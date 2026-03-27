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Britney Spears habla por primera vez de su arresto por conducir en estado de ebriedad: “Gracias por su apoyo”

‘La princesa del pop’ volvió a Instagram tres semanas después de su detención

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La cantante regresó a las redes sociales tras su arresto en California (Créditos: Britney Spears/Instagram)

Tras semanas de silencio y preocupación, Britney Spears reapareció en redes sociales con un mensaje que marca su primera reacción tras su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) a inicios de marzo en California.

Este 27 de marzo, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir que estaba disfrutando de la compañía de su hijo menor, Jayden (19). El video que publicó Spears es un montaje de varios clips grabados frente a un espejo, donde ambos posan de manera relajada.

“Gracias por todo su apoyo… pasar tiempo con la familia y amigos es una bendición!!! ¡Sean amables!”, escribió en la descripción del video.

Esta es la primera vez Spears actualiza su cuenta de Instagram después de su detención, ya que durante tres semanas llegó a ocultar completamente su cuenta. Actualmente, su perfil aparece en modo “privado”.

Según People, la cantante ha optado por centrarse en su entorno cercano, especialmente en sus hijos, Jayden y Sean Preston (20), fruto de su relación con Kevin Federline.

Britney Spears
Jayden, hijo de Britney Spears y Kevin Federline, la acompañó en su regreso a Instagram. (Composición/Instagram)

De acuerdo con declaraciones de su representante recogidas por el mismo medio, la prioridad de la artista tras el incidente ha sido reconstruir su bienestar personal. “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario para encaminarla hacia el bienestar”, señaló su entorno.

Otros allegados a la familia contaron a People que pasar tiempo con Jayden ha tenido un efecto positivo en la actitud de Spears, pues “la ha hecho feliz”.

El arresto y el avance del proceso

El episodio que desencadenó esta situación ocurrió la noche del 4 de marzo, cuando Spears fue arrestada en el área de Ventura, California, tras ser reportada por conducir de manera errática en la autopista U.S. 101. Según información recogida por TMZ, la artista se encontraba sola al volante de un BMW negro y fue sometida a pruebas de sobriedad en el lugar.

Las autoridades señalaron que existían sospechas de consumo de alcohol y drogas, aunque los resultados de pruebas químicas adicionales quedaron pendientes. Spears fue posteriormente liberada de la cárcel del condado de Ventura, mientras la investigación continuaba.

Britney Spears
La cuenta de Instagram de Spears estuvo inactiva durante semanas tras su detención.(EFE)

Hasta el momento, la fiscalía no ha confirmado si presentará cargos formales. Sin embargo, se ha fijado una audiencia para el 4 de mayo, en la que la cantante deberá comparecer ante la justicia para abordar el caso.

Por su parte, el equipo de la artista calificó el incidente como “un hecho desafortunado que es completamente inexcusable” y aseguró que la intérprete “va a tomar los pasos correctos y cumplir con la ley”.

“Ojalá este pueda ser el primer paso en un cambio que se necesita desde hace mucho tiempo en la vida de Britney”, acotó su representante.

Días después del arresto, Spears fue vista por primera vez en público mientras realizaba compras en el exclusivo centro comercial Malibu Country Mart, en el sur de California. Durante la salida, fue fotografiada vistiendo un abrigo largo marrón y gafas oscuras, en una imagen que rápidamente circuló en redes sociales.

La artista también podría enfrentar un conflicto legal con su exguardaespaldas, Thomas Bunbury (REUTERS/Eduardo Muñoz)
La artista también podría enfrentar un conflicto legal con su exguardaespaldas, Thomas Bunbury (REUTERS/Eduardo Muñoz)

En paralelo al caso por DUI, Spears enfrenta otro frente legal. Según reportes de TMZ recogidos por Daily Mail, la cantante ha iniciado acciones contra su exguardaespaldas, Thomas Bunbury, a quien acusa de haber accedido sin autorización a sus dispositivos personales y a su cuenta de iCloud.

El abogado de la artista envió una carta de cese y desistimiento en la que se le exige eliminar cualquier archivo obtenido y detallar si compartió información privada. Spears sostiene que estas acciones habrían violado múltiples leyes estatales y federales.

Bunbury fue despedido en agosto pasado por presuntamente incumplir un acuerdo de confidencialidad al comunicarse con fans y medios. El presunto hackeo habría ocurrido después de su salida, en un contexto en el que la cantante reportó haber sido bloqueada de sus propias cuentas en varias ocasiones.

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