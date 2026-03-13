Rebecca Gayheart recordó la batalla de Eric Dane por pronunciar sus últimas palabras

Rebecca Gayheart describió los problemas para hablar que Eric Dane tuvo antes de fallecer. (Instagram/Rebecca Gayheart)

Rebecca Gayheart, esposa del fallecido actor Eric Dane, compartió recientemente detalles de uno de los últimos momentos significativos con el intérprete de Grey’s Anatomy antes de su muerte, el pasado 19 de febrero a los 53 años.

El actor padecía esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que afectó progresivamente su capacidad de hablar, y en sus últimas semanas buscó nuevas formas de comunicarse con su familia.

En una entrevista con Variety, Gayheart relató cómo Dane se involucró con la compañía de inteligencia artificial ElevenLabs para recrear digitalmente su voz.

Eric Dane recurrió a la IA para poder comunicarse con sus hijas. (Créditos: Netflix)

La tecnología utilizó grabaciones previas del actor para generar un modelo computarizado de su voz, que él podía escuchar y utilizar para comunicarse, con la intención de dejar un mensaje final para sus hijas, Billie, de 16 años, y Georgia, de 14 años.

“Él estaba esperando ansiosamente escuchar su voz recreada, y cuando la recibimos, fue un momento realmente poderoso. Eric se emocionó visiblemente, y cuando la escuché, lloré. Creo que todos en la habitación lo hicieron”, contó.

Y añadió: “Fue un recordatorio de quién era Eric, de su forma única de expresarse y de lo valiosa que es la voz en la comunicación con los que amamos”.

Rebecca Gayheart aseguró que lloró cuando por fin escuchó el mensaje dirigido a sus hijas.

La actriz explicó que, pocos días después, pudieron reproducir la grabación para sus hijas, quienes reconocieron inmediatamente la voz de su padre y la consideraron fiel a su manera de hablar.

El proyecto con ElevenLabs tenía un objetivo más amplio: permitir que personas con enfermedades neurológicas que afectan el habla pudieran recuperar la comunicación con sus seres queridos.

La compañía ofrece licencias de por vida y asistencia técnica, y planea ayudar a un millón de usuarios, con un costo estimado en mil millones de dólares.

Aunque Eric Dane estaba programado para participar en un episodio adicional de la serie documental 11 Voices, su deterioro físico impidió que pudiera grabar antes de su fallecimiento.

“Tu voz es una parte fundamental de tu trabajo y de cómo cuentas historias. Eric entendía lo importante que era poder expresarse”, afirmó Rebecca.

Rebecca Gayheart sabía el poder que Eric Dane le daba a su voz. (ZUMA PRESS)

Rebecca Gayheart confirmó que seguirá apoyando el proyecto y participará en un panel en el festival SXSW, que presentará los cortometrajes sobre personas que usan la tecnología.

La actriz señaló que la recreación de su voz no solo le habría permitido comunicarse, sino también preservar un legado para sus hijas y brindarles recuerdos concretos de su padre.

En medio de la tristeza por la muerte del actor, Gayheart celebró el cumpleaños número 16 de su hija mayor, Billie.

La artista compartió una serie de fotos en sus historias de Instagram que incluían imágenes de la infancia de sus hijas junto a su padre, como un recordatorio de los momentos compartidos en familia.

Rebecca Gayheart celebró el cumpleaños 16 de su hija mayor tras la muerte de Eric Dane. (Instagram)

Gayheart describió la celebración como un espacio de recuerdo y apoyo emocional, resaltando la cercanía y el acompañamiento de la comunidad que rodea a la familia tras la pérdida.

Finalmente, Rebecca Gayheart describió la experiencia con la recreación de la voz como un momento de conexión familiar y emocional.

La actriz reafirmó que seguirá apoyando la tecnología y los documentales relacionados, en honor a su esposo y en beneficio de quienes enfrentan dificultades similares por enfermedades degenerativas.