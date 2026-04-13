Futbolista que acusó a Chappell Roan dice que “nueva información” cambió su perspectiva

Tras acusación contra Chappell Roan, Jorginho aseguró que todo fue un malentendido. (REUTERS)

El futbolista Jorginho ofreció una actualización pública sobre el incidente ocurrido durante el fin de semana del festival Lollapalooza Brazil, en el que previamente había señalado a Chappell Roan por una presunta interacción entre un guardia de seguridad y su hijastra de 11 años.

A través de un mensaje difundido el lunes 13 de abril en su cuenta de Instagram, el jugador afirmó haber recibido nueva información que modificó su comprensión de lo sucedido y dio por cerrado el caso.

El pronunciamiento ocurre aproximadamente tres semanas después de que el deportista, de 34 años, hiciera declaraciones en las que criticó a la cantante y cuestionó su comportamiento, luego de que su esposa, Catherine Harding, y su hijastra Ada Law reportaran un encuentro con un guardia de seguridad en un hotel.

Jorginho Frello denunció que su hijastra fue tratada agresivamente por el personal de seguridad de la cantante. (Instagram)

Según el relato inicial, el hombre habría abordado a la menor de forma intimidante durante el desayuno, lo que llevó al futbolista a reaccionar públicamente el 21 de marzo.

En su más reciente mensaje, Jorginho explicó que su reacción inicial se produjo “en un arrebato”, tras enterarse de que un guardia de seguridad adulto se había acercado a su hija y a su esposa “de forma intimidante”.

Asimismo, señaló que reaccionó “como lo haría cualquier padre”. “Mi prioridad es, y siempre será, proteger a mi familia, y eso fue exactamente lo que hice. También quiero dejar claro que la situación ocurrió tal como se describió originalmente”, expresó.

También indicó que desde entonces ha tenido conocimiento de nueva información que ha cambiado su comprensión de algunos aspectos de lo sucedido.

Jorginho reveló que tiene nueva información sobre la situación que lo hizo cambiar de parecer. (Instagram)

El jugador mencionó que la cantante se comunicó de manera privada con Catherine Harding y que los equipos de ambas partes mantuvieron conversaciones directas, así que para él “quedó claro que ella no tenía conocimiento de lo ocurrido en el desayuno y que no le había pedido a nadie que se acercara a ellos”.

En el mismo mensaje, el futbolista indicó que el guardia de seguridad involucrado, identificado como Pascal Duvier, confirmó públicamente que no trabajaba para la artista en ese momento, sino que representaba a otro cliente hospedado en el mismo hotel.

“Si bien aún desconocemos qué lo impulsó a acercarse a ellos, y no creemos que un niño de 11 años desayunando pueda considerarse razonablemente una amenaza para la seguridad, ahora está claro que no actuaba en nombre de Chappell”, expresó.

Jorginho afirmó que, en definitiva, el incidente fue un “malentendido” y que ahora está “contento de aclarar las cosas”. El deportista también reconoció el impacto que el episodio tuvo en las personas involucradas, incluyendo a la cantante, su familia y su entorno cercano.

Jorginho reconoció que sus declaraciones tuvieron un impacto negativo en Chappell Roan. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Para mí es importante que esto se aclare de manera justa y precisa. Lamento el impacto que esta situación ha tenido en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestra familia. Siempre defenderé a mi familia. Pero también sé reconocer cuando las cosas no son lo que parecen al principio”, dijo.

Para concluir su mensaje, el atleta les dijo a sus seguidores que no apoya ni fomenta el discurso de odio ni los ataques en línea de ningún tipo, y que en cambio los animaba a practicar el “respeto, la empatía y la humildad”, tal como él lo hace con su familia.