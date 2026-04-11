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Ian McKellen recuerda cómo “X-Men” y “El señor de los anillos” cambiaron su vida para siempre

La inesperada dimensión del fenómeno global lo llevó a redescubrir el vínculo con sus seguidores y a experimentar nuevas formas de admiración que no había previsto

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Ian McKellen reconoce que Gandalf y Magneto cambiaron radicalmente su carrera y proyección internacional en Hollywood (REUTERS/Isabel Infantes)
Ian McKellen reconoce que Gandalf y Magneto cambiaron radicalmente su carrera y proyección internacional en Hollywood (REUTERS/Isabel Infantes)

El actor británico Ian McKellen afirmó que sus interpretaciones de Gandalf en El señor de los anillos y Magneto en X-Men redefinieron el rumbo de su carrera y su relación con la fama, al consolidarlo como figura central de la cultura popular global y acercarlo a nuevas generaciones de admiradores, según una entrevista reciente publicada por la revista estadounidense People.

De actor consagrado a ícono global

Antes de unirse a ambas franquicias cinematográficas, McKellen ya contaba con décadas de trayectoria en el teatro y el cine del Reino Unido, donde era reconocido por su labor en obras clásicas de Shakespeare y otras producciones de alto prestigio.

No obstante, la proyección internacional de El señor de los anillos y X-Men lo catapultó a una notoriedad inédita, permitiéndole alcanzar públicos de distintas edades y nacionalidades. Según People, estos proyectos le brindaron una visibilidad internacional que trascendió el reconocimiento tradicional de la industria británica.

El salto a Hollywood permitió que el nombre de McKellen se asociara con dos de las franquicias más exitosas del cine moderno, cuyos seguidores se cuentan por millones en todo el mundo.

La participación de Ian McKellen en El señor de los anillos y X-Men lo consolidó como una figura clave de la cultura popular global
La participación de Ian McKellen en El señor de los anillos y X-Men lo consolidó como una figura clave de la cultura popular global

El propio actor remarcó en la entrevista que la magnitud del fenómeno lo sorprendió y lo llevó a reconsiderar su relación con la fama. “Esos personajes cambiaron mi carrera para siempre”, declaró, aludiendo a la dimensión del impacto que tuvieron Gandalf y Magneto en su vida profesional y personal.

McKellen señaló también que, aunque ya era un actor respetado en el ámbito teatral, la popularidad de estas películas lo transformó en una figura reconocida globalmente, trascendiendo las fronteras de la actuación clásica.

Una nueva relación con los admiradores

El salto a la fama global se tradujo en un contacto mucho más estrecho y constante con sus seguidores. McKellen detalló que, tras el estreno de las franquicias, la respuesta del público fue “abrumadora”. El intérprete comenzó a recibir muestras de afecto y reconocimiento espontáneos en la calle, tanto en el Reino Unido como en otros países, fenómeno que antes no experimentaba con tal intensidad.

Además, el actor relató a People que se sorprendió al descubrir que niños y jóvenes, que jamás lo habían visto en el teatro, lo identificaban de inmediato por sus papeles en las sagas, y que incluso adultos mayores encontraban en Gandalf y Magneto una conexión emocional con sus propias experiencias de vida.

Ian McKellen podcast
Gandalf y Magneto permitieron a Ian McKellen conectar con admiradores de todas las edades y nacionalidades, ampliando su base de seguidores (YouTube/Jake's Takes)

Además, el actor destacó que su participación en convenciones internacionales, festivales y eventos vinculados a las sagas de fantasía y superhéroes le permitió interactuar directamente con admiradores de distintas generaciones.

McKellen valoró especialmente la diversidad de su nueva audiencia, que abarca tanto fanáticos de la literatura fantástica como seguidores del cómic y el cine de acción. Estas experiencias, según contó, enriquecieron su visión sobre el impacto social de los personajes y la responsabilidad de representarlos con autenticidad.

El significado de encarnar a Gandalf y Magneto

Más allá de la fama, McKellen subrayó el valor interpretativo y cultural de estos personajes. Según lo recogido por People, su trabajo como Magneto contribuyó a redefinir el arquetipo del antihéroe en el cine contemporáneo, aportando matices que enriquecieron la narrativa de los cómics llevados a la pantalla.

En ese sentido, el propio actor explicó que Magneto, un personaje marcado por la tragedia y la lucha por los derechos de los mutantes, le permitió explorar temas como la discriminación y la resiliencia desde una perspectiva compleja.

Por otra parte, Gandalf se convirtió en un símbolo de sabiduría y liderazgo para nuevas audiencias, representando valores como la integridad, la compasión y la valentía frente a la adversidad.

Ian McKellen en X-Men
La interpretación de Magneto por Ian McKellen redefinió el arquetipo del antihéroe en el cine contemporáneo y abrió el debate sobre discriminación y resiliencia (20th Century Fox)

El actor señaló que estos roles le abrieron puertas a proyectos internacionales y le permitieron establecer lazos con colegas de distintas generaciones y orígenes, ampliando el alcance de su carrera más allá del teatro clásico británico. La colaboración con directores y actores de renombre en grandes producciones cinematográficas supuso, para McKellen, un aprendizaje constante y una oportunidad de reinventarse artísticamente.

Un legado intergeneracional y permanente

McKellen manifestó que, a más de dos décadas del estreno de El señor de los anillos y el inicio de X-Men, la vigencia de estos personajes sigue acompañándolo. La conexión emocional con los fanáticos, la influencia en la cultura popular y el respeto que recibe en cada encuentro público son, para él, testimonio del legado duradero de sus interpretaciones.

El actor reconoció que, gracias a Gandalf y Magneto, ha podido participar en campañas solidarias, promover causas sociales y utilizar su visibilidad para apoyar mensajes de inclusión y diversidad.

La experiencia en convenciones, festivales y grandes producciones cinematográficas enriqueció el desarrollo profesional y personal de Ian McKellen (REUTERS/Isabel Infantes)
La experiencia en convenciones, festivales y grandes producciones cinematográficas enriqueció el desarrollo profesional y personal de Ian McKellen (REUTERS/Isabel Infantes)

El actor concluyó que interpretar a Gandalf y Magneto le brindó experiencias y amistades que superan el ámbito profesional, y que la gratitud hacia el público y las oportunidades surgidas de esas franquicias permanece intacta.

Según la revista People, el impacto de estos papeles continúa marcando tanto su trayectoria como el imaginario colectivo de los seguidores del cine fantástico y de superhéroes.

En opinión de McKellen, el verdadero valor de sus personajes reside en la capacidad de inspirar a distintas generaciones y en la posibilidad de tender puentes entre el arte, la cultura y la vida cotidiana.

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