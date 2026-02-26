Entretenimiento

Goku y el legado eterno de Dragon Ball: el fenómeno que marcó la cultura pop global

A 40 años de su estreno, la serie creada por Akira Toriyama sigue inspirando a millones y consolidándose como referente universal, atravesando generaciones y dejando huella en el arte, la televisión y la memoria colectiva

La serie creada por Akira Toriyama cambió para siempre la forma de ver el anime y dejó enseñanzas sobre la amistad, la superación y la importancia de transformar los desafíos en oportunidades

Un 26 de febrero de 1986, la televisión japonesa presentó por primera vez a un niño de fuerza descomunal, sonrisa inocente y cola de mono que vivía solo en las montañas. Se llamaba Goku. Nadie podía anticipar que ese personaje, creado por Akira Toriyama, se transformaría en el rostro de una revolución cultural que cruzaría continentes, idiomas y generaciones.

Ese día se emitió el primer episodio de Dragon Ball, la adaptación del manga que Toriyama publicaba desde 1984. Inspirada libremente en la novela clásica china Viaje al Oeste, la historia comenzaba como una comedia de aventuras: Goku conocía a Bulma y juntos emprendían la búsqueda de las Esferas del Dragón, siete objetos místicos capaces de invocar a un dragón que concede cualquier deseo.

Lo que parecía una travesía ligera y humorística pronto se convirtió en algo mucho más grande.

De aventura infantil a epopeya global

Goku, creado por Akira Toriyama,
Goku, creado por Akira Toriyama, representa superación personal y carisma, convirtiéndose en un ícono internacional del anime

Para quienes nunca la vieron, Dragon Ball narra el crecimiento de Goku desde la infancia hasta la adultez. A lo largo de su vida enfrenta enemigos cada vez más poderosos, participa en torneos de artes marciales y descubre su verdadero origen. El relato evoluciona con su protagonista: del humor y la aventura iniciales pasa a combates épicos y dilemas de supervivencia planetaria.

Esa transformación alcanzó su punto más alto con Dragon Ball Z, la continuación que llevó la acción a una escala cósmica y consolidó escenas que hoy forman parte del imaginario colectivo: la primera transformación en Super Saiyajin, la batalla contra Freezer, la amenaza de Cell o el sacrificio ante Majin Buu.

La trama inicial de Dragon
La trama inicial de Dragon Ball, inspirada en Viaje al Oeste, mezcló humor, aventuras y la búsqueda de las legendarias Esferas del Dragón

Pero más allá de los niveles de poder y los gritos que parecían eternos, la esencia de la historia siempre fue la misma: la superación personal. Goku no pelea por odio ni por ambición, sino por el deseo de ser mejor que ayer.

El fenómeno en América Latina

Si en Japón fue un éxito inmediato, en América Latina el impacto fue casi religioso. Durante los años 90 y principios de los 2000, la serie se convirtió en una cita obligada en la televisión abierta. En Argentina, México, Chile, Perú o Colombia, millones de chicos organizaban su rutina en función del horario de emisión.

El doblaje latino y el
El doblaje latino y el impacto en América Latina convirtieron a Dragon Ball en parte esencial de la cultura televisiva en los años 90 (Captura de tráiler oficial)

Las discusiones en los recreos —¿Goku o Vegeta? ¿Quién era más fuerte?— eran tan frecuentes como las figuritas o los videojuegos. El doblaje latino, con frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva, ayudó a consolidar un vínculo emocional profundo.

Para una generación, Dragon Ball fue el primer gran relato épico que siguieron día a día. Fue también una puerta de entrada al anime japonés en una época en la que ese universo todavía era desconocido para el gran público occidental.

Un legado que no se detuvo

Lejos de quedar como un fenómeno nostálgico, la franquicia siguió expandiéndose. En 2015 llegó Dragon Ball Super, que retomó la historia años después de la derrota de Majin Buu e introdujo nuevos universos, dioses de la destrucción y el recordado Torneo del Poder.

La franquicia se expandió con
La franquicia se expandió con Dragon Ball Super, películas, videojuegos y reediciones, atrayendo nuevas generaciones de fans (Captura de tráiler oficial)

Películas, videojuegos, reediciones del manga y nuevas generaciones de espectadores mantuvieron viva la llama. Incluso quienes no crecieron con la serie reconocen su estética, sus transformaciones y su influencia en otras producciones de acción.

La muerte de Akira Toriyama en 2024 marcó un momento de duelo global. Artistas, deportistas y figuras públicas de todo el mundo lo despidieron como a alguien que había formado parte de su infancia. Su creación había trascendido el entretenimiento para convertirse en un lenguaje común.

Más que peleas

Reducir Dragon Ball a combates espectaculares sería simplificarla. La obra habla de amistad —la relación entre Goku y Krilin—, de rivalidad que impulsa a crecer —el vínculo con Vegeta— y de la capacidad de levantarse incluso después de la derrota más dura.

La obra de Akira Toriyama
La obra de Akira Toriyama trascendió el entretenimiento, instaurando valores de superación personal, amistad y perseverancia en el imaginario colectivo (@DBTeam / Twitter)

También fue pionera en establecer una estructura narrativa que hoy es habitual en el anime de acción: entrenamientos intensivos, enemigos que superan cualquier límite previo y transformaciones que simbolizan el crecimiento interno del héroe.

Su influencia puede rastrearse en innumerables series posteriores. El modelo del protagonista optimista que se fortalece a través del esfuerzo se volvió un estándar del género.

¿Por qué sigue vigente?

A cuatro décadas de su estreno televisivo, Dragon Ball sigue siendo referencia. Parte de esa vigencia radica en su simplicidad emocional: la idea de que siempre se puede ir un poco más allá. La famosa frase “esto ni siquiera es mi forma final” se convirtió en meme, pero también en metáfora de perseverancia.

El legado de Dragon Ball
El legado de Dragon Ball sigue vigente tras 40 años, gracias a nuevas series, películas, videojuegos y la adaptación a plataformas digitales

Además, la obra supo adaptarse a cada época. De la televisión abierta pasó al cable, luego al streaming y a las plataformas digitales, donde nuevas audiencias la descubren por primera vez.

Para quienes la vivieron en su infancia, revisitarla es volver a un momento más simple. Para quienes recién la conocen, es entender el origen de muchos códigos culturales actuales.

El niño de la montaña que conquistó el mundo

El 26 de febrero de 1986 nadie sabía que aquel episodio inicial estaba inaugurando un fenómeno global. No había redes sociales, ni tendencias virales, ni campañas de marketing internacionales como las actuales. Solo una buena historia, personajes carismáticos y un universo en expansión.

Dragon Ball se mantiene vigente
Dragon Ball se mantiene vigente por su mensaje de superación personal, la amistad, la rivalidad positiva y su capacidad de adaptarse a nuevas plataformas y audiencias (AS)

Cuarenta años después, Goku sigue levantando los brazos para pedir energía, y millones —ya no niños, sino adultos— todavía responden al llamado, aunque sea en la memoria.

Porque más allá de las esferas mágicas y los enemigos intergalácticos, Dragon Ball enseñó algo sencillo y poderoso: el verdadero poder no está en destruir al adversario, sino en superarse a uno mismo.

Y esa lección, como el propio Goku, parece no tener límite.

