Entretenimiento

Incendios en Los Ángeles: el recuerdo de cómo Cameron Diaz y Benji Madden se convirtieron en el refugio de Hilary Duff

La emergencia obligó a la familia Duff-Koma a dejar su hogar y hallar resguardo en la casa de sus amigos, generando recuerdos únicos y fortaleciendo lazos personales más allá del mundo del espectáculo

Guardar
Cameron Diaz y Benji Madden
Cameron Diaz y Benji Madden abrieron las puertas de su casa a la familia de Hilary Duff

La solidaridad entre celebridades quedó patente cuando Cameron Diaz y Benji Madden acogieron a la familia de Hilary Duff en su residencia de Los Ángeles durante los incendios forestales de 2025.

La emergencia de los incendios en Los Ángeles durante 2025 obligó a numerosas familias a abandonar sus hogares, según reportes de National Today. Hilary Duff detalló que la evacuación se volvió especialmente compleja debido a la presencia de sus cuatro hijos y varias mascotas, lo que incrementó el nivel de ansiedad y logística requerida para garantizar la seguridad de todos los miembros del hogar.

El gesto, en medio de una emergencia y considerable tensión emocional, incluyó a Duff, su esposo Matthew Koma y sus cuatro hijos, además de las mascotas familiares. Según declaraciones recogidas por E! Online, la experiencia estuvo marcada por el apoyo y la convivencia cercana.

Cameron Diaz y Benji Madden ofrecieron alojamiento a Hilary Duff, Matthew Koma, sus hijos Banks, Mae, Townes y Luca, además de sus mascotas, después de que debieran evacuar su hogar por los incendios ocurridos en Los Ángeles en 2025. Esta acción permitió a la familia disponer de un espacio seguro y destacó la importancia de la amistad en situaciones adversas, de acuerdo con lo informado por el medio citado.

La emergencia obligó a Hilary
La emergencia obligó a Hilary Duff y Matthew Koma a buscar refugio junto a sus cuatro hijos y sus mascotas

Duff relató que la estancia fue compleja y estuvo cargada de estrés. La dificultad se sintió particularmente al intentar adaptar las rutinas familiares y el cuidado de los animales en una vivienda ajena.

La actriz compartió a E! Online que uno de esos días, una discusión con su esposo terminó con un episodio singular: en un instante de frustración, lanzó el teléfono móvil de Koma a una bugambilia (una planta trepadora) del jardín. Ahora recuerda ese incidente con humor, reconociendo su destreza, y desafió a Koma con un “Ve a buscarlo desde el balcón”, relató Duff para el medio.

Duff subrayó la importancia de contar con una red de apoyo auténtica en momentos de crisis, recordando en The Drew Barrymore Show que “Cameron y Benji fueron lo suficientemente amables como para permitir que toda nuestra familia se quedara en su casa”.

Su testimonio, recogido por National Today, refleja cómo la ayuda desinteresada y la empatía de amigos cercanos resultaron determinantes para sobrellevar la tensión de la evacuación y el desarraigo temporal.

Hilary Duff compartió cómo una
Hilary Duff compartió cómo una anécdota graciosa ayudó a sobrellevar el estrés en casa ajena

El impacto emocional de la convivencia durante la crisis

A pesar de la tensión inicial, Duff aseguró que estos recuerdos se han transformado en anécdotas valiosas dentro de su vida matrimonial. “Fue una bugambilia y estaba muy orgullosa de mí misma porque esas plantas son afiladas”, bromeó en su charla, según recogió el medio. La situación puso a prueba su vínculo, pero también sirvió para recalcar el valor de tener cerca a amigos capaces de abrir sus puertas en momentos difíciles.

Duff expresó públicamente su agradecimiento a Cameron Diaz y Benji Madden por la hospitalidad brindada, recalcando que la amistad resultó esencial en la recuperación emocional de la familia tras haber sido desalojados, como detalló E! Online.

La solidaridad y las amistades entre celebridades

La presencia de Duff en “The Drew Barrymore Show” generó reacciones emotivas. Drew Barrymore elogió la generosidad de Cameron Diaz y Benji Madden, destacando años de amistad y apoyo entre ambas.

