La esposa de Terry Crews revela que padece Parkinson: “Tardaron tres años en diagnosticarme”

Rebecca King-Crews reveló su diagnóstico de enfermedad de Parkinson y comparte su experiencia con el público en una entrevista (REUTERS/Mario Anzuoni/Captura de video)

Rebecca King-Crews, esposa del actor Terry Crews, reveló públicamente este lunes que padece la enfermedad de Parkinson y que fue diagnosticada en 2015, seis años antes de superar un cáncer de mama.

La cantante de 60 años anunció su condición en una entrevista exclusiva con el programa Today, donde también informó que se sometió recientemente a un procedimiento médico para aliviar sus síntomas.

“Me siento bien. Puedo escribir mi nombre y mis fechas, y puedo escribir con mi mano derecha por primera vez en probablemente tres años”, declaró King-Crews.

La cantante explicó que decidió hacer pública su situación ahora porque quiere dar a conocer el procedimiento al que se sometió y brindar esperanza a otras personas con la misma enfermedad.

“Quería potencialmente hacerlo más accesible para otros, porque es una cirugía costosa y aún no está cubierta por el seguro. Y quiero dar esperanza a las personas con Parkinson, porque creo que vamos a encontrar la cura”, señaló al mismo medio.

La esposa de Terry Crews anunció que recibió el diagnóstico de Parkinson en 2015, seis años antes de superar un cáncer de mama (Captura de video)

Los primeros síntomas de Rebecca King-Crews aparecieron alrededor de 2012. Comenzaron con un leve entumecimiento en el pie izquierdo mientras hacía ejercicio, que progresó hasta causarle una cojera.

Su entrenador personal fue quien notó que su brazo izquierdo no se balanceaba al caminar. Tiempo después, al intentar aplicarse brillo labial, descubrió que su mano temblaba.

“Supe que era un temblor porque mi abuela tenía temblores”, contó a Today.

Sin embargo, obtener el diagnóstico correcto no fue sencillo. Un médico descartó sus síntomas atribuyéndolos a ansiedad, y un neurólogo tampoco logró identificar la causa. Fueron necesarios tres años y múltiples consultas para que un especialista en Parkinson reconociera finalmente la enfermedad.

“No es inusual que a nosotras, las mujeres, nos digan que todo es estrés”, afirmó. “Pedí derivaciones y las obtuve. Y tardaron tres años en diagnosticarme”.

Los primeros síntomas de Parkinson en King-Crews se manifestaron como entumecimiento y temblor, dificultando actividades cotidianas básicas (Instagram/@rebeccakingcrews)

El síntoma que más la afectó fue el temblor, que le impedía realizar tareas cotidianas como maquillarse o cepillarse los dientes.

Aun así, durante el período de diagnóstico siguió trabajando en un libro, un álbum y una línea de ropa.

“Solo sigue caminando. Solo sigue adelante. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Creo que no te acuestas a morir porque te dieron un diagnóstico”, expresó ante Today.

Para tratar sus síntomas, King-Crews se sometió el 4 de marzo a un ultrasonido focalizado bilateral, un procedimiento no invasivo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos en julio del año pasado para pacientes con Parkinson avanzado.

El dispositivo, denominado Exablate Neuro y desarrollado por la empresa Insightec, emite ondas de ultrasonido guiadas por resonancia magnética hacia áreas específicas del cerebro vinculadas a los síntomas de movimiento.

Terry Crews calificó a su esposa como "superhéroe" y destacó el apoyo mutuo tras casi 37 años de matrimonio (REUTERS/Jon Nazca)

Tras la intervención, realizada solo en uno de los hemisferios cerebrales, Rebecca King-Crews reportó mejoras en sus síntomas: el temblor en su lado derecho desapareció, su equilibrio mejoró y pudo reducir la medicación.

Sin embargo, aclaró que el procedimiento no es una cura y que debe continuar con el tratamiento farmacológico. Tiene programada una segunda intervención para septiembre, esta vez dirigida al hemisferio izquierdo del cerebro.

Terry Crews, quien contrajo matrimonio con Rebecca en julio de 1989, se mostró visiblemente emocionado durante la entrevista en Today.

El actor, conocido por su papel en la serie Brooklyn Nine-Nine y la película ¿Y dónde están las rubias?, describió a su esposa como “un superhéroe” y “la roca de nuestras vidas”.

“Cuando dicen en la salud y en la enfermedad, esta es la batalla para la que fuimos diseñados para luchar juntos”, declaró al programa. “Donde ella es débil, yo soy fuerte. Donde yo soy débil, ella es fuerte. Y nos hemos construido mutuamente así por casi 37 años”.

La pareja tiene cinco hijos en común: Naomi, Azriél, Tera, Wynfrey e Isaia (REUTERS/Danny Moloshok)

Ver a su esposa escribir su nombre por primera vez en tres años lo dejó sin palabras. “No sé qué decir, se me cierra la garganta solo de pensarlo”, confesó en la misma entrevista.

La pareja tiene cinco hijos: Naomi, Azriél, Tera, Wynfrey e Isaiah. Rebecca King-Crews había superado previamente un cáncer de mama en estadio 1 en 2020, tras someterse a una doble mastectomía.