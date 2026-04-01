Jamie Lee Curtis celebró sus 50 años de carrera y reveló el camino que esperaba seguir antes de ser actriz

Jamie Lee Curtis reveló la profesión en la que pensó antes de ser actriz. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jamie Lee Curtis celebra casi 50 años de carrera en la pantalla grande, un hito que la actriz de 67 años compartió a través de su cuenta de Instagram.

La artista publicó una fotografía de su juventud, cuando tenía alrededor de 19 años y aparecía como mesera en un episodio de Columbo (1977), uno de sus primeros trabajos en televisión.

En la imagen, la famosa aparece con el cabello castaño recogido, vistiendo un uniforme azul para su papel. Debajo, incluyó un selfie reciente en el que luce un bob rubio cenizo, gafas, joyería dorada y una chaqueta negra. Además reveló sus planes iniciales antes de entrar al mundo del entretenimiento

“El año que viene cumpliré 50 años como actriz. Nunca pensé en ser actriz. Creía que sería policía. No había planes para el futuro. Simplemente nos centrábamos en cada trabajo, uno a la vez, agradecidos por cualquier oportunidad y con mucha paciencia”, escribió.

Jamie Lee Curtis admitió que pensó que sería policía en lugar de actriz. (Instagram)

En el mismo post, la actriz relató su recorrido profesional: “Ahora soy productora, coprotagonista con Nicole Kidman y colaboradora en Scarpetta en Prime Video, Blumhouse, Comet Pictures y Blossom Films”.

Desde su debut, Jamie Lee Curtis ha participado en películas icónicas como True Lies, Trading Places, A Fish Called Wanda, Freaky Friday y Knives Out. En 2023 ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel como la auditora del IRS Deirdre Beaubeirdre en Everything Everywhere All At Once (2022)

La publicación en Instagram recibió miles de comentarios de seguidores celebrando la trayectoria de Curtis. Uno de ellos escribió: “No podría imaginar una pantalla sin THEE Jamie Lee Curtis. Eres para siempre un ícono e inspiración. ¡Gracias por existir!”

Otro usuario destacó: “Jamie, eres un verdadero testimonio de que el trabajo duro y la resiliencia siempre triunfan. Eres una inspiración en muchos niveles. Te amo mucho”.

Los fans de Jamie Lee Curtis elogiaron su carrera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Recientemente, la actriz, que es hija de los reconocidos intérpretes Janet Leigh y Tony Curtis, se emocionó durante su aparición en Today with Jenna & Sheinelle, cuando se abordó el tema de cuidar a los actores infantiles en la industria.

La coproductora del programa, Sheinelle Jones, mencionó los comentarios de Lindsay Lohan sobre la manera en que Curtis la trató durante la filmación de Freaky Friday.

“Me están a punto de hacer llorar, lo cual suelen hacer en este edificio. Me hacen llorar porque lo que están tocando es muy importante. El espectáculo es nada más que transacción”, dijo.

La actriz añadió que siempre busca ser un entorno seguro y un punto de apoyo para los actores jóvenes, dejándoles claro que no espera nada a cambio: “Quiero ser una base segura para ellos, que sepan que no quiero nada de ustedes”.

Jamie Lee Curtis afirmó que siempre quiso ser un lugar seguro para actores más jóvenes. (Disney)

En julio de 2025, Lindsey Lohan habló con PEOPLE sobre su relación con Jamie Lee Curtis durante la filmación de Freaky Friday, cuando tenía 15 años.

“Jamie estuvo conmigo en un momento de mi vida en el que estaba pasando por muchas cosas públicamente. De manera privada, estuvo realmente presente para mí”, comentó.