Cruz Beckham confirma que su madre Victoria se borró todos sus tatuajes

Cruz Beckham revela que Victoria Beckham eliminó todos sus tatuajes, incluidos los dedicados a David Beckham (REUTERS/Aude Guerrucci)

Cruz Beckham, el hijo menor del exfutbolista David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham, confirmó esta semana que su madre se eliminó todos los tatuajes que tenía en el cuerpo, incluidos aquellos que llevaba como tributo a su marido.

El músico de 21 años realizó la revelación durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

Junto a un video en el que aparecía con gafas de sol blancas, escribió: “Hola, soy Cruz, voy a reemplazar a la IA. Háganme todas sus preguntas”. Ante la consulta de un seguidor que preguntaba si Victoria Beckham tenía tatuajes, Cruz respondió sin rodeos: “No, ya no”.

La exintegrante de las Spice Girls, de 51 años, lucía hasta hace algunos años seis tatuajes repartidos por su cuerpo, varios de ellos dedicados a su esposo.

Entre los más destacados figuraba uno en su muñeca izquierda con las iniciales “DB” y la frase “Juntos, para siempre, eternamente” escrita en hebreo, elegida para conmemorar su décimo aniversario de boda.

Victoria Beckham explicó que la eliminación de sus tatuajes se debió a razones estéticas y personales, sin significados ocultos (Netflix)

Justo debajo, llevaba grabados los numerales “VIII-V-MMVI”, correspondientes al 8 de mayo de 2006, fecha en la que Victoria y David renovaron sus votos matrimoniales frente al Palacio de Buckingham.

Sobre las iniciales, tenía además la inscripción “De Integro”, que significa “de nuevo desde el principio”, un tatuaje que, según se informó en su momento, simbolizaba el nuevo comienzo de la familia al trasladarse a Estados Unidos en 2007, cuando David Beckham firmó un contrato multimillonario de cinco años con el LA Galaxy tras su última temporada en el Real Madrid.

En la zona lumbar, Victoria tenía cinco estrellas que la representaban a ella, a David y a sus tres hijos varones: Brooklyn, de 27 años, Romeo, de 23, y Cruz.

Nunca se confirmó si añadió una estrella adicional para su hija Harper, nacida en 2011.

El tatuaje más extenso era un poema en hebreo en la espalda que rezaba “Ani l’dodi li va’ani lo haro’eh bashoshanim”, cuya traducción es “Soy de mi amado y mi amado es mío”, una inscripción que también lleva David Beckham en el brazo.

El tatuaje más grande de Victoria Beckham era un poema en hebreo en la espalda, igual al que lleva David Beckham en el brazo (Instagram/@victoriabeckham)

El proceso de eliminación no es reciente. En 2018 el poema en su espalda era apenas visible cuando Victoria lució un vestido con la espalda descubierta en los British Fashion Awards.

Más tarde, en 2022, los seguidores notaron la desaparición de los tatuajes en sus muñecas al ver un video promocional de su línea de belleza, lo que provocó numerosos comentarios en redes sociales.

Fue la propia Victoria quien abordó el tema en declaraciones al programa The Today Show.

“Tenía estos tatuajes desde hace mucho, mucho tiempo y simplemente no eran particularmente delicados. Los míos eran un poco gruesos y se estaban corriendo un poco, y simplemente no eran tan bonitos. No se veían tan bien”, explicó.

La diseñadora fue categórica en que la decisión no tenía mayor trasfondo: “Simplemente me cansé un poco del tatuaje. Es así de simple”.

Los hijos de los Beckham, Romeo y Cruz, siguen la tendencia familiar al tener sus propios tatuajes, a diferencia de Brooklyn, quien ha cubierto varios (Instagram/@victoriabeckham)

La eliminación de tatuajes mediante láser funciona fragmentando la tinta en partículas microscópicas que el organismo absorbe y excreta a través del hígado y el sistema digestivo.

En clínicas privadas del Reino Unido el procedimiento puede costar entre 150 y 800 libras por sesión, requiriendo generalmente entre ocho y diez sesiones para tatuajes de gran tamaño.

Mientras Victoria optó por desprenderse de sus marcas en la piel, David Beckham conserva aproximadamente un centenar de tatuajes.

Sus hijos Romeo y Cruz también tienen sus propias colecciones. Brooklyn, en cambio, ha ido cubriendo varios de sus tatuajes familiares desde que en enero pasado anunció públicamente su distanciamiento de sus padres, acusándolos de haberlo controlado durante gran parte de su vida.

Brooklyn Beckham ocultó tatuajes familiares tras distanciarse públicamente de sus padres, incluidos homenajes a su madre y padre (Instagram/Nicola Peltz)

Entre los tatuajes que Brooklyn Beckham ha modificado o tapado figuran tributos a su padre David y el texto “mama’s boy” que lucía en el pecho en honor a su madre.