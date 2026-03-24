“Estuve dispuesto a irme”: el conflicto detrás del regreso de Tom Holland como Spider-Man

Tom Holland defendió su visión creativa al exigir controlar la imagen de Spider-Man para protagonizar Brand New Day, generando debate en Marvel Studios (Marvel Studios)

La revelación sobre la negociación de Tom Holland para regresar como Spider-Man en Brand New Day marcó un punto clave en su reciente entrevista en el Rich Roll Podcast, espacio de referencia en conversaciones con figuras del entretenimiento.

Impulsado por su deseo de autenticidad, el actor impuso una condición concreta al estudio: aceptaban su visión sobre la imagen del personaje o él se marchaba. Holland declaró que “estuve dispuesto a irme si el estudio no aceptaba mi visión sobre la imagen de mi personaje”, lo que reavivó el debate sobre el control creativo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Para permanecer como protagonista de Brand New Day, Holland exigió que su caracterización física —en particular, el corte de cabello y el uso de flequillo— fuera respetada como parte esencial de la identidad de su versión de Spider-Man. Defendió esta postura ante los directivos, quienes, según relató, rechazaban su propuesta. El actor afirmó que estaba decidido a sostener su visión, incluso si debía dejar la película.

El actor planteó que su corte de cabello y el uso de flequillo eran elementos esenciales en la identidad de su Spider-Man, pese a la negativa inicial del estudio (Marvel Studios)

Durante la charla en el Rich Roll Podcast, Holland detalló cómo surgió el primer conflicto por cuestiones estéticas. Relató que el estudio se oponía al uso de flequillo, remarcando: “Pensé que era el toque final que marcaría la diferencia”.

El intérprete británico optó por seguir su instinto. “Fui directo a mi camerino y me senté con Rachel, del equipo de maquillaje y peluquería, y le dije: ‘Vamos a cortar el cabello así’”, narró, poniendo en valor la complicidad profesional dentro de su equipo.

Su experiencia con Jake Gyllenhaal tuvo impacto en su elección. Recordó el consejo de su colega respecto al poder del maquillaje y el cabello para la actuación, señalando que gran parte del trabajo ocurre antes de hablar. Bajo esa lógica, desafió las restricciones de Marvel Studios y Sony Pictures para preservar la autenticidad visual de Spider-Man.

Condición esencial para protagonizar Brand New Day

Tom Holland agradeció el respaldo de Zendaya durante el cambio de imagen requerido para Brand New Day, señalando el valor del apoyo entre colegas (Sony Pictures/Marvel Studios)

Holland remarcó que pequeñas modificaciones pueden permitir que los espectadores identifiquen a un personaje más allá del actor. Explicó: “Cuando interpretas a un personaje tan reconocido, modificaciones en el color del cabello o las cejas permiten que la audiencia perciba algo diferente”, de acuerdo con la entrevista recogida por el Rich Roll Podcast.

El actor recordó las reacciones iniciales del equipo técnico ante su nuevo aspecto durante las pruebas de cámara. Mencionó que “el director de fotografía no estaba nada contento”, aunque reafirmó que la decisión fue acertada. Además, agradeció el respaldo de Zendaya, quien expresó comprensión y ánimo con respecto al cambio de imagen, incluso bromeando sobre el resultado.

Experiencia creativa y colaboraciones en Marvel Studios

A lo largo del Rich Roll Podcast, Holland destacó el ambiente creativo que encontró en Marvel Studios y Sony Pictures. Explicó que lo que diferencia a Marvel es la comunidad y el sentido de pertenencia, tanto de los personajes como de los fans: “Lo que diferencia a Marvel de cualquier otra cosa es la comunidad y el sentido de pertenencia, tanto de los personajes como de los fans”.

El entorno creativo y la participación directa de Holland en reuniones y propuestas fortalecieron su sentido de pertenencia en Marvel Studios y Sony Pictures (Captura de tráiler oficial)

El actor aseguró disfrutar su rol activo en el proceso creativo, participando en reuniones y proponiendo ideas. Subrayó: “Siempre fui fanático de estas películas, así que para mí es como un sueño hecho realidad”.

En su entorno profesional, sostuvo una relación cercana con Tom Rothman, director ejecutivo de Sony Pictures, a quien mencionó como mentor y figura de confianza. Relató anécdotas personales, como compartir oficina con Rothman y su perro, y describió la familiaridad que existe tras las cámaras en producciones de gran escala.

También expresó admiración por el trabajo de Akiva Goldsman, guionista del proyecto. Remarcó: “Escribió los mejores guiones que leí. Fue muy sencillo aceptar ese trabajo”, destacando la calidad y valentía del escritor para abordar los temas centrales de la historia.

Lecciones durante el rodaje y referentes actorales

El actor valoró el trabajo del guionista Akiva Goldsman, calificando sus libretos para Brand New Day como valientes y de alta calidad en la industria (Captura de tráiler oficial)

El paso de Holland por el rodaje de Civil War, a los 19 o 20 años, definió sus primeros momentos en el MCU. El actor recordó que “sentía que había ganado un concurso y que me dejaban estar en el set”.

El momento decisivo se presentó durante su prueba de pantalla junto a Robert Downey Jr.: “La primera escena con él fue abrumadora”, reconoció Holland. Había memorizado ocho páginas de diálogo, tal como le recomendaron sus agentes, pero Downey Jr. improvisó desde el inicio.

Holland interpretó que la clave no era superar a Downey Jr., sino poder acompañar su ritmo: “Aprendí que no puedes superarlo, pero sí seguirle el ritmo”.

El libreto final redujo sus parlamentos para la película. Aun así, Downey Jr. intervino ante los directores para que se incluyera la versión completa que ambos habían ensayado. Holland agradeció: “Le debo eso a él”, marcando la importancia del apoyo de su colega en una etapa clave para su aprendizaje dentro del universo de Spider-Man.