La carrera de Blake Lively está arruinada tras su batalla legal con Justin Baldoni, según una fuente cercana

La demanda contra Justin Baldoni supuestamente habría golpeado la carrera de Blake Lively. (AP)

Una fuente identificada como ejecutiva vinculada a The Walt Disney Company afirmó que la carrera de Blake Lively se ha visto afectada tras la demanda que presentó contra Justin Baldoni.

Las declaraciones fueron difundidas en un artículo publicado por el Daily Mail. De acuerdo con esa fuente, que aseguró haber trabajado previamente con la actriz, el impacto del proceso legal en la industria ha sido significativo.

“Esta demanda la ha arruinado en Hollywood. La verdad es que nunca fue tan popular. Tenía reputación de ser difícil, una de esas personas tóxicas que siempre cree que sabe más que los demás”, señaló.

La fuente aseveró que Blake Lively tiene ser fama de ser una persona difícil para trabajar. (REUTERS/Caitlin Ochs)

La persona citada también se refirió a la reacción dentro del sector del entretenimiento. “Ella hizo su cama y ahora tiene que acostarse en ella”, indicó, y agregó que “la gente en Hollywood” no estaría “derramando lágrimas por ella”.

El contexto de estas afirmaciones se relaciona con el proceso legal iniciado por Blake Lively en diciembre de 2024. La actriz presentó una demanda contra Justin Baldoni por presunto acoso sexual y represalias, citando varios incidentes que habrían ocurrido durante el rodaje de la película It Ends With Us.

En respuesta, Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda por 400 millones de dólares. Sin embargo, esta acción fue desestimada en junio por un tribunal.

Posteriormente, un juez también desestimó las acusaciones de acoso sexual presentadas por Lively, manteniendo en curso otras reclamaciones relacionadas con presuntas represalias, incumplimiento de contrato y colaboración en actos de represalia.

Un juez también desestimó las acusaciones de acoso sexual presentadas por Blake Lively. (REUTERS)

El equipo legal de Jusin emitió una declaración tras la decisión judicial y afirmaron que están “muy satisfechos de que el tribunal haya desestimado todas las acusaciones de acoso sexual y cada una de las reclamaciones presentadas contra los demandados individuales”.

“Estas eran acusaciones muy serias, y agradecemos al tribunal por su revisión cuidadosa de los hechos, la ley y la amplia evidencia presentada”, añadieron.

Por su parte, el equipo legal de Lively también se pronunció sobre la resolución. En un comunicado, señalaron que las acusaciones de acoso sexual no avanzarían a juicio debido a una interpretación sobre la relación laboral de la actriz en el proyecto.

“No porque los demandados no hayan hecho nada malo. Blake Lively espera testificar en el juicio y continuar arrojando luz sobre esta forma de represalia en línea para que sea más fácil detectarla y combatirla”, expresaron.

Blake Lively presentará más pruebas sobre su caso contra Justin Baldoni. REUTERS/Eduardo Munoz

El caso continúa en curso y, hasta el momento, las partes no han alcanzado un acuerdo extrajudicial. Está previsto que ambas partes comparezcan ante un tribunal el 18 de mayo, fecha en la que se desarrollará la siguiente etapa del proceso judicial.

No se ha confirmado quiénes serán llamados a testificar durante el juicio. Sin embargo, el nombre de la cantante Taylor Swift ha sido mencionado en varias ocasiones en relación con el caso, aunque no se han detallado públicamente las circunstancias de su posible participación.