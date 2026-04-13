Frankie Muniz resulta ileso tras choque en competencia de NASCAR

Aunque el actor salió ileso, la tensión en la pista con uno de sus compañeros se intensificó

El actor Frankie Muniz salió ileso tras un choque de camiones durante una carrera de la NASCAR Craftsman Truck Series en el circuito de Bristol Motor Speedway, en Tennessee. El incidente, ocurrido en la tercera curva de la pista, involucró también a los pilotos Tyler Reif y Timmy Hill, e intensificó la tensión en la competencia con un intercambio verbal entre Muniz y Reif.

Muniz, conocido por su papel en Malcolm in the Middle, explicó que el conflicto con Reif se arrastraba desde antes del accidente. El actor relató a Fox Sports que Reif le gritaba durante la carrera, acusándolo de ser “un rezagado” y cuestionando su presencia en la pista. Muniz defendió su derecho a competir al afirmar: “Pertenezco a esa pista tanto como él, tanto como los líderes. No voy a echarme atrás”.

El accidente de Muniz se conjugó con el estreno de la nueva temporada de 'Malcolm el de en medio', por lo cual, su automovil fue modificado para hacer promoción

Según Muniz, antes del choque, su equipo marchaba bien y él se encontraba en la posición denominada “lucky dog”, que permite a un piloto recuperar una vuelta en caso de bandera amarilla. “Solo intentaba marcar buenos tiempos de vuelta”, contó. El accidente ocurrió a pocas vueltas del final de la etapa, en un momento en que Muniz sentía que su rendimiento era sólido.

El incidente cobró un matiz particular por coincidir con el regreso de Malcolm in the Middle a la televisión. El mismo día de la carrera, se estrenó en Disney+ y Hulu la serie limitada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, en la que Muniz retoma su personaje. Durante la competencia, Muniz condujo una camioneta azul claro decorada para promocionar el relanzamiento, fusionando así dos facetas de su vida pública: la actuación y el automovilismo.

Muniz ha confesado tener una fuerte rivalidad con el piloto Tyler Reif, uno de los involucrados en el accidente (Facebook)

Muniz expresó con humor la curiosa coincidencia de agendas: “Ojalá haya salido en televisión, ¿saben a lo que me refiero? Ojalá la gente vea el reinicio justo después de esta carrera”. En redes sociales, el actor había anticipado el evento como un “choque frontal entre dos capítulos completamente diferentes de mi vida”.

Frankie Muniz y su transición al automovilismo

El actor, oriundo de Nueva Jersey, ha dedicado los últimos años a desarrollar su carrera como piloto profesional. En declaraciones a Deadline, Muniz afirmó que su enfoque está plenamente puesto en el automovilismo: “Cuando me involucro en algo, voy al cien por ciento. No tengo pasatiempos, quiero ser el mejor piloto que pueda ser”. Añadió que su objetivo es ganar carreras y hacer sentir orgullosos tanto a Ford como a sus patrocinadores.

A pesar de este nuevo rumbo, Muniz no descarta volver a la actuación si surge la oportunidad. El intérprete, que participó en la serie original de Malcolm in the Middle entre 2000 y 2006 y en otros programas como The Rookie y Preacher, reconoció que le gustaría regresar a los sets si el calendario lo permite.

Frankie Muniz lleva más de dos décadas dedicándose a la velocidad Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images

El desafío de compaginar televisión y carreras

El regreso de Muniz a la pantalla no ha sido sencillo de coordinar con su nueva rutina. En una entrevista con Entertainment Weekly, contó que debió alternar rodajes y competencias en una agenda vertiginosa: filmaba entre domingo y miércoles, viajaba el jueves, competía el viernes y regresaba el sábado. Si bien describió la experiencia como agotadora, valoró la posibilidad de vivir ambas pasiones al mismo tiempo. Agradeció especialmente al equipo de producción de la serie por adaptar los horarios a su calendario automovilístico.

Bienvenido (de nuevo) a la familia. Malcolm In The Middle Life's Still Unfair, un evento especial de cuatro partes, se transmitirá en Hulu y Hulu en Disney el 10 de abril. (Disney )

Muniz finalizó uno de sus mensajes en redes sociales dedicando el momento a sus seguidores: “Esto es para cada fan que creció con Malcolm y para cada fan que me ha visto perseguir este sueño de las carreras.” El accidente en Bristol no mermó su entusiasmo ni hizo tambalear su confianza en el circuito.

Durante la carrera del viernes, la convivencia entre las dos facetas de Muniz —la de actor y la de piloto— quedó patente en cada vuelta y en cada intercambio, dentro y fuera de la pista. El actor afronta el futuro decidido a no abandonar ninguna de sus pasiones.