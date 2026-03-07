Britney Spears “anhela conexiones”, pero “le cuesta mantener amistades”, según un amigo cercano de la cantante

Tras arresto por manejar bajo la influencia del alcohol, Britney Spears busca apoyo de amigos y familiares. (REUTERS/Danny Moloshok)

Britney Spears fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol en California, un incidente que ocurrió en el condado de Ventura y que actualmente continúa bajo investigación por parte de las autoridades estatales.

Según un comunicado emitido por la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés), el hecho ocurrió cuando un BMW 430i negro conducido por la cantante fue reportado al centro de comunicaciones de la CHP en Ventura por presuntamente circular de manera errática y a alta velocidad.

Tras recibir el aviso, agentes detuvieron el vehículo para realizar una revisión.De acuerdo con el oficial Ryan Ayers, durante la intervención Spears mostró señales de posible alteración y accedió a someterse a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar.

Britney Spears fue arrestada por manejar bajo la influencia del alcohol. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Posteriormente, fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de una combinación de drogas y alcohol. La cantante fue trasladada y registrada por las autoridades antes de ser liberada y regresar a su domicilio durante la madrugada del jueves 5 de marzo.

De acuerdo con una fuente citada por PEOPLE, la artista de 44 años busca fortalecer sus relaciones personales y pasar más tiempo con personas cercanas. Según esa misma persona, la cantante vive actualmente una etapa de aislamiento que, según indicó, ha tenido impacto en su bienestar emocional.

“No quiere nada más que estar rodeada de amigos. Ella vive una vida muy solitaria y eso no la ayuda emocionalmente. Anhela conexiones”, indicó la fuente.

También agregó que las personas suelen entrar y salir de su vida con frecuencia y que muchas de sus relaciones personales no se mantienen durante largos periodos.

“Muchas relaciones son de corta duración. Realmente le cuesta mantener amistades”, añadió la fuente.

Britney Spears no tiene capacidad para retener amistades. (REUTERS/Eduardo Muñoz/)

Tras la detención, un representante de Britney Spears emitió posteriormente una declaración en la que calificó el arresto como “un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”.

“Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y esperamos que este pueda ser el primer paso hacia un cambio que lleva mucho tiempo pendiente en su vida. Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”, señaló la representante.

Y añadió: “Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos van a desarrollar un plan necesario desde hace tiempo para ayudarla a lograr bienestar y estabilidad”.

Los hijos de Britney Spears la apoyan en esta etapa. (Instagram)

El incidente ocurre en un contexto de varios cambios recientes en la vida personal y profesional de Spears. En noviembre de 2021, un juez del condado de Los Ángeles puso fin a la tutela legal que había estado vigente durante 13 años y que regulaba varios aspectos de su vida personal, médica y financiera.

El final de esa tutela marcó un cambio importante en la situación legal de la artista, quien desde entonces ha retomado el control directo sobre sus decisiones personales y financieras.

En el ámbito profesional, también se han registrado movimientos recientes relacionados con su carrera musical. El mes pasado se confirmó que Spears vendió su catálogo musical, aunque no se han hecho públicos los detalles financieros del acuerdo.