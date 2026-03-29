Tony Dalton y su retorno al multiverso Marvel: “¿Qué más puedes pedir como actor? Es una gran experiencia"

Tony Dalton regresa al universo Marvel como Jack Duquesne en Daredevil: Born Again 2, marcando un hito para actores mexicanos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El regreso de Tony Dalton al universo de Marvel como Jacques “Jack” Duquesne en Daredevil: Born Again 2 marca un punto de inflexión en su carrera, al convertirse en el primer mexicano en interpretar el mismo personaje en tres series dentro del nuevo Multiverso.

“Tengo mucha emoción, está padre el proyecto y estar otra vez con mis compañeritos de Marvel me da mucho gusto”, afirmó Dalton.

Asimismo, relató que la exigencia de las escenas de acción lo llevó a retomar clases de esgrima: “Sí, yo la verdad es que tomé esgrima cuando estaba más joven. Entonces un poquito le sabía ese tema y ahora pues nada más fue tomar unas clasecitas para estar más fresco”.

Sobre los rumores de una lesión grave durante el rodaje, precisó con humor: “¡No! (Risas) No tuve una costilla rota, así empiezan los chismes… No, simplemente fue en una secuencia de acción muy fuerte donde me pegué contra un tubo. Después de dos o tres días tenía yo todo morado. Sí me di un buen trancazo. Pero no, no hubo cosillas rotas, eso no es cierto”.

Para Dalton, lo más valioso fue la camaradería y el crecimiento profesional en el set de Nueva York: “Ir a trabajar con ellos, ¿qué más puedes pedir como actor? Es una gran experiencia”.

Dalton desmiente rumores de lesión grave en el rodaje y aclara que no sufrió fracturas, solo un hematoma tras una escena intensa (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Personajes y anécdotas de Tony Dalton

Con 20 años de trayectoria, Dalton ha participado en cine, teatro y televisión, con personajes como Gastón Diestro en Rebelde, Jaque en Matando Cabos, Mario Santos en Los Simuladores, Javier Miller en The Last of Us y Lalo Salamanca en Better Call Saul.

Sobre esos papeles, recordó anécdotas de rodaje y mencionó la grabación en el antiguo Estadio Azteca para Matando Cabos: “¡Sí, esa escena estuvo padrísima!“.

“Lo que sí sé es que son bastante rápidos para remodelar, porque cuando hicimos esas escenas sí nos llevamos bastantes gradas y todo; y a los tres o cuatro días ya los albañiles habían arreglado las gradas y ya estaban listos para un partido”, agregó.

Dalton también compartió que prefiere desconectarse de la ficción viajando y pasando tiempo con su familia, y reconoció que cada personaje fue importante para su desarrollo profesional, aunque admite: “Yo creo que ‘Lalo Salamanca’ por mucho se lleva de calle a todos“.

“Hay gente que todavía me dice ‘Gastón’ de Rebelde, hay quienes me hablan de Los Simuladores, otros que me dicen ‘Javi’ de Matando Cabos que también es un favorito del público. Pero Lalo, yo creo que Lalo gana”, enfatizó.

El actor comparte su aprecio por el papel de Lalo Salamanca, que considera el más relevante de su carrera, según la respuesta del público

Reflexiones sobre el oficio actoral

Con una visión honesta sobre la profesión, Dalton afirmó que la incertidumbre es una constante en la vida actoral: “No, la verdad es que cuando decidí ser actor, no me imaginaba estar en cómics. Era actor más de teatro, estaba haciendo otro tipo de cosas. Pero mira, yo estoy muy agradecido y me siento muy afortunado de poder, primero que nada, estar trabajando, porque es una carrera muy difícil, más en estos tiempos donde están cambiando tanto las cosas, y luego en un proyecto tan padre como este, ha sido increíble”.

En tanto, Dalton aseguró que nunca dudó de su camino: “Me puse en un callejón sin salida, no sé hacer otra cosa. Entonces, sí, a propósito decidí que era esto o no era. No había ninguna otra opción. Lo que nunca sabes es hacia dónde te va a llevar el camino, si te va a ir bien o si te va a ir mal, pero pues son altas y bajas”.

Sobre Jack Duquesne, confesó: “Ha habido varias escenas donde el personaje está en el borde con ser medio caricaturesco. La primera vez que ves a mi personaje es en una escena donde me costaba muchísimo trabajo hacer ciertos movimientos, porque entraba con rosa, o sea, eso ya es muy de La Bella y la Bestia de Disney. Lo tenía que hacer y ahí estaba sudando de los nervios de hacer el ridículo más que nada (risas)”.

Para Dalton, aceptar estos desafíos y confiar en los directores es clave: “Te van a decir lo que está bien y lo que está mal”.

Dalton destaca la importancia de confiar en los directores y enfrentar el reto de evitar la caricaturización de sus personajes en producciones internacionales (Foto AP/Berenice Bautista)

Consultado por futuros proyectos, el actor se refirió a la expectativa de una nueva temporada de Los Simuladores: “El tiempo lo es todo. Si yo fuera el productor ya lo hubiera hecho, pero no lo soy, solamente soy actor. La verdad es que creo que sería un... Tendrían que hablar con Televisa, la empresa mexicana de medios, que son los que tienen los derechos”.

Sobre nuevos géneros, admitió: “Es una buena pregunta. Esa sí la voy a tener que pensar, no sé cómo contestar eso”. Más allá de ello, Dalton mantiene una actitud abierta ante los desafíos, convencido de que lo esencial es seguir activo y dispuesto a enfrentar la incertidumbre de cada nuevo papel.