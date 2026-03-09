Entretenimiento

De los escenarios a la pista de hielo: Tate McRae y Jack Hughes conquistan titulares con una relación que desafía la distancia

La complicidad entre la artista y el referente del hockey se fortalece mientras ambos disfrutan el reconocimiento internacional y planifican más tiempo juntos tras la temporada

Guardar
La relación entre Tate McRae
La relación entre Tate McRae y Jack Hughes genera interés en los ámbitos de la música y el deporte

La relación exclusiva entre Tate McRae y Jack Hughes se ha convertido en noticia dentro de los círculos de entretenimiento y deporte, según confirmó Us Weekly mediante fuentes cercanas.

Ambos comenzaron a salir a finales de 2025, y la pareja fue vista en público tras varios encuentros recientes, entre ellos en Nueva York después de un partido de hockey en diciembre.

Actualmente, Tate McRae y Jack Hughes forman una pareja de alto perfil que atrae atención tanto por sus respectivos logros como por su vida personal.

La cantante canadiense finalizó su gira mundial en noviembre de 2025, mientras que el jugador estadounidense fue protagonista al marcar el gol que le dio el oro olímpico a su selección, lo que generó reconocimiento y controversia en igual medida.

Jack Hughes marcó el gol
Jack Hughes marcó el gol decisivo que otorgó el oro olímpico a Estados Unidos en hockey

La relación comenzó luego de que Hughes, de 24 años, se comunicara por mensaje en redes sociales con McRae, de 22, lo que derivó en una etapa inicial de encuentros casuales.

Según personas consultadas por el medio citado, “ella piensa que es un chico muy divertido y han disfrutado mucho juntos”. Cuentan que McRae ha respaldado la carrera de Hughes y ha asistido con entusiasmo a sus partidos.

Ambos buscan mantener su vínculo pese a la exigencia de sus agendas profesionales. “Están haciendo funcionar la relación durante la temporada alta, pero esperan tener más tiempo juntos cuando termine la liga”, aseguró una fuente anónima a Us Weekly. La misma persona añadió que la cantante considera que todo marcha bien y ve a Hughes como alguien “realmente encantador”.

El éxito olímpico de Jack Hughes y su impacto mediático

Tate McRae finalizó su gira
Tate McRae finalizó su gira mundial en noviembre de 2025, consolidando su éxito internacional

El nombre de Jack Hughes quedó registrado en la historia del hockey estadounidense cuando anotó el gol de la victoria para la selección de Estados Unidos en el partido por el oro ante Canadá en los Juegos Olímpicos, según relató el medio. Este logro lo catapultó como figura nacional dentro y fuera de las pistas de hielo.

Tras su éxito, Hughes amplió su presencia mediática con apariciones en programas televisivos como Saturday Night Live y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El propio jugador declaró a la prensa: “Han sido las mejores semanas de mi vida y he disfrutado mucho celebrando con los compañeros”.

A pesar del impulso olímpico, la temporada regular de los New Jersey Devils mantiene a Hughes concentrado en los retos de la liga, ya que el equipo ocupa un lugar desfavorable en la conferencia.

Controversias tras la victoria y la visita a la Casa Blanca

El oro olímpico supuso no solo ovaciones, sino también polémicas para Hughes y su equipo, principalmente por la interacción con el presidente Donald Trump.

La interacción de Jack Hughes
La interacción de Jack Hughes con el presidente Donald Trump tras la victoria olímpica generó polémica

Según explicó el deportista, la llamada del mandatario se produjo en plena celebración, generando cuestionamientos por el ambiente festivo del momento. La controversia se agudizó tras la visita de Hughes a la Casa Blanca y su asistencia al discurso sobre el Estado de la Unión el 24 de febrero.

Sin embargo, el debate se centró en la ausencia de invitación al equipo femenino de hockey, tema sobre el que Hughes manifestó: “Hay que recordar que solo somos jugadores de hockey. Fuimos a los Juegos Olímpicos para ganar el oro, y eso fue lo que hicimos”.