Cameron Diaz y Benji Madden
Cameron Diaz y Benji Madden abrieron las puertas de su casa a la familia de Hilary Duff

E! Online también hizo referencia a otros ejemplos de amistad entre figuras del entretenimiento, como la relación de Mindy Kaling y Reese Witherspoon, y la camaradería entre Jacob Elordi y Teyana Taylor, ilustrando la existencia de redes de apoyo dentro de la industria.

La hospitalidad demostrada por Diaz y Madden resalta que, incluso bajo el foco de la fama, las conexiones personales y la atención mutua permanecen como elementos fundamentales ante situaciones inesperadas y desafiantes.

Las verdaderas amistades, fortalecidas tanto en circunstancias adversas como en las positivas, configuran una red de apoyo genuina para quienes comparten la exposición de la vida pública.

Temas Relacionados

Hilary DuffCameron Diaz Y Benji MaddenLos ÁngelesEvacuación Por IncendiosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Eddie Van Halen, el mago autodidacta que desafió la ortodoxia del rock

Su innovadora forma de tocar llevó a la guitarra eléctrica a un nuevo nivel y sigue inspirando a quienes buscan romper fronteras musicales

Eddie Van Halen, el mago

‘Los Increíbles 3′ y ‘Lilo & Stitch 2′ tienen fecha de estreno confirmada

Los proyectos fueron anunciados por Disney como parte de la planificación a largo plazo del estudio para sus principales franquicias

‘Los Increíbles 3′ y ‘Lilo

El lado más polémico de Miley Cyrus: lo que vivió tras dejar Hannah Montana

En una entrevista con Variety, la cantante recuerda las controversias que definieron su etapa post-Disney y el proceso que la llevó a reconstruirse

El lado más polémico de

‘Scooby-Doo’: estos son los actores que darán vida a la pandilla en el nuevo live-action

La nueva producción contará con ocho episodios y presentará una versión actualizada del clásico animado Scooby-Doo.

‘Scooby-Doo’: estos son los actores

¿Miley Cyrus al Super Bowl? Esto dijo la cantante sobre la posibilidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo

A dos décadas de su salto a la fama, Miley Cyrus analiza el peso del Super Bowl, su evolución artística y su mirada sobre las giras musicales

¿Miley Cyrus al Super Bowl?
DEPORTES
Con el gol N° 900

Con el gol N° 900 de la carrera de Messi, Inter Miami vence a Nashville SC y se acerca a los cuartos de la Concachampions

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League: los cruces y cuándo se juegan

El show de Alexis Mac Allister en la paliza del Liverpool en la Champions: asistencia de laboratorio y participación en otros dos goles

Con Julián Álvarez y Musso como figuras, Atlético de Madrid eliminó al Tottenham y enfrentará en los cuartos de la Champions League al Barcelona

El gesto de Raphinha con una niña que temblaba de frío antes de su colosal actuación en la goleada del Barcelona ante Newcastle

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez recordó la

Sofía Jujuy Jiménez recordó la traición que sufrió cuando una amiga se involucró con su novio: “Me dolió mucho”

El divertido intercambio entre Lali Espósito y la cantante española Judeline luego de olvidar su celular: “Fue un honor explicarte”

El Mono de Kapanga: “A mí me agarró el infarto mientras tenía sexo”

La confesión hot de Catalina Gorostidi: “Si entro a la casa de Gran Hermano, voy a tener sexo con él”

Cande Molfese respondió a las críticas por su cuerpo tras sus vacaciones en Punta Cana

INFOBAE AMÉRICA

Las inversiones en turismo y

Las inversiones en turismo y construcción fortalecen el crecimiento en El Salvador

La guerra paraliza el Gran Bazar de Teherán en vísperas del Año Nuevo persa

Ante la escasez por “turismo de combustible”, un país estudia limitar la venta y subir el precio a extranjeros

Irán amenazó a las instalaciones energéticas de los países del Golfo tras el ataque a su infraestructura de gas

Irán: cuáles son las diferencias entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria