Una inmobiliaria que planea una urbanización de lujo en Pozuelo (Madrid), pillada talando árboles sin licencia

El paraje de Pozuelo donde la inmobiliaria Aedas Homes estaba realizando la tala de árboles

Algunos vecinos habían subido vídeos a las redes sociales. Unos operarios estaban talando árboles en un paraje natural del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP, donde la inmobiliaria Aedas Homes, una de las cotizadas más importantes de España, tiene previsto levantar una gran urbanización de lujo de más de 1.000 viviendas. Los vecinos denunciaban que estos operarios no tenían permiso para arrancar los ejemplares.

Patricia Cabal, concejala de Somos Pozuelo (en 2023 este partido se presenta con las nuevas siglas de Más Madrid-Somos Pozuelo-IU), cogió una cámara de fotos y se presentó este martes en el lugar de los hechos. “Lo que me encontré fue un verdadero delito medioambiental”, señala Cabal. “Un desastre. Le pregunté al encargado que si tenía licencia para talar y me contestó que él no sabía nada de eso. Que lo que estaba haciendo era limpiar todos los restos que había dejado el temporal Filomena. ¡Limpiando unos restos de un temporal de hace dos años!, explica la edil.

Cabal asegura que era una excusa. “Una cosa es limpiar o podar y otra talar. Me contestaron que los árboles estaban secos y por eso los talaba. Yo les dije que eso lo tiene que decir un técnico municipal y no él”. Somos Pozuelo decidió entonces llamar al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y Patricia Cabal asegura que habló con los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo para saber si había algún tipo de licencia: “Me contestaron que efectivamente no podían talar porque no tenían licencia”.

Uno de los tocones de uno de los árboles talados en Pozuelo

El Consistorio, alertado, envió al lugar al director de Servicios a la Ciudad, Jorge Romea, y al Jefe de Parques y Jardines, Fernando Palao. Les acompañaban técnicos municipales y policías locales. Según la normativa, hace falta un expediente municipal que permita la tala de cualquier árbol del municipio, expediente que no se había solicitado ni iniciado.

Los dos responsables municipales informaron a la empresa subcontratada que estaba talando los árboles que les prohibían continuar hasta que hubiera un expediente aprobado. Solo podían limpiar ramas secas y recogerlas. Les advirtieron, además, que estaban almacenando de forma incorrecta toda la poda y tala y que existía riesgo de incendio. En definitiva, que no estaban cumpliendo con la normativa.

Técnicos municipales se presentaron en el lugar de los hechos y paralizaron la tala

Somos Pozuelo, por su parte, se fue a la comisaría de la Policía Nacional y puso una denuncia por la tarde. Había hecho fotos y vídeos. Mientras la estaba tramitando, varios vecinos avisaron de que la empresa subcontratada para talar los árboles seguía arrancando ejemplares. La denuncia relata que usaron “un toro mecánico, una sierra eléctrica sin protecciones y una sopladora. En la zona tienen varios bidones de combustible”. En total, vecinos y oposición contabilizaron unos 110 tocones de árboles talados.

Se da la casualidad que la actual candidata del PP a la Alcaldía de Pozuelo (la gran favorita para ganar las elecciones del 28 de mayo) es Paloma Tejero, actual viceconsejera de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Infobae España ha intentado recabar sin éxito la versión del Ayuntamiento para conocer si va a iniciar expediente sancionador contra la inmobiliaria que ha ordenado la tala sin los permisos necesarios.

La futura urbanización, bautizada como Montegancedo, se publicita como un barrio sostenible que dedicará más de la mitad de su superficie (35 hectáreas) a “espacios verdes, públicos e iluminados”. El proyecto está a la espera de que el Ayuntamiento apruebe definitivamente los proyectos de urbanización y de reparcelación. Acogerá 1.050 viviendas y dos amplias parcelas de 40.000 metros cuadrados que estarán destinadas a equipamiento universitario de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En Pozuelo, uno de los municipios más ricos de España por la renta per capita de sus habitantes, se conoce este nuevo desarrollo como ‘La Finca II’, otra urbanización elitista de la localidad. Infobae España también ha intentado conocer la versión de la compañía, que no se ha pronunciado.

Denuncia en la Fiscalía

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya ha incoado un expediente sancionador por algo parecido a la firma holandesa Student Experiencie, que está construyendo una residencia privada de estudiantes en Pozuelo, con una superficie de 30.000 metros cuadrados y 600 camas. Esta empresa taló 91 árboles, de los que 18 eran objeto de protección por ley. La multa asciende a 185.720 euros. Esta tala acabó en una denuncia que está investigando en la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid.

