meses de su boda por sus “exigencias”

Tamara Falcó durante el rodaje de un anuncio en el Hotel Four Season, en Madrid.

Tamara Falcó se encuentra en la recta final para su gran día. El próximo 8 de julio, la marquesa de Griñón contraerá matrimonio con Íñigo Onieva tras unos largos meses en los que su compromiso ha acaparado cientos de titulares y ha tenido que sortear diferentes polémicas. Cuando parecía que todo estaba más que seguro y que la pareja podría disfrutar de los días previos a su enlace con total tranquilidad, se ha conocido una complicación que hace peligrar su boda.

Te puede interesar: Invitaciones, web exclusiva y un regalo ‘mínimo’: los nuevos detalles de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Sophie et Voilà, la firma elegida por Tamara para diseñar su vestido de novia, ha roto su contrato con ella. Ha sido la propia marca, originaria de Bilbao, quien lo ha desvelado a través de un comunicado en el que además dan a entender los motivos de esta decisión.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó en Bali, Indonesia, en una fotografía compartida por la marquesa de Griñón en su Instagram.

“Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó”, comienza la nota, a la que ha tenido acceso El País y que está escrita por las dueñas de la empresa, Sofía Arribas y Saioa Goitia.

Sin entrar en detalles, se puede entender cuál ha sido el motivo de esta decisión si se lee entre líneas: “Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, se afirma con rotundidad.

Si bien apuntan que a la hora de crear un vestido de novia “en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoire faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía”, las demandas de Tamara Falcó no pueden ser atendidas por ellas.

Tamara Falcó en una imagen de sus redes sociales mirando diseños de 'Sophie et Voilà. (Instagram)

“Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma”, continúa el comunicado.

Te puede interesar: El exclusivo regalo de compromiso de Tamara Falcó a Íñigo Onieva: un reloj de lujo valorado en más de 50.000 euros

Tamara Falcó todavía no se ha pronunciado al respecto, pero la respuesta de Sophie et Voilà es contundente y no serán las creadoras de esta firma made in Spain quienes vistan a la hija de Isabel Preylser en uno de los días más importantes de su vida. Su decisión es contundente e irrevocable y parece ser el objeto de una gran meditación pues, aseguran, “Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que (Tamara) se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas”.

Tamara Falcó en una imagen de sus redes sociales mirando vestidos de Sophie et Voilà. (Instagram)

Según El País, la firma vasca había preparado para ella “infinitas opciones” para intentar salvar la situación, pero tras varios desencuentros la situación se ha “complicado” hasta volverse “insostenible”. Por su parte, El programa de Ana Rosa ha desvelado que todo se torció cuando Tamara Falcó, aún teniendo dos ideas de vestidos prácticamente terminadas, propuso a las diseñadoras hacer “un calco de un diseño francés expuesto en el Metropolitan de Nueva York”, un “plagio” al que se negaron.

Fue entonces cuando abordaron la situación desde otro punto de vista, proponiendo otras opciones a las que la marquesa nunca contestó. “Esta mañana, la firma decide romper el contrato a través de un burofax. En estos días, Tamara había comunicado a su círculo que sus diseñadoras ya no le iban a hacer el vestido. Ya está trabajando con la estilista Cristina Reyes para ver qué puede hacer”, han añadido desde el espacio de Telecinco.

Seguir leyendo: