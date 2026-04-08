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Caso Matthew Perry: sentencian a la ‘Reina de la ketamina’ a 15 años de prisión por la muerte del actor

Jasveen Sangha fue declarada culpable de distribuir la ketamina que provocó la sobredosis fatal de Perry en 2023

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Matthew Perry - "La reina de la ketamina"
Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales, incluido el de distribución de ketamina con resultado de muerte. (Evan Agostini/Invision/AP)

Este 8 de abril, la justicia federal de Estados Unidos dictó una de las sentencias más relevantes en el caso por la muerte del actor Matthew Perry. Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la ketamina”, fue condenada a 15 años de prisión por su papel en la distribución de la droga que provocó la sobredosis fatal del recordado intérprete de Friends en 2023.

Sangha, de 42 años, se había declarado culpable en septiembre de 2025 de cinco cargos federales, entre ellos distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves. El tribunal también ordenó tres años de libertad supervisada una vez cumplida la condena.

La fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión (equivalente a 180 meses) debido a la gravedad de los hechos y la conducta de la acusada.

Además, remarcaron que no habría sentido remordimiento tras conocer la muerte del actor de Hollywood. “Cuando supo que había vendido las drogas que causaron la muerte de Perry, no le importó y siguió vendiendo”, señalaron los fiscales.

La reina de la ketamina, acusada de la muerte de Matthew Perry
La justicia federal determinó que Sangha distribuyó la ketamina que provocó la sobredosis fatal del actor en octubre de 2023. (Crédito: Captura de Video; Youtube DNAIndiaNews)

“Sus acciones muestran una frialdad y desprecio por la vida. Eligió las ganancias sobre las personas, y sus acciones han causado un inmenso dolor a las familias de las víctimas y sus seres queridos”, expresaron los fiscales en sus alegatos.

El tribunal consideró estos argumentos al momento de dictar sentencia, en un caso en el que Sangha se enfrentaba a una pena máxima de hasta 65 años de prisión.

Los detalles del caso

El deceso de Matthew Perry sacó a la luz una red de suministro ilegal de sustancias que sacó provecho de la adicción del actor.

Las investigaciones federales determinaron que Sangha operaba desde su vivienda en North Hollywood, donde almacenaba y distribuía drogas desde al menos 2019. Durante un allanamiento, las autoridades encontraron decenas de viales de ketamina, así como miles de pastillas que incluían metanfetamina, cocaína y Xanax.

El inmueble en North Hollywood donde, según la fiscalía, Jasveen Sangha operó una red de distribución de drogas durante años.(Morgan Lieberman/The New York Times)
El inmueble en North Hollywood donde, según la fiscalía, Jasveen Sangha operó una red de distribución de drogas durante años.(Morgan Lieberman/The New York Times)

En el caso específico de Matthew Perry, Sangha trabajó junto a un intermediario, Erik Fleming, para suministrarle la sustancia. En el mes de la muerte del actor, ambos vendieron 51 viales de ketamina, que fueron entregados a Kenneth Iwamasa, asistente personal del intérprete.

Iwamasa, de acuerdo con los fiscales, administró repetidas inyecciones al actor. El día de la muerte de Perry, le suministró al menos tres dosis.

El artista fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. La autopsia concluyó que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

El caso también reveló antecedentes que pesaron en la condena. Sangha admitió haber vendido ketamina en 2019 a un hombre identificado como Cody McLaury, quien murió horas después por sobredosis. Para los fiscales, este episodio evidenciaba que la acusada conocía los riesgos de su actividad. A pesar de ello, continuó operando su red de distribución.

Jasveen Sangha (Instagram/jasveensangha)
El caso reveló que la acusada ya había vendido ketamina en 2019 a otra víctima que murió horas después.(Instagram/jasveensangha)

Por su parte, la defensa de Sangha pidió una sentencia más leve, argumentando que la acusada había asumido su responsabilidad. Sus abogados señalaron ante el tribunal que ella “no minimiza esa conducta ni la gravedad de las consecuencias”.

La defensa enfatizó que la mujer no tenía antecedentes penales y solicitó una condena equivalente al tiempo ya cumplido en detención.

El proceso judicial también ha involucrado a otras cuatro personas, todas vinculadas al suministro ilegal de ketamina al actor. Entre ellas figuran el doctor Salvador Plasencia, condenado a 30 meses de prisión por proveer la droga en las semanas previas a la muerte, y el doctor Mark Chavez, quien recibió una pena de ocho meses de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional.

Asimismo, el asistente Kenneth Iwamasa y el intermediario Erik Fleming se declararon culpables en 2024 y están a la espera de sentencia. Las autoridades sostienen que todos ellos se aprovecharon de la adicción de Perry para obtener beneficios económicos.

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