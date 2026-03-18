Incendios en Los Ángeles: el recuerdo de cómo Cameron Diaz y Benji Madden se convirtieron en el refugio de Hilary Duff

Cameron Diaz y Benji Madden abrieron las puertas de su casa a la familia de Hilary Duff

La solidaridad entre celebridades quedó patente cuando Cameron Diaz y Benji Madden acogieron a la familia de Hilary Duff en su residencia de Los Ángeles durante los incendios forestales de 2025.

La emergencia de los incendios en Los Ángeles durante 2025 obligó a numerosas familias a abandonar sus hogares, según reportes de National Today. Hilary Duff detalló que la evacuación se volvió especialmente compleja debido a la presencia de sus cuatro hijos y varias mascotas, lo que incrementó el nivel de ansiedad y logística requerida para garantizar la seguridad de todos los miembros del hogar.

El gesto, en medio de una emergencia y considerable tensión emocional, incluyó a Duff, su esposo Matthew Koma y sus cuatro hijos, además de las mascotas familiares. Según declaraciones recogidas por E! Online, la experiencia estuvo marcada por el apoyo y la convivencia cercana.

Cameron Diaz y Benji Madden ofrecieron alojamiento a Hilary Duff, Matthew Koma, sus hijos Banks, Mae, Townes y Luca, además de sus mascotas, después de que debieran evacuar su hogar por los incendios ocurridos en Los Ángeles en 2025. Esta acción permitió a la familia disponer de un espacio seguro y destacó la importancia de la amistad en situaciones adversas, de acuerdo con lo informado por el medio citado.

La emergencia obligó a Hilary Duff y Matthew Koma a buscar refugio junto a sus cuatro hijos y sus mascotas

Duff relató que la estancia fue compleja y estuvo cargada de estrés. La dificultad se sintió particularmente al intentar adaptar las rutinas familiares y el cuidado de los animales en una vivienda ajena.

La actriz compartió a E! Online que uno de esos días, una discusión con su esposo terminó con un episodio singular: en un instante de frustración, lanzó el teléfono móvil de Koma a una bugambilia (una planta trepadora) del jardín. Ahora recuerda ese incidente con humor, reconociendo su destreza, y desafió a Koma con un “Ve a buscarlo desde el balcón”, relató Duff para el medio.

Duff subrayó la importancia de contar con una red de apoyo auténtica en momentos de crisis, recordando en The Drew Barrymore Show que “Cameron y Benji fueron lo suficientemente amables como para permitir que toda nuestra familia se quedara en su casa”.

Su testimonio, recogido por National Today, refleja cómo la ayuda desinteresada y la empatía de amigos cercanos resultaron determinantes para sobrellevar la tensión de la evacuación y el desarraigo temporal.

Hilary Duff compartió cómo una anécdota graciosa ayudó a sobrellevar el estrés en casa ajena

El impacto emocional de la convivencia durante la crisis

A pesar de la tensión inicial, Duff aseguró que estos recuerdos se han transformado en anécdotas valiosas dentro de su vida matrimonial. “Fue una bugambilia y estaba muy orgullosa de mí misma porque esas plantas son afiladas”, bromeó en su charla, según recogió el medio. La situación puso a prueba su vínculo, pero también sirvió para recalcar el valor de tener cerca a amigos capaces de abrir sus puertas en momentos difíciles.

Duff expresó públicamente su agradecimiento a Cameron Diaz y Benji Madden por la hospitalidad brindada, recalcando que la amistad resultó esencial en la recuperación emocional de la familia tras haber sido desalojados, como detalló E! Online.

La solidaridad y las amistades entre celebridades

La presencia de Duff en “The Drew Barrymore Show” generó reacciones emotivas. Drew Barrymore elogió la generosidad de Cameron Diaz y Benji Madden, destacando años de amistad y apoyo entre ambas.

Cameron Diaz y Benji Madden abrieron las puertas de su casa a la familia de Hilary Duff

E! Online también hizo referencia a otros ejemplos de amistad entre figuras del entretenimiento, como la relación de Mindy Kaling y Reese Witherspoon, y la camaradería entre Jacob Elordi y Teyana Taylor, ilustrando la existencia de redes de apoyo dentro de la industria.

La hospitalidad demostrada por Diaz y Madden resalta que, incluso bajo el foco de la fama, las conexiones personales y la atención mutua permanecen como elementos fundamentales ante situaciones inesperadas y desafiantes.

Las verdaderas amistades, fortalecidas tanto en circunstancias adversas como en las positivas, configuran una red de apoyo genuina para quienes comparten la exposición de la vida pública.