Carla Simón habla con Infobae España: sus razones para entrar en política

La directora de cine Carla Simón en la 73 edición de la Berlinale.

Este jueves se conocía la noticia de que la directora Carla Simón, que consiguió hace un año el Oso de Oro en la Berlinale por su última película, Alcarràs, iba a formar parte de la lista del partido Junts per Catalunya en Les Planes d’Hostoles (Girona) en las próximas elecciones del 28 de mayo.

Así lo ha anunciado el cabeza de cartel de la lista, Pablo Odell, en Twitter a través de unas pequeñas palabras de la propia Carla Simón, siendo celebrado en las filas del partido como una estupenda noticia. Sin embargo, en redes se ha interpretado de otra manera, cuestionando la decisión de la cineasta por la elección del partido.

Por eso, Carla Simón ha hablado unos minutos con Infobae España para dejar clara su postura y explicar cuál es el motivo de la decisión a la hora de formar parte de la política del pueblo de tan solo 1.700 habitantes en el que reside y del que se siente parte, afirmando además que no se esperaba tanto revuelo con este anuncio ya que, como ha recalcado, ella se presentará como independiente.

La idea de “comunidad”

“En mi pueblo, que es muy pequeño hay tres listas y confío mucho en una de ellas, que es la que lidera Pablo Odell, que está además acompañado de un equipo increíble. Me gusta mucho su proyecto, porque tiene que ver con esa idea de comunidad que yo siempre he defendido. Para ellos es importante cuidar la educación, ampliar la oferta deportiva, que hasta el momento solo se restringía a fútbol, crear y dinamizar los proyectos culturales más allá de lo que proponga el Ayuntamiento, restaurar viviendas que están abandonadas o cerradas, limpiar los bosques, porque es una zona con un gran peligro de incendio, apostar por la agricultura ecológica y la energía sostenible”, ha enumerado la directora refiriéndose a un programa electoral con el que se siente muy cercana.

Reconoce que se encuentra en un momento en el que no puede implicarse de una manera muy directa ni activa, por eso irá como suplente en las listas, porque en estos momentos se encuentra preparando la que será su tercera película. Pero, sin embargo, le apetecía involucrarse de alguna manera, porque si hay algo en lo que realmente confía es en las políticas locales como motor para cambiar las cosas.

“Para mí es importante el matiz de que me presento como independiente, que apoyo esta lista como persona independiente, porque no tengo ninguna intención de afiliarme a ningún partido en ningún momento”, continúa. “Lo que yo quería era apoyar a un grupo de gente, más que a un partido concreto, así que quiero dejar claro que no soy parte de ellos y no estoy necesariamente de acuerdo con sus ideas, con su programa, pero sí con esta gente de mi pueblo”.