El atleta subrayó la relación con el equipo femenino estadounidense: “Tenemos mucho respeto por el equipo femenino, y ellas hacia nosotros. Los dos equipos estamos orgullosos de ser estadounidenses y felices de haber ganado en los Olímpicos”, afirmó ante diversos medios, según reportó Us Weekly.

La ausencia de invitación al
La ausencia de invitación al equipo femenino de hockey provocó debate mediático

Los próximos pasos en la relación de Tate McRae y Jack Hughes

Personas cercanas a la pareja, citadas por el medio, señalan que para McRae y Hughes el mayor reto es coordinar sus agendas, pues la música y el deporte someten su tiempo a constantes demandas.

Aunque las actividades profesionales limitan sus encuentros, su entorno asegura que ambos procuran aprovechar cada oportunidad.

Las mismas fuentes afirman que esperan pasar más tiempo juntos tras el cierre de la temporada de hockey, ya que ambos consideran prioritario apoyarse en sus respectivos logros personales y profesionales.

En este periodo, Tate McRae y Jack Hughes celebran sus logros junto a quienes los acompañan, disfrutando del orgullo de haber cumplido metas importantes y compartir sus éxitos en comunidad.

Temas Relacionados

Tate McRaeJack HughesEstados UnidosCultura Pop DeportivaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Robots gigantes, hazañas logísticas y escenarios de película: así “Transformers” copó Machu Picchu y la selva peruana

La superproducción sorteó obstáculos ambientales, desafíos técnicos y la altitud andina para lograr un filme que une creatividad internacional, protección patrimonial y la colaboración de instituciones locales

Robots gigantes, hazañas logísticas y

‘Hoppers’: la nueva película de Pixar que confirmaría una de las más populares teorías entre los fans

Un laboratorio lleno de diseños y prototipos en la escena final de la película ha sido interpretado por algunos espectadores como una posible explicación al origen de algunos personajes

‘Hoppers’: la nueva película de

The Boys pone fecha a su adiós: la quinta temporada será el gran final en Prime Video

El cierre definitivo de la saga ya tiene día y promete un desenlace explosivo, con la batalla final entre Homelander y la resistencia, estreno global programado y el regreso de Billy Butcher con un peligroso plan bajo la manga

The Boys pone fecha a

Ex reina de belleza y cristiana devota: esta es la mujer que disparó a la casa de Rihanna

La policía de Los Ángeles detuvo a una mujer acusada de disparar con un rifle frente a la casa que la cantante comparte con A$AP Rocky y sus hijos

Ex reina de belleza y

Tom Cruise recibe el premio Saturn y deja un enigmático mensaje sobre el futuro de Misión Imposible tras su salida

La ceremonia en Los Ángeles reunió a referentes del cine de acción y fantasía, generando entusiasmo entre fanáticos y colegas que celebraron el legado de tres décadas marcado por acrobacias y éxitos internacionales

Tom Cruise recibe el premio
DEPORTES
La magistral jugada del argentino

La magistral jugada del argentino Thiago Fernández en el empate entre Real Oviedo y Espanyol por La Liga de España

Indian Wells: Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante el británico Jack Draper

El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica

Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026

Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister tras su última lesión: “Así somos en la Selección”

TELESHOW
Eva De Dominici se sometió

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó: cómo sigue su salud

De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

Luciano Castro habló por primera vez luego de su internación: "Pedí ayuda y me dieron ayuda"

Cris Morena le dedicó un video a la China Suárez por sus 34 años con el paso de la actriz por sus programas: “Feliz vida”

María Becerra relató su experiencia después de haber atravesado dos embarazos ectópicos: “No se qué me pasa”

INFOBAE AMÉRICA

Hallan en Australia los cristales

Hallan en Australia los cristales más antiguos del mundo: por qué pueden ser claves para entender el origen de la Tierra

“Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”: el análisis de Alejandro Corbacho sobre lo que significaba para la región la escalada de tensión en Medio Oriente

El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación