‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada

La productora busca recuperar 100 millones de dólares de su aseguradora y presentará al actor como testigo clave en el proceso judicial

Kevin Spacey será un testigo
Kevin Spacey será un testigo clave en el juicio de 'House of Cards'. (Captura de video)

La productora Media Rights Capital (MRC), responsable de la serie House of Cards, se prepara para un juicio en el que intentará recuperar 100 millones de dólares en concepto de pérdidas vinculadas a la sexta y última temporada del drama político.

Según informó The Hollywood Reporter, la compañía presentará el testimonio del actor Kevin Spacey como parte central de su estrategia en el litigio contra su aseguradora, Fireman’s Fund.

Se trata del tercer intento de MRC por obtener una compensación bajo una póliza que cubría pérdidas relacionadas con la “enfermedad” de una persona clave en la producción.

Los dos intentos anteriores, el más reciente a finales de 2023, no prosperaron. En esta ocasión, la productora planea sostener que Spacey no pudo regresar a la serie en 2017 debido a problemas de salud.

Kevin Spacey testificará en
Kevin Spacey testificará en el pleito de "House of cards". (Escena de "House of cards")

El actor, de 66 años, fue apartado de la producción en noviembre de 2017, en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Su personaje, Francis Underwood, que al final de la quinta temporada ejercía la presidencia y buscaba la reelección, fue eliminado de la trama en la sexta entrega. La temporada final se rodó con modificaciones en el guion y el reparto.

En un procedimiento de arbitraje previo relacionado con su contrato, Kevin Spacey fue condenado a pagar 31 millones de dólares a MRC. Posteriormente, esa cantidad fue reducida a un millón de dólares.

De acuerdo con el reporte citado, el artista entregó sus registros médicos y aceptó declarar ante el tribunal que, de haber tenido que reincorporarse a la serie en ese momento, podría haber atentado contra su vida. Otros detalles del caso permanecen bajo reserva judicial.

Kevin Spacey declará
Kevin Spacey declará que de haber vuelto a "House Of Cards", su salud se habria comprometido. (David Giesbrecht, Netflix)

MRC argumenta que la ausencia del actor estuvo vinculada a una enfermedad cubierta por la póliza de seguro. Según la compañía, Spacey ingresó en un centro de rehabilitación tras hacerse públicas las acusaciones en su contra y no estaba en condiciones de participar en la producción.

En consecuencia, sostiene que la imposibilidad de contar con él para la sexta temporada está directamente relacionada con las pérdidas económicas reclamadas.

En octubre de 2017, el actor Anthony Rapp declaró en un reportaje publicado por BuzzFeed que Kevin Spacey le hizo una insinuación sexual cuando tenía 14 años. Tras esa denuncia, se hicieron públicas más de 30 acusaciones adicionales.

A comienzos de noviembre de ese año, Spacey anunció que buscaría tratamiento y Netflix puso fin a su relación profesional con él. Posteriormente, fue declarado no responsable en el proceso civil por agresión relacionado con la denuncia de Rapp.

Kevin Spacey fue absuelto de
Kevin Spacey fue absuelto de los señalamientos de acoso sexual. (REUTERS/Maryam Maj)

Por su parte, Fireman’s Fund sostiene que las pérdidas económicas derivaron del impacto mediático de las acusaciones y no de una enfermedad en los términos previstos por la póliza. La aseguradora afirma que la suspensión del actor fue una decisión empresarial adoptada por la productora ante la situación pública.

El jurado deberá analizar también comunicaciones internas de noviembre de 2017. Según documentos judiciales citados por The Hollywood Reporter, el agente de Kevin Spacey informó al director ejecutivo de MRC que el actor estaba “enfermo” y que se ausentaría durante un “tiempo muy largo”, al menos seis meses.

Sin embargo, pocos días después, un abogado del intérprete comunicó que estaba “disponible, dispuesto y en condiciones” de cumplir con los servicios previstos en su contrato.

Un abogado de Kevin Spacey
Un abogado de Kevin Spacey afirmó a Media Rights Capital que el actor podía continuar en la serie (REUTERS/Yara Nardi)

Media Rights Capital ha presentado además pruebas que, según sostiene, respaldan la imposibilidad de que el actor regresara a la producción en ese momento.

El proceso también examinará el papel de Netflix en la sexta temporada. Según los documentos citados, la plataforma contaba con derechos de desempate sobre guiones, líneas argumentales y reparto en virtud de su acuerdo de distribución. Las partes discrepan sobre si esos derechos fueron ejercidos tras las acusaciones.

