DCODE anuncia su cartel para 2023 con Lewis Capaldi, Zahara, Carolina Durante, Mando Diao, Cariño...

Carolina Durante, uno de los grupos que actuarán en el DCODE.

El DCODE ha confirmado este miércoles a algunos de los artistas que formarán parte de su cartel de la edición de 2023, que se celebrará el próximo 9 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid. Césped natural, amigos y música. ¿Qué mas podemos pedir para una jornada al aire libre repleta de artistas y buen ambiente?

El festival madrileño ha anunciado como cabeza de cartel a Lewis Capaldi. Esta será el único concierto que el artista británico dé en España tras el lanzamiento de su último álbum, Broken by desire to be heavenly sent. Los asistentes al DCODE podrán vibrar con el artista que se alzó con el premio BRIT -los más importantes de la industria musical británica- a mejor nuevo artista en el año 2020 tras el éxito de su tema Someone you loved.

También estará Zahara con su único concierto en Madrid del año -en formato RAVE- y Carolina Durante, en su última aparición de la gira. Completan las confirmaciones Tom Odell, Cariño, Miss Caffeina, Mando Diao, Mother Mother, Black Honey, Sexy Zebras, Gillipojazz...

¡Pero eso no será todo! Todavía quedan muchos artistas por confirmar. Desde las 12:00 de la mañana, el DCODE será una fiesta con hasta 14 horas de música ininterrumpida.

Cartel del DCODE 2023

Entradas del DCODE y precio

Las primeras entradas para el festival de 2023 saldrán a la venta el próximo 19 de mayo a partir de las 10:00 horas. Los tickets se podrán adquirir a través de tres portales: en Ticketmaster, en LiveNation y en la propia web del DCODE.

Habrá un precio especial de lanzamiento para un cupo limitado de entradas. El abono general podrá adquirirse por 50 euros (más gastos de gestión). La entrada VIP tendrá un precio de 100 euros (más gastos) e incluye el uso de la zona privada, que cuenta con bar, zona de restauración, hamacas y una plataforma con asientos cómodos para poder disfrutar de los conciertos.

