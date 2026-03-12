Megan Fox comparte nuevas imágenes de una sensual sesión fotográfica

Megan Fox comparte nuevas imágenes en Instagram de una sensual sesión fotográfica. (Instagram. Reuters)

Megan Fox compartió una nueva serie de fotografías en su cuenta de Instagram, marcando su regreso a la plataforma después de casi dos años de ausencia. Las imágenes fueron publicadas el martes 10 de marzony forman parte de una sesión fotográfica realizada en estudio por la fotógrafa Cibelle Levi.

En las fotografías, la actriz aparece posando en el suelo con las manos y rodillas apoyadas, mientras viste un conjunto compuesto por un top triangular y shorts ajustados tipo biker.

El atuendo también incluye medias por encima de la rodilla y botas altas de cuero. En algunas de las imágenes, la artista complementa el look con gafas de sol teñidas de estilo inspirado en la estética Y2K.

En el pie de foto de la publicación, Megan Fox acompañó las fotografías con una breve frase escrita en inglés: “El amor era el monstruo más salvaje de todos”.

Megan Fox subió una sesión de fotos con poca ropa. (Instagram)

La publicación forma parte de una serie de imágenes que la actriz ha compartido recientemente tras retomar su actividad en redes sociales. Días antes había adelantado su regreso mediante una historia en Instagram en la que escribió: “Estoy viva, acabo de subir nuevas fotos”.

El retorno a la plataforma ocurre después de un período prolongado en el que la actriz mantuvo su cuenta sin actividad pública. En el pasado, Fox había eliminado todas las publicaciones previas de su perfil, poco después de finalizar su compromiso con el músico Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker.

La estrella de Hollywood y el músico mantuvieron una relación intermitente durante cerca de cinco años. La pareja se comprometió y posteriormente anunció que esperaban un hijo en común.

Sin embargo, en noviembre de 2024 informaron el final de su relación. La pareja tiene una hija llamada Saga Blade, que actualmente tiene once meses.

Megan Fox y Machine Gun Kelly terminaron su compromiso en 2024. (Backgrid/The Grosby Group)

En los últimos días, el regreso de la actriz a Instagram coincidió con comentarios en redes sociales sobre una posible reconciliación entre ella y Machine Gun Kelly.

Algunos usuarios señalaron la interacción del músico en la publicación, donde dejó un comentario en el que escribió que estaba “contento de tener su número de teléfono”.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente cambios en el estado de su relación.

De hecho, en una entrevista anterior en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, Megan Fox señaló que su relación con el músico había sido objeto de atención pública y explicó que prefería no comentar en detalle sobre su situación sentimental.

Megan Fox ha tomado la decisión de no hablar más sobre su relación con Machine Gun Kelly. (Instagram/Megan Fox)

Fox también mencionó que la experiencia le había llevado a reconsiderar cuánto compartir públicamente sobre su vida personal. Según indicó, consideraba que ciertos aspectos de la relación no debían ser tratados como contenido público.

“Lo que he aprendido al estar en esta relación es que no es para consumo público. Por lo tanto, creo que, por ahora, no tengo ningún comentario sobre el estado de la relación en sí”, expresó.

Incluso, en esa misma conversación, la famosa confirmó que habían estado comprometidos durante aproximadamente dos años antes de tomar la decisión de separarse.