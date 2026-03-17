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Neil Patrick Harris defendió el polémico final de ‘How I Met Your Mother’

El actor de Barney Stinson rechazó las críticas que convirtieron ese desenlace en uno de los más controversiales de la historia

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Neil Patrick Harris defiende el
Neil Patrick Harris defiende el polémico final de la serie de comedia "How I Met Your Mother" (REUTERS/CBS)

Neil Patrick Harris, el actor que dio vida al carismático Barney Stinson en la comedia How I Met Your Mother, salió en defensa del controvertido desenlace de la serie en declaraciones recogidas por el pódcast How We Made Your Mother, conducido por su excompañero de reparto Josh Radnor y el cocreador de la serie Craig Thomas.

El final de la ficción, emitido en 2014 tras nueve temporadas desde su estreno el 19 de septiembre de 2005, se convirtió en uno de los cierres de serie más criticados de la historia de la televisión estadounidense, comparable en su recepción negativa al de Lost.

Entre los elementos que más indignaron al público se encontraban la muerte de la madre titular —personaje central de toda la trama— y el fin de la relación entre Barney y Robin (Cobie Smulders), considerada por muchos seguidores como una de las parejas esenciales de la historia.

Sin embargo, Harris, de 52 años, no comparte ese rechazo. “La gente me pregunta por el final todo el tiempo, y yo soy un gran defensor del final”, afirmó.

Entre las mayores críticas al
Entre las mayores críticas al final se destaca la muerte de la madre de los hijos de Ted y la ruptura entre Barney y Robin, dos ejes centrales para los fans (CBS)

Y agregó: “Realmente lo soy. Creo que Barney es ese tipo de persona durante toda la serie. No va a cambiar de la noche a la mañana, y creo que hubiera sido miope, muy propio de la lógica de las sitcoms televisivas, decir de repente: ‘Oh, y ahora todo es perfecto’”.

La serie seguía la historia de Ted Mosby —interpretado por Radnor— quien, en la voz del fallecido Bob Saget, narraba a sus hijos a través de una serie de flashbacks cómo había conocido a la madre de estos, mientras reconstruía su vida en Nueva York junto a su grupo de amigos, integrado también por Alyson Hannigan y Jason Segel.

Por otro lado, Neil Patrick Harris confesó que durante el rodaje se sintió personalmente “inseguro” en su papel y que nunca tuvo la sensación de haber “dado en el clavo” con sus escenas.

No obstante, ahora considera que esa inseguridad terminó alimentando precisamente la fanfarronería de Barney.

“Siempre he sentido que Barney estaba un poco roto”, reflexionó el actor. “Llevaba una armadura. El traje era una armadura. Ocultaba la sinceridad y la vulnerabilidad detrás de la bravuconería porque así era como sobrevivía”.

El actor revela que su
El actor revela que su propia inseguridad durante el rodaje impulsó aspectos esenciales del carácter fanfarrón de Barney Stinson en la sitcom (CBS)

¿Por qué “How I Met Your Mother” se convirtió en un fenómeno?

Más allá del debate sobre su final, Neil Patrick Harris también abordó en el pódcast recogido por People los factores que, a su juicio, explican por qué la serie logró consolidarse como un referente de la comedia televisiva durante casi una década.

Según el actor, la permanente sensación de precariedad fue, paradójicamente, uno de los motores del éxito del programa.

“Nunca nos sentimos seguros”, reconoció Harris. “Pensábamos que nos podían cancelar en cualquier momento. Esa hambre mantuvo a todos en alerta: guionistas, actores, todo el mundo. No estábamos en modo automático”.

A esa tensión creativa se sumó un golpe de fortuna externo. Los cocreadores Craig Thomas y Carter Bays reconocieron en diversas ocasiones que la participación de Britney Spears como actriz invitada en la tercera temporada supuso un momento decisivo para el programa.

La artista interpretó a Abby, la entrañable recepcionista de la entonces pareja de Ted, Stella —encarnada por Sarah Chalke—, y su aparición disparó los índices de audiencia.

La participación de Britney Spears
La participación de Britney Spears como invitada en la tercera temporada de la serie atrajo una gran cantidad de nuevos espectadores y disparó la audiencia (CBS)

En declaraciones al medio británico Metro en 2022, Bays explicó que la serie estaba “funcionando bien” antes de los dos episodios de Spears, pero que el primero de ellos “trajo una enorme cantidad de nuevos espectadores” y que ese día “la audiencia creció considerablemente”.

El primer episodio del especial de dos partes del pódcast How We Made Your Mother con Harris se publicó el 16 de marzo, y la segunda entrega está prevista para el 23 de marzo.

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