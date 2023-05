Todo lo que sabemos de ‘Un amor’, la adaptación cinematográfica del éxito literario de Sara Mesa

Laia Costa y Hovik Keuchkerian

A finales de marzo, Isabel Coixet daba por terminado el rodaje de Un amor, la adaptación de la novela homónima de Sara Mesa. En febrero se anunció que la directora catalana se encargaría de llevar a la gran pantalla el éxito de la escritora madrileña: una novela considerada como la mejor de 2020 por varios medios especializados y críticos, además de una de las más laureadas de su catálogo.

El anuncio de la grabación vino con la confirmación de un elenco estelar. Laia Costa y Hovik Keuchkerian. La primera será Nat, la protagonista de una historia que hace de tirita, que arranca de golpe y sin remordimientos. Todo duele menos si hace con mayor velocidad. Una historia de una mujer buscando perderse. Él será el alemán, Andreas, un hombre frío, suicida de la sinceridad y con cuestionables capacidades sociales. Completan el reparto Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García-Jonsson y Francesco Carril.

La noticia de que Coixet iba a trasladar el fenómeno de Mesa hizo saltar todas las alarmas. No sólo por contar con una de las actrices del momento, Costa -que vive su mejor momento profesional tras el éxito de Cinco Lobitos- también por cómo el boca a boca ha expandido la lectura de la obra de la autora madrileña. No queda club de lectura, espacio de Twitter o pódcast que no haya recomendado Un amor.

Te puede interesar: Por qué es importante que España sea el país invitado en el Mercado de Cannes

Sara Mesa, autora de 'Un amor'.

Para Coixet, “este es un film de amor y de todos sus sinónimos: desesperación, malestar, pasión, miedo y redención”. Para la cineasta, el reto de Un amor va más allá de la fidelidad interpretativa de la historia que Mesa plantea en sus páginas. La verdadera clave es “cómo hacerse entender en un lugar donde todos mienten”. Junto con ella, la escritora y periodista Laura Ferrero será la encargada de dar forma al guion.

¿Qué plantea la historia?

Nat es una treintañera que necesita reconstruir su vida a raíz de un incidente que la obliga a escapar de los tumultos de ansiedad en los que se han convertido las ciudades. Se marcha a La Escapa, un pueblo muy pequeño sumergido en la España rural donde se vive con lo justo. Allí intenta encontrarle sentido a su existencia mientras reconstruye una casa en ruinas y cuida a un perro salvaje.

Mientras le busca un sentido a su decisión, un amor inesperado, tormentoso, líquido y vibrante amenazará con romper la paz que anhelaba. Un recargo emocional que le hará replantearse quién es, qué busca y por qué escapó en un primer momento.

Te puede interesar: ‘Extraña forma de vida’, el wéstern queer de Pedro Almodóvar que estará en Cannes

Rodaje en La Rioja

Para dar forma al enclave de La Escapa, Coixet y su equipo se trasladaron durante cinco semanas y media a La Rioja. En la comunidad autónoma, el equipo de Un amor -formado por 246 personas y con 80% de mujeres, entre actores y técnicos- se trasladó a municipios como Nalda, Ribafrecha y Villalobar.

Pocas imágenes han trascendido del rodaje y se desconoce cuándo se estrenará la cinta en España. Sin embargo, hay dos pistas visuales que apuntan a que la adaptación cinematográfica será un evento del todo esperado. En la primera instantánea, podemos ver a Laia Costa como Nat, en la ruinosa casa en la que habitará durante su estancia en La Escapa. La pared desconchada, los muebles roídos y un atrezzo deprimente que sirven como punto de partida de las emociones de la protagonista.

Laia Costa es Nat en la adaptación de 'Un amor'

La segunda, publicada en exclusiva en el medio estadounidense Variety, muestra a los dos protagonistas tumbados, sin ropa, mirando al techo y, presumiblemente, en una de las escenas más importantes del relato. Tras el fin de las grabaciones, Costa admitía a la prensa haber vivido “un proceso creativo intenso de la mano de Isabel y su manantial inagotable de magia y matices”. Además, admitía que, para ella y para todo el equipo, “La Rioja ha sido un hogar”. Su compañero de reparto también coincide en que trabajar con la directora ha sido “simplemente inspirador”.

La película está producida por Marisa Fernández Armenteros para Buenapinta Media, Sandra Hermida y Belén Atienza para Perdición Films y Monte Glauco AIE, y cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+, el ICAA y el Gobierno de La Rioja. La película será distribuida en España por Bteam Pictures. De las ventas internacionales se encargará Film Constelation.

Seguir leyendo