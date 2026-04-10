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La supermodelo Paulina Porizkova presume su figura en bikini a los 61 años

La modelo compartió cómo logró reconciliarse con su cuerpo después de décadas de presión estética

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La supermodelo compartió un mensaje de aceptación personal. (Instagram)

Paulina Porizkova volvió a convertir sus redes sociales en un espacio de celebración del cuerpo, envejecimiento y autoestima. La supermodelo checa, ícono de las pasarelas desde los años 80 y primera mujer de Europa Central en aparecer en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, compartió un video en Instagram en el que luce un bikini de dos piezas para celebrar su cumpleaños número 61. En esa publicación, reflexionó sobre el largo camino que ha recorrido hacia la autoaceptación.

En el clip, Porizkova modela la ropa de baño, flexiona sus músculos y luego cambia a un vestido veraniego. Aunque ya ha cruzado las seis décadas, la estrella se mantiene en forma con ejercicio y buena alimentación. Sin embargo, tampoco ha sido ajena a complejos relacionados con su imagen.

“Estoy probándome este nuevo bikini de verano súper lindo y me recuerda cuánto he avanzado en la autoaceptación”, expresó Porizkova. “Mañana cumpliré 61 años y quizá esto les suene extraño, pero hace 40 años, cuando tenía 21 y estaba en el punto más alto de mi carrera y de mi etapa como supermodelo, fue cuando me sentí más insegura”.

La supermodelo Paulina Porizkova presume su figura en bikini a los 61 años
La supermodelo compartió en Instagram un video en bikini donde reflexionó sobre autoestima y envejecimiento. (Créditos: Instagram)

Lejos de idealizar su época dorada en la moda, Porizkova explicó que aquellos años estuvieron marcados por comparaciones constantes dentro de la industria. Según relató, gran parte de esa inseguridad nacía de la presión externa.

“Se debía en parte a las comparaciones interminables con otras modelos por parte de quienes me contrataban. Nunca parecía ser lo suficientemente buena”, dijo la exmodelo.

“Mi valor personal estaba completamente ligado a mi aspecto”, reconoció también. Esa dependencia emocional hacia la imagen, explicó, la llevó durante años a vivir bajo estándares ajenos, una experiencia que ha abordado también en entrevistas recientes sobre la dureza del mundo del modelaje.

En declaraciones recogidas por Fox Sports días antes de su cumpleaños, Porizkova recordó que comenzó a modelar a los 15 años y aprendió rápidamente que debía obedecer para sobrevivir en la industria. “La forma más rápida de salir de una situación era hacer lo que te decían”, afirmó. “Y si eso significaba quitarme la blusa… lo hacía porque era la forma más fácil de complacer a la gente”.

La supermodelo Paulina Porizkova presume su figura en bikini a los 61 años
La exestrella de pasarela mostró los resultados de sus recientes entrenamientos intensificados. (Créditos: Instagram)

Entrenamientos intensos a los 61

En esta nueva etapa, Porizkova asegura que el ejercicio ya no responde a la presión estética de la industria, sino a una búsqueda de bienestar físico y emocional. En el video, explicó que ha intensificado su rutina de entrenamiento en las últimas semanas.

“Hoy me pruebo este lindo bikini de verano y flexiono músculos por los que he estado trabajando, no necesariamente para verme mejor en este bikini, sino para sentirme mejor en esta sexta década”, dijo.

“En realidad, ¿a quién engaño? Aumenté mis entrenamientos como diez niveles porque sí quiero verme lo mejor posible este verano… pero no necesariamente en bikini, sino en un vestido de novia”, agregó con una sonrisa.

Paulina Porizkova admitió que redescubrió el amor con Jeff Greenstein (Instagram/ Paulina Porizkova)
Jeff Greenstein y Paulina Porizkova se comprometieron en 2025, tras dos años de relación. (Instagram/ Paulina Porizkova)

Porizkova se refiere a su próxima boda con el guionista y productor Jeff Greenstein, con quien mantiene una relación desde 2023. Greenstein le propuso matrimonio en julio del año pasado, después de dos años de noviazgo. En agosto, la modelo confirmó públicamente el compromiso al mostrar su anillo en redes sociales.

La relación con Greenstein abrió una nueva etapa de estabilidad emocional para Porizkova, quien ha hablado abiertamente sobre cómo el amor en la madurez le ha permitido reconstruir su autoestima. Antes de esta relación, estuvo casada durante 28 años con Ric Ocasek, líder de The Cars, fallecido en 2019. Aunque la pareja se había separado en 2018, compartieron dos hijos: Jonathan Raven y Oliver Orion.

La modelo también reveló recientemente que, tras someterse a una cirugía bilateral de reemplazo de cadera en 2024, aumentó alrededor de siete kilos, un cambio físico que asumió con serenidad.

“La parte curiosa es que estaba tan feliz con mi vida (el fin del dolor crónico, construir una vida con mi amor, viajar con amigos y trabajar en nuevos proyectos de escritura) que no tenía idea de que había subido todo ese peso”, contó.

“No me molesta exactamente este nuevo cuerpo más lleno. Comparado con hace un año, cuando pesaba menos pero vivía con dolor constante, esta nueva forma me resulta reconfortante”, comentó.

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Paulina Porizkova

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