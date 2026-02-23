La confesión de Hailey Bieber sobre el trauma tras su accidente cerebrovascular

Hailey Bieber habló públicamente sobre el impacto emocional de su accidente cerebrovascular en 2022

Hailey Bieber expresó su inquietud por la salud mental y física tras haber sufrido un accidente cerebrovascular leve en marzo de 2022. Este episodio llevó al descubrimiento de una afección cardiaca congénita y la necesidad de someterse a una cirugía para corregir una comunicación interauricular, según detalló Hello! Magazine.

“Hace un par de años tuve una situación médica loca. Tuve un accidente cerebrovascular leve”, recordó Bieber en el pódcast Therapuss, citado por Hello! Magazine.

Y agregó: “Luego descubrí que tenía este defecto cardiaco con el que nací, así que tuve que someterme a una cirugía para corregirlo, lo cual suena realmente loco, pero entraron por la ingle y estuve entrando y saliendo del hospital el mismo día”.

Durante el pódcast The Run-Through with Vogue, Bieber relató que, tras el episodio vascular, experimentó síntomas de ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Hailey Bieber destacó la importancia de compartir su historia para apoyar a otras personas en situaciones similares

“Tuve mucha ansiedad después. Luché con un poco de TEPT, con el temor de que pudiera volver a pasar”, confesó la modelo, según ABC News. Para ella, revivir la experiencia resultó “aterrador” y “confuso en todos los sentidos”.

Además, explicó que regresar a Palm Springs, donde ocurrió el incidente, le provocaba sensaciones “desencadenantes” al recordar con exactitud cada detalle de aquel momento.

Los especialistas indican que hasta el 25% de quienes atraviesan un accidente cerebrovascular pueden desarrollar TEPT, según la American Heart Association. De acuerdo con ABC News, las consecuencias psicológicas suelen aparecer tras una recuperación física y pueden incluir insomnio, pensamientos negativos o irritabilidad.

Bieber planteó que hablar abiertamente sobre su vivencia podría ayudar a otras personas en situaciones similares: “Con el tiempo, mejora. Estoy muy dispuesta a compartirlo si puede servir a alguien más”.

La marca Rhode, fundada por Hailey Bieber, fue adquirida por e.l.f. Beauty en 2025

De acuerdo con Hello! Magazine, el diagnóstico se dio como consecuencia directa del accidente cerebrovascular. Los médicos le informaron que tenía una comunicación interauricular, una condición que, por lo general, no presenta síntomas y puede pasar inadvertida durante años.

La famosa relató en el pódcast que siempre ha sentido fascinación por la medicina y el bienestar físico. Esta experiencia la empujó a estar más atenta a su propio cuerpo.

“Esa situación me hizo estar un poco más hipervigilante con mi cuerpo y un poco más nerviosa con las cosas y mantenerme al tanto”, afirmó Hailey, quien subrayó: “Pero siempre he estado muy enfocada y fascinada por la salud”.

Después de la cirugía, la modelo y empresaria compartió en Instagram el impacto emocional del proceso. “A veces hago bromas sobre cómo me siento porque en ocasiones es más fácil que admitir que lo paso mal”, escribió.

“Desde que inició 2023 he vivido algunos de los momentos más tristes y difíciles de mi vida adulta y mis pensamientos y emociones han sido frágiles”, publicó, según recogió Hello! Magazine.

La empresaria expresó su preocupación por el efecto de las historias médicas en internet durante su embarazo

En el mismo pódcast, Bieber explicó que su vivencia médica influyó en la creación de Rhode, su marca de belleza. “En realidad, eso también fue lo que me llevó a querer lanzar mi empresa, Rhode. Mi obsesión con el cuidado de la piel también viene de mi fascinación por la medicina”, comentó.

La maternidad también fue atravesada por la influencia de la información sanitaria en internet. Durante el embarazo de su hijo Jack Blues, nacido en agosto de 2024, Bieber manifestó preocupación por el efecto de las historias que circulan en la red. “Ves tantas historias — relatos de partos traumáticos, experiencias traumáticas — y sé que eso es muy real”, contó en entrevista con W Magazine, citada por Hello! Magazine. Sin embargo, matizó: “Aunque no quiero asustarme a mí misma”.

El diagnóstico de comunicación interauricular sorprendió a la modelo tras el episodio de salud

Rhode fue lanzada en junio de 2022 y, en mayo de 2025, fue objeto de un acuerdo de compra por parte de e.l.f. Beauty, valorado en USD 1.000 millones. La marca, disponible también en Sephora, se consolidó como reflejo del compromiso de Bieber con el bienestar y el autocuidado, de acuerdo con Hello! Magazine.

Tras dos años de desafíos personales y logros empresariales, Bieber afirma que la fragilidad emocional y el sentimiento de vulnerabilidad son compartidos por muchas personas. Ante las dificultades, sostiene, nadie está realmente solo.