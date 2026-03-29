Amigos de Keith Urban revelan detalles inéditos de su proceso creativo tras su divorcio con Nicole Kidman

Los amigos de Keith Urban lo describen como motivado y apasionado en esta nueva etapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un giro marcado en la vida de Keith Urban ha captado la atención de la industria musical desde que el cantante australiano finalizó su matrimonio con Nicole Kidman en enero de 2026.

Tras la ruptura, Urban, de 58 años, canaliza toda su energía en la música country. No solo ha intensificado su presencia en el estudio de grabación, sino que también ha retomado con fuerza las presentaciones en vivo.

Según Russell Dickerson, amigo y colega del artista, este periodo de transición ha sido aprovechado por Urban para profundizar en su creatividad y consolidar su carrera.

En ese sentido, Dickerson ha relatado a Hello! Magazine que, a pesar del quiebre matrimonial, Urban se muestra “de buen ánimo” y mantiene una actitud optimista. El colega lo ha visto recientemente en el festival Country to Country, confirmando que el cantante irradia energía positiva y una renovada pasión por su oficio.

El optimismo de Keith Urban tras su divorcio inspira nuevas composiciones en el género country (REUTERS)

El enfoque renovado de Keith Urban tras el divorcio

El entorno cercano de Urban coincide en que la separación ha marcado un antes y un después en su rutina profesional. Dickerson ha descrito cómo el cantante “siempre ha estado enfocado en la música”, pero ahora observa “todavía más energía en ese aspecto, lo cual es hermoso”. Este impulso podría traducirse en nuevos proyectos discográficos y colaboraciones dentro del género country.

El divorcio, oficializado tras casi 20 años de matrimonio y dos hijas en común, ha sido manejado con discreción por ambas partes. Urban, desde septiembre de 2025, ha optado por mantener un perfil bajo fuera de los escenarios, mientras intensifica su trabajo en el estudio.

Russell Dickerson destaca la energía positiva y el enfoque renovado de Urban en la música (REUTERS)

Para quienes se preguntan qué ha sucedido con Keith Urban tras este cambio personal, la respuesta se encuentra en su dedicación a la música. El artista ha reforzado su agenda de presentaciones y se ha volcado a la creación, lo que anticipa novedades para sus seguidores en un futuro cercano.

Nicole Kidman: nuevos proyectos y rumores de cercanía con Simon Baker

Mientras Urban se sumerge en el mundo musical, Nicole Kidman también de 58 años, ha redoblado su apuesta por la actuación. Actualmente protagoniza la serie de suspenso Scarpetta, producida por Prime Video, donde comparte reparto con Simon Baker.

Durante el estreno de la serie en Nueva York, la actriz fue vista tomada de la mano con Baker, hecho que alimentó especulaciones sobre una posible relación más allá de la pantalla. Kidman, consultada por el medio citado sobre la química con su compañero, señaló que esa conexión “simplemente vibra” en pantalla, mientras que él optó por el humor, afirmando: “No beso y cuento”.

Simon Baker y Nicole Kidman generan rumores de cercanía durante la promoción de la serie Scarpetta (REUTERS)

La actriz parece concentrada en su carrera y en nuevos retos interpretativos, manteniendo un perfil reservado respecto a su vida personal, al igual que Urban. Ambos evitan la exposición mediática y priorizan la contención de sus círculos íntimos.

Un proceso discreto y el futuro profesional de Urban

La ruptura, que puso fin a uno de los matrimonios más duraderos y admirados del espectáculo, transcurrió sin grandes polémicas ni declaraciones públicas sobre los motivos. Urban y Kidman, padres de Sunday Rose y Faith Margaret, han optado por la privacidad y el apoyo mutuo en la transición familiar.

A pesar de la atención mediática, Urban se aleja del ruido y se refugia en la música. Dickerson ha destacado que el cantante se dedica “de lleno a su trabajo creativo”, lo que ha sido percibido como una señal de crecimiento personal y profesional.

La creatividad musical de Urban crece tras el apoyo de su círculo cercano (REUTERS)

Los meses posteriores al divorcio han sido testigos de una agenda activa para Urban, quien no solo participa en festivales y eventos, sino que también se concentra en el estudio con miras a material inédito. Este cambio de foco podría influir en la temática y el tono de sus futuras composiciones, inspiradas en las experiencias recientes.

Nueva etapa para ambos

Tanto Keith Urban como Nicole Kidman atraviesan una etapa de cambios profundos. Él, sumergido en el country y la producción musical, y ella, enfrentando nuevos desafíos actorales y rodeada de rumores sobre su vida sentimental.

La separación de Urban y Kidman se maneja con respeto y reserva (REUTERS)

La separación, después de casi dos décadas juntos, se ha vivido con respeto y reserva. El entorno de ambos coincide en que el proceso ha sido acompañado por familiares y amigos, evitando exponer detalles íntimos ante el público.

Urban encara este nuevo ciclo impulsado por su experiencia reciente, lo que podría derivar en la creación de obras que reflejen su presente. El público y la industria musical esperan atentos las próximas novedades del cantante, cuya resiliencia y entrega al arte marcan el pulso de su carrera en este momento de transformación.