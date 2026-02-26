Entretenimiento

Así fue cómo Amanda Seyfried grabó sus escenas de desnudo total en ‘The Testament of Ann Lee’: “Usé una prótesis de ano”

La actriz comentó que la prótesis estaba presente “por si acaso”, aunque no es visible en el corte final de la película

Amanda Seyfried reveló un detalle poco habitual sobre su más reciente película durante una entrevista en el programa radial The Scott Mills Breakfast Show, en el Reino Unido.

La actriz explicó que utilizó una prótesis corporal para determinadas escenas con desnudez en el filme The Testament of Ann Lee. Durante la conversación con el conductor Scott Mills, la famosa señaló que la producción requería un enfoque explícito en algunas secuencias.

“Esta película necesitaba ser gráfica, así que, bueno, me puse una prótesis de ano ”, comentó. Al ser consultada sobre cómo fue la experiencia, respondió: “Fue interesante. Fue emocionante”.

En The Testament of Ann Lee, Amanda Seyfried interpreta a Ann Lee, figura histórica del siglo XVIII nacida en Inglaterra y fundadora de un movimiento religioso cristiano conocido como los Shakers.

El grupo promovía prácticas de vida comunitaria, celibato y una estructura religiosa particular dentro del contexto histórico del siglo XVIII.

La película aborda los orígenes del grupo y su traslado a Nueva York durante el período colonial en Estados Unidos. El largometraje es producido por Searchlight Pictures y recrea distintos episodios de la vida de Lee, incluidos momentos de alta intensidad emocional y física.

Según explicó la actriz en la entrevista, algunas escenas implicaban desnudez, aunque aclaró que se utilizaron recursos técnicos para preservar determinados aspectos visuales.

“Estaba embarazada y desnuda, pero no estaba desnuda en absoluto, y al final de la película, estoy parada frente a un edificio en llamas con solo un merkin. Me sentí tan libre. No se me ve el ano en la escena, pero juro que tengo una prótesis de ano ahí”, señaló.

Ante la pregunta sobre por qué se utilizó ese elemento si no sería visible para el público, la arista respondió: “Por si acaso”.

La actriz, conocida por su participación en producciones como Mean Girls, ha abordado en distintas ocasiones los desafíos físicos y emocionales que implican ciertos papeles.

En una entrevista con The Telegraph, Amanda Seyfried resaltó el valor de apostar por relatos de mujeres y desafiar las reglas en la industria cinematográfica, consciente de la posibilidad de provocar desconcierto.

Asumir el papel principal en la película dirigida por Mona Fastvold implicó, según la actriz, un reto particularmente exigente. “Es difícil. La gente se asusta. El dinero es muy poderoso”, declaró

El estreno en el Festival de Cine de Venecia, The Testament of Ann Lee generó reacciones intensas. Más de una docena de espectadores abandonaron la sala durante una escena de parto particularmente explícita.

Seyfried interpretó esa reacción como una validación del impacto buscado. “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”, aseguró.

Pese a la ambición artística del proyecto, la película no obtuvo nominaciones a los Premios de la Academia, algo que para la artista parece no tener relevancia en cuanto a la calidad del proyecto. “Es solo un aspecto”, sostuvo.

Además de este proyecto, Amanda Seyfried participó recientemente en la película The Housemaid, ampliando su presencia en distintos géneros cinematográficos.

