Exdetective cuestiona el caso Kurt Cobain: “Nunca debió cerrarse como suicidio”

El líder de Nirvana murió a los 27 años (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

Treinta y dos años después de la partida de Kurt Cobain, persiste el misterio sobre su causa de muerte tras nuevas declaraciones de un exinvestigador de Seattle.

Cobain fue hallado sin vida el 8 de abril de 1994 en su casa de Seattle, con una herida de escopeta en la cabeza. Oficialmente, su fallecimiento sigue catalogado como suicidio, pero nuevas publicaciones y testimonios difundidos este 2026 han reactivado las sospechas de que el músico pudo haber sido asesinado.

El periodista de investigación Ian Halperin explora esa posibilidad en su libro Case Closed: The Cobain Murder: The Killing and Cover-Up of Kurt Cobain. Según reporta el Daily Mail, el autor asegura haber conversado hace aproximadamente 18 meses con un exdetective del Departamento de Policía de Seattle (SPD), cuya identidad permanece en reserva, y quien sostiene que la investigación original estuvo mal manejada.

Daily Mail difundió nuevas revelaciones sobre presuntas fallas en la investigación policial del caso Cobain. (YouTube/Captura)

El exdetective que cuestiona el veredicto oficial

Según Halperin, el exagente afirma que el caso jamás debió cerrarse como suicidio. “He sentido durante años una indignación moral. Finalmente decidí hablar para abordar una grave injusticia”, declaró el exdetective, citado en el libro.

El testimonio apunta a tres elementos que, a juicio del exinvestigador, invalidan la conclusión oficial. Primero, el nivel de heroína en el cuerpo de Cobain era extremadamente alto, al punto de que él cree que habría sido imposible que el músico accionara el arma por sí mismo. Además, no se hallaron huellas dactilares en la escopeta encontrada entre sus brazos. Por último, las últimas líneas de la supuesta nota suicida no coincidirían con la letra de Cobain.

“Solo por eso, el caso no debió haberse clasificado como suicidio. Debió realizarse una investigación adecuada, exhaustiva, para descubrir cómo murió realmente Kurt Cobain. Nunca se hizo”, sostiene la fuente anónima citada por Halperin.

El periodista vincula estas declaraciones con antiguas críticas del exjefe de Policía de Seattle, Norm Stamper, quien dirigió el SPD entre 1994 y 2000. Stamper ya había expresado en 2015 que, si pudiera, reabriría el caso. En el documental Soaked in Bleach, incluso declaró: “Deberíamos haber tomado medidas para estudiar patrones en el comportamiento de individuos clave que tenían motivos para querer muerto a Kurt Cobain”.

La figura de Kurt Cobain permanece marcada por su legado en Nirvana y el enigma que rodea su fallecimiento. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

En Case Closed, Halperin sostiene que el caso se cerró demasiado pronto y no se exploró seriamente la posibilidad de homicidio. El autor insiste en que la toxicología es uno de los puntos más problemáticos: Cobain habría inyectado una dosis de heroína equivalente a unas tres veces la considerada letal para un consumidor habitual.

Asimismo, el periodista asegura haber contratado expertos calígrafos para examinar la nota hallada junto al cuerpo. “Dijeron que las últimas cinco líneas no fueron escritas por Kurt Cobain, y son precisamente las únicas que hablan de suicidio”, afirmó.

El informe forense independiente

Las dudas no provienen solo del libro. En febrero de 2026, Daily Mail reveló otro elemento que volvió a sacudir el caso: un equipo privado de científicos forenses revisó la autopsia y las pruebas de la escena del crimen, concluyendo que existen indicios compatibles con homicidio.

Expertos independientes cuestionan si Cobain pudo accionar el arma tras la alta dosis de heroína detectada en su cuerpo.(X @tomgrantpi)

La investigación fue liderada por Brian Burnett, especialista en casos de sobredosis seguidas de trauma por arma de fuego, y por la investigadora Michelle Wilkins. Según Wilkins, tras apenas tres días revisando el material, Burnett concluyó: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”.

El informe identifica diez puntos que, según sus autores, contradicen la hipótesis del suicidio. Entre ellos destacan daños en cerebro e hígado compatibles con falta prolongada de oxígeno, más propios de una sobredosis que de una muerte instantánea por disparo.

Además, notaron la ausencia de sangre en la mano izquierda de Cobain, pese a que estaba colocada sobre el arma, y la posición del cartucho expulsado incompatible con la mecánica normal de la escopeta.

Asimismo, la escena del supuesto consumo de heroína estaba inusualmente ordenada. “Se supone que debemos creer que tapó las agujas y volvió a ordenar todo después de inyectarse tres veces, porque eso es lo que hace alguien mientras se está muriendo. Los suicidios son desordenados, y esta era una escena muy limpia”, declaró Wilkins.

La investigadora también cuestionó la posibilidad física de que Cobain pudiera disparar el arma que pesaba casi tres kilos en estado de sobredosis. “Es absurdo”, argumentó.

La postura oficial no cambia

Un par de pantalones y su emblemática guitarra SKYSTANG I Fender también serán parte de la subasta de la memorabilia de Kurt Cobain (Créditos: Julien's Auctions)

Pese a las nuevas observaciones, la versión institucional permanece intacta hasta el momento. El Departamento de Policía de Seattle reiteró a Daily Mail su posición: “Kurt Cobain murió por suicidio en 1994. Esa sigue siendo la postura del Departamento de Policía de Seattle”.

La Oficina del Médico Forense del Condado King también ratificó que no existe razón para reabrir el expediente: “Nuestra oficina siempre está abierta a revisar sus conclusiones si aparece nueva evidencia, pero hasta la fecha no hemos visto nada que justifique reabrir este caso”.

Así, más de tres décadas después, la muerte de Kurt Cobain continúa dividida entre el veredicto oficial y las teorías que insisten en que el caso nunca fue plenamente esclarecido.