“El papel más oscuro de mi vida”: Paul Dano habló sobre el riesgo de interpretar a un cerebro de la manipulación política

Paul Dano califica su papel en El mago del Kremlin como el más oscuro de su carrera por la complejidad psicológica y ética que implica (VOSE)

Paul Dano se enfrentó a uno de los desafíos más intensos de su carrera al asumir un personaje donde la tensión psicológica y los dilemas éticos se cruzan sin filtros. El actor reveló que interpretar a un “genio de la propaganda” en El mago del Kremlin fue “el papel más oscuro" de su vida, en una experiencia que lo llevó a explorar los límites del poder y la manipulación.

La película, adaptación de la exitosa novela de Giuliano da Empoli y dirigida por Cédric Kahn, se sumerge en los engranajes del poder contemporáneo y el uso estratégico de los medios. En una entrevista con The Guardian, Dano destacó que la historia ofrece una mirada poco habitual en el cine occidental, al exponer cómo se construye la influencia política desde las sombras.

Este personaje representó, según Dano, el mayor desafío de su carrera, ya que le exigió adentrarse en la mentalidad de alguien que manejaba la manipulación política y el poder desde la sombra. La complejidad del rol, junto con el peso psicológico, requirieron de él una entrega total y una reflexión profunda sobre los propios límites morales.

La interpretación de un genio de la propaganda política exigió a Paul Dano una profunda reflexión sobre los límites morales y la empatía en el cine (Carole Bethuel)

Al referirse a El mago del Kremlin en The Guardian, Dano explicó: “Lo que me atrajo fue que es una historia sobre política moderna y poder en un lugar del que rara vez vemos el trasfondo”.

Además, relató que el equipo creativo buscó fidelidad a la realidad: “Creo que los guionistas intentaron ser lo más precisos y veraces posible. Pero es una película, no un documental”.

El estreno de la película en cines del Reino Unido e Irlanda está previsto para el 17 de abril. Según The Guardian, la llegada de la producción coincide con el creciente interés por el cine político y los relatos sobre manipulación en la esfera pública.

El reto de encarnar a un genio de la manipulación política

En la conversación con The Guardian, el actor expuso la carga emocional y psicológica de encarnar personajes con matices oscuros. “Intento encontrar la empatía para mis personajes, sean ‘buenos’ o ‘malos’. Es importante no acercarse a ellos desde el juicio”, señaló.

El mago del Kremlin adapta la novela de Giuliano da Empoli y explora la manipulación política contemporánea desde una perspectiva poco habitual en Occidente

Incluso al interpretar figuras extremas, como el protagonista de El mago del Kremlin o antagonistas de otras películas, Dano priorizó el entendimiento sobre el estigma. “Incluso el Acertijo tiene su punto de vista subjetivo sobre lo que cree. Busco siempre la vía emocional para acceder a eso”, sostuvo.

Esta aproximación exigió preparación emocional y resiliencia, dado que los personajes políticamente complejos pueden plasmar obsesiones y contradicciones. El actor afirmó que cada experiencia implica un riesgo tanto personal como profesional.

El oficio del actor ante personajes extremos

La trayectoria de Dano implicó aprendizaje constante frente a retos interpretativos. “Empecé joven, actué por primera vez en Broadway con diez u once años”, recordó. Y destacó el valor de desaprender hábitos y de cuidar la intuición: “Una de mis cosas favoritas del oficio es que siempre estás aprendiendo, pero también desaprendiendo”.

La experiencia en este rol reafirmó el valor de la observación, la paciencia y la vulnerabilidad artística como ejes del proceso creativo de Paul Dano (REUTERS/Lisi Niesner)

Asimismo, aclaró a The Guardian que, con el paso del tiempo, su método de trabajo fue cada vez más detallado: “Ahora me preparo más que nunca, porque uno suma herramientas”. Esa disciplina dio paso a una indagación continua de los recursos afectivos que hacen falta para encarar papeles exigentes como el del Mago del Kremlin.

La experiencia influyó en su manera de abordar personajes con historias personales complejas, ajustando la mirada con los años. Cada interpretación supuso un equilibrio entre la entrega y la distancia emocional.

Su trayectoria evidencia cómo la evolución profesional implica revisar métodos y adaptarse a nuevos desafíos. Dano subrayó que la madurez artística lo llevó a confiar en la observación y en la construcción paciente de cada personaje.