Paula Gonu confiesa que ha practicado el canibalismo: “Era mi menisco y estaba limpio”

Paula Gonu es una de las influencers con más proyección de España y es que su número de seguidores no deja de aumentar. No solo porque comparte una gran cantidad de contenido relacionado al mundo de la moda y el life style, también porque es dueña de una naturalidad arrolladora que engancha.

Así lo ha vuelto a demostrar durante su paso por el podcast Club 113, presentado por Goorgo Werlyb y Nil Ojeda, en el que ha hecho una confesión que ha dejado sin palabras tanto a sus seguidores como a sus entrevistadores: ha practicado el canibalismo.

En la entrevista Paula ha explicado que tuvo que ser operada de la rodilla tras desgarrarse el menisco porque “lo tenía demasiado grande”. Si bien es una intervención bastante corriente la suya fue de todo menos normal. “Tenía buen rollo con el doctor y le dije’ ‘quiero estar despierta para ver la operación’, y me preguntó si, estando despierta, quería ver la pantalla donde se ve lo que va tocando e íbamos comentando la operación”.

Por supuesto aceptó la petición y pudo disfrutar en vivo y en directo cómo le quitaban el cartílago sobrante. Al terminar, el médico le ofreció si quería llevar a casa el menisco, “porque es tuyo”, le dijo, y ella aceptó gustosamente. Lo que seguramente no se imaginaba el doctor en ese momento, ni nadie seguramente, era el futuro que iba a tener esa parte de su cuerpo.

Cuando había pasado poco más de una semana se le ocurrió la idea. “Hablando con la pareja que tenía en ese momento, con la coña, le dije ‘es que me lo quiero comer, que es mío, tengo que meterlo en mi cuerpo’”, ha seguido contando para confesar que “me hice una boloñesa y me lo comí”.

El estupor de los conductores del podcast no podía haber sido mayor. “¡No! No te lo comiste en una boloñesa”, le han esperado. Ella, sin embargo, tenía la respuesta clara: “Pero que era un trozo, de verdad, os habréis comido cosas peores sin daros cuenta. Eso al final estaba en mi cuerpo, era mío y estaba limpio...”.

Sobre el motivo que le llevó a hacerlo era “poder decir en mi cabeza que me he comido un trozo de mi menisco”. “Es de las cosas que menos gente ha hecho en el mundo, que yo sepa”, le ha respondido uno de los streamers, que no podía dejar a un lado su asombro. Sobre si alguien más probó tan curioso plato, Paula ha asegurado que no, solo ella.

“Pero que os habéis metido huesos y cartílagos de varios animales”, ha añadido antes de dar por concluida la entrevista, intentando explicar que es una parte del cuerpo que se suele consumir.

Si bien esta ha sido la gran confesión que ha dejado el podcast, lo cierto es que no ha sido la única. Aprovechando su paso por el programa la influencer ha confesado que se ha hecho una rinoplastia por el simple hecho de verse más guapa. No lo ha hecho por tener “el tabique desviado” o una “caída repentina” de su nariz, no. “No me gustan las excusas para retoques que son puramente estéticos”, ha explicado. “No dejaba de pensarlo y no quería pensarlo más. Había solución, no me daba miedo y podía permitírmelo”.

