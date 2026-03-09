De los escenarios a la pista de hielo: Tate McRae y Jack Hughes conquistan titulares con una relación que desafía la distancia

La relación entre Tate McRae y Jack Hughes genera interés en los ámbitos de la música y el deporte

La relación exclusiva entre Tate McRae y Jack Hughes se ha convertido en noticia dentro de los círculos de entretenimiento y deporte, según confirmó Us Weekly mediante fuentes cercanas.

Ambos comenzaron a salir a finales de 2025, y la pareja fue vista en público tras varios encuentros recientes, entre ellos en Nueva York después de un partido de hockey en diciembre.

Actualmente, Tate McRae y Jack Hughes forman una pareja de alto perfil que atrae atención tanto por sus respectivos logros como por su vida personal.

La cantante canadiense finalizó su gira mundial en noviembre de 2025, mientras que el jugador estadounidense fue protagonista al marcar el gol que le dio el oro olímpico a su selección, lo que generó reconocimiento y controversia en igual medida.

Jack Hughes marcó el gol decisivo que otorgó el oro olímpico a Estados Unidos en hockey

La relación comenzó luego de que Hughes, de 24 años, se comunicara por mensaje en redes sociales con McRae, de 22, lo que derivó en una etapa inicial de encuentros casuales.

Según personas consultadas por el medio citado, “ella piensa que es un chico muy divertido y han disfrutado mucho juntos”. Cuentan que McRae ha respaldado la carrera de Hughes y ha asistido con entusiasmo a sus partidos.

Ambos buscan mantener su vínculo pese a la exigencia de sus agendas profesionales. “Están haciendo funcionar la relación durante la temporada alta, pero esperan tener más tiempo juntos cuando termine la liga”, aseguró una fuente anónima a Us Weekly. La misma persona añadió que la cantante considera que todo marcha bien y ve a Hughes como alguien “realmente encantador”.

El éxito olímpico de Jack Hughes y su impacto mediático

Tate McRae finalizó su gira mundial en noviembre de 2025, consolidando su éxito internacional

El nombre de Jack Hughes quedó registrado en la historia del hockey estadounidense cuando anotó el gol de la victoria para la selección de Estados Unidos en el partido por el oro ante Canadá en los Juegos Olímpicos, según relató el medio. Este logro lo catapultó como figura nacional dentro y fuera de las pistas de hielo.

Tras su éxito, Hughes amplió su presencia mediática con apariciones en programas televisivos como Saturday Night Live y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El propio jugador declaró a la prensa: “Han sido las mejores semanas de mi vida y he disfrutado mucho celebrando con los compañeros”.

A pesar del impulso olímpico, la temporada regular de los New Jersey Devils mantiene a Hughes concentrado en los retos de la liga, ya que el equipo ocupa un lugar desfavorable en la conferencia.

Controversias tras la victoria y la visita a la Casa Blanca

El oro olímpico supuso no solo ovaciones, sino también polémicas para Hughes y su equipo, principalmente por la interacción con el presidente Donald Trump.

La interacción de Jack Hughes con el presidente Donald Trump tras la victoria olímpica generó polémica

Según explicó el deportista, la llamada del mandatario se produjo en plena celebración, generando cuestionamientos por el ambiente festivo del momento. La controversia se agudizó tras la visita de Hughes a la Casa Blanca y su asistencia al discurso sobre el Estado de la Unión el 24 de febrero.

Sin embargo, el debate se centró en la ausencia de invitación al equipo femenino de hockey, tema sobre el que Hughes manifestó: “Hay que recordar que solo somos jugadores de hockey. Fuimos a los Juegos Olímpicos para ganar el oro, y eso fue lo que hicimos”.

El atleta subrayó la relación con el equipo femenino estadounidense: “Tenemos mucho respeto por el equipo femenino, y ellas hacia nosotros. Los dos equipos estamos orgullosos de ser estadounidenses y felices de haber ganado en los Olímpicos”, afirmó ante diversos medios, según reportó Us Weekly.

La ausencia de invitación al equipo femenino de hockey provocó debate mediático

Los próximos pasos en la relación de Tate McRae y Jack Hughes

Personas cercanas a la pareja, citadas por el medio, señalan que para McRae y Hughes el mayor reto es coordinar sus agendas, pues la música y el deporte someten su tiempo a constantes demandas.

Aunque las actividades profesionales limitan sus encuentros, su entorno asegura que ambos procuran aprovechar cada oportunidad.

Las mismas fuentes afirman que esperan pasar más tiempo juntos tras el cierre de la temporada de hockey, ya que ambos consideran prioritario apoyarse en sus respectivos logros personales y profesionales.

En este periodo, Tate McRae y Jack Hughes celebran sus logros junto a quienes los acompañan, disfrutando del orgullo de haber cumplido metas importantes y compartir sus éxitos en comunidad.