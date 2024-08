Justin Timberlake “apestaba a alcohol” y tenía los “ojos inyectados en sangre”: todos los detalles de su controvertido arresto

Justin Timberlake habría mostrado varios signos de intoxicación alcohólica durante su arresto en junio de 2024 (Créditos: EFE/ Sag Harbor Village PD)

Justin Timberlake continúa enfrentando graves acusaciones luego de su arresto por conducir en estado de ebriedad, el pasado mes de junio en Los Hamptons, Nueva York. Según se informó recientemente, durante su intervención, el cantante “apestaba a alcohol” y era “incapaz de seguir correctamente las instrucciones de la policía”.

El exmiembro de NSYNC de 43 años, fue detenido el 18 de junio cuando fue visto pasándose una señal de “Alto” y desviándose hacia el carril derecho en su auto BMW X7. De acuerdo con los documentos policiales obtenidos por el medio DailyMail, Timberlake se negó tres veces y de forma verbal a realizarse la prueba de alcoholemia y no quiso firmar el documento que registraba su negativa.

Recientemente, el abogado de la estrella del pop aseguró que el cantante no estaba ebrio al momento de su arresto (REUTERS)

El oficial a cargo del operativo, Michael Arkinson, de 24 años y novato en el cuerpo, fue quien detuvo al cantante pasada la medianoche. En sus registros, escribió que la estrella pop presentaba varios signos de intoxicación por alcohol, como tambalearse al caminar, moverse en la dirección equivocada y no poder mantener el equilibrio.

Un detalle importante que aparece en el informe policial es que Timberlake estaba solo en el automóvil y exhibía “ojos inyectados en sangre y vidriosos, un fuerte olor a bebida alcohólica en su aliento, incapacidad para dividir la atención y un andar inestable”.

En su declaración, Timberlake admitió: “Tomé un martini y seguí a mis amigos a casa”. (Jordan Strauss/Invision/)

Durante la prueba de caminar y girar, el músico mostró gran dificultad para mantener el equilibrio y seguir las instrucciones correctamente. Timberlake tropezó y usó los brazos para estabilizarse, hasta que necesitó poner el pie en el suelo antes de que siquiera pasaran 30 segundos.

Aunque los resultados de estas pruebas no son admisibles en el tribunal debido a su falta de fiabilidad, sus constantes negativa contribuyeron a la causa probable del arresto. Posteriormente, el artista fue esposado y trasladado a la comisaría de policía. Una vez allí, el oficial indagó en sus pertenencias, que incluían “un reloj Rolex, un cigarrillo electrónico negro, un anillo de oro y una billetera con 306 dólares”.

Durante el juicio, Justin Timberlake perdió su licencia de conducir (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la comisaría, Timberlake también se negó a realizar una prueba de alcoholemia, que en esta ocasión sí sería admisible en un juicio. Según el informe del oficial, el intérprete fue informado sobre sus derechos a la 1:26 a. m. y declaró entenderlos, optando por no hablar sin la presencia de su abogado.

El desarrollo de esta situación culminó con Timberlake siendo procesado de nuevo por el cargo de conducir bajo la influencia del alcohol en una audiencia virtual el viernes pasado. Según DailyMail, durante este proceso el juez Carl Irace suspendió la licencia de conducir de Timberlake en Nueva York.

El músico es conocido por éxitos musicales como "Rock Your Body", "Sexy Back", "Suit & Tie"," Mirrors", "Cry Me a River", entre otros (MTV Video Music Awards)

Además, durante la audiencia, Irace reprendió al abogado del cantante, Edward Burke Jr., por intentar desestimar el caso citando errores en los documentos de acusación originales. Burke había hablado con los medios fuera del tribunal en julio, insistiendo en que Timberlake no estaba ebrio la noche del arresto, lo cual el juez calificó de “irresponsable”.

Hasta la fecha, el músico insiste en mantener su declaración de inocencia. Por su lado, el juez ordenó revisar el caso en un nuevo proceso con documentación revisada presentada por los fiscales. La próxima audiencia está programada para el próximo viernes 9 de agosto de 2024.

“Ha sido una semana difícil”, dijo el artista tras su arresto, durante un concierto en el United Center de Chicago (REUTERS/Chris Wattie)

Actualmente, Timberlake se encuentra en Europa como parte de su gira mundial Forget Tomorrow que promociona su nuevo álbum Everything I Thought It Was. El tour inició en Vancouver, Columbia Británica en el mes de abril, y podrá continuar seguir brindando conciertos durante el tiempo que se desarrolle el juicio.

Su próxima actuación está previsto para este sábado 10 de agosto en Amberes, Bélgica. Su regreso a Estados Unidos llegará el 13 de septiembre, para un espectáculo en Newark, Nueva Jersey.