La razón por la que Tom Welling no deseba pasar tanto tiempo con sus compañeros de ‘Smallville’ fuera del set

El actor señaló que cada temporada de la serie implicaba cerca de diez meses de grabación y jornadas que se extendían hasta la madrugada

Tom Welling se sinceró sobre por qué no le gustaba socializar con sus compañeros de reparto.

Tom Welling afirmó que durante los años en que protagonizó la serie Smallville no solía compartir tiempo social con sus compañeros de reparto fuera del set, debido principalmente al ritmo de trabajo y al cansancio acumulado por las jornadas de filmación.

El actor, de 48 años, interpretó a Clark Kent/Superman en la producción de la cadena The WB, que se emitió durante diez temporadas entre 2001 y 2011.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el marco de un panel realizado en la convención FanExpo Vancouver en 2026, donde repasó aspectos de su experiencia durante el rodaje.

Al ser consultado sobre la relación con el elenco fuera de cámaras, el artista explicó que, cuando no estaba trabajando, tendía a aislarse. Señaló que cada temporada implicaba aproximadamente diez meses de grabación, lo que dejaba poco margen para actividades adicionales.

Tom Welling afirmó que las largas jornadas de rodaje lo dejaban sin energía para socializar fuera del set. (Captura de video)

“Solo vi a todos en el set porque no sé qué piensan ustedes en sus trabajos, pero lo último que uno realmente quiere hacer, cuando no está trabajando, es pasar el rato con sus compañeros de trabajo”, comentó.

Welling describió la exigencia del calendario de producción y detalló que en ocasiones concluía su trabajo a las seis de la mañana de un sábado y debía regresar el lunes a las cinco de la mañana. Según explicó, no disponía de energía para realizar otras actividades sociales.

“Me iba a casa sin hacer nada y me quedaba con mis perros. No tenía tiempo para nada más”, indicó.

Tom Welling admitió que prefería pasar su tiempo libre con sus perros. (Crédito: Grosby)

La serie Smallville se centró en los años formativos de Clark Kent antes de convertirse en Superman y fue uno de los títulos más reconocidos de la programación juvenil y de superhéroes de la década de 2000.

A lo largo de su emisión, el programa desarrolló la relación entre Kent y Lex Luthor, personaje interpretado por Michael Rosenbaum.

En la actualidad, Tom Welling mantiene un vínculo profesional con Rosenbaum a través del pódcast TalkVille, un espacio dedicado a revisar episodios de la serie y compartir recuerdos del rodaje.

El proyecto reúne a antiguos integrantes del elenco y equipo técnico para comentar anécdotas y analizar el impacto del programa años después de su finalización.

Tom Welling y Michael Rosenbaum tienen su propio podcast llamado "Talkville". (Instagram)

Además, el actor participará en la comedia Chasing Summer, escrita por Iliza Shlesinger, cuyo estreno está previsto para la próxima edición del Sundance Film Festival, que se celebra en Park City, Utah.

En una entrevista reciente, Welling también se refirió a su vida personal en el norte de California, donde reside en un rancho junto a su esposa, Jessica Rose, y sus dos hijos.

Según explicó, la familia se dedica a la cría de caballos deportivos estadounidenses especializados en salto. Indicó que colabora en las tareas diarias, aunque señaló que su esposa lidera la gestión de la actividad.

Tom Welling y su esposa Jessica Rose Lee se dedican a la cría de caballos deportivos. (Instagram)

El actor describió ese entorno como un espacio tranquilo, en contraste con el ritmo que caracterizó su etapa en la televisión de larga duración. La residencia en el ámbito rural forma parte de una decisión que tomó años atrás, cuando dejó Los Ángeles para establecerse en una zona menos urbana.

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela