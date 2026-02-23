El activista con síndrome de Tourette se pronuncia tras lanzar insultos en los BAFTA: “Me siento profundamente mortificado”

John Davidson se disculpó públicamente luego de lanzar un insulto racista en los BAFTA. (Instagram/John Davidson)

John Davidson emitió un comunicado luego de la polémica generada por varias expresiones involuntarias que realizó durante la ceremonia de los Premios BAFTA de Cine el domingo por la noche.

Entre los episodios que se registraron durante la transmisión se incluyó la pronunciación de la palabra conocida como “N-word”, lo que provocó reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

El activista sobre el síndrome de Tourette, quien comenzó a experimentar tics a los 12 años, asistió a la gala como invitado. Durante la primera parte del evento se escucharon varios exabruptos, entre ellos un grito mientras la presidenta de BAFTA, Sara Putt, ofrecía el discurso de apertura.

Más tarde, cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo subieron al escenario para presentar el premio a mejores efectos visuales a Avatar: Fire and Ash, también se oyó otro de sus tics verbales desde el auditorio.

John Davidson tuvo un episodio mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo estaban en el escenario. (BBC)

Antes del inicio de la ceremonia, un encargado de sala presentó a Davidson ante el público y advirtió que podían escucharse “algunos ruidos o movimientos involuntarios”.

Además, durante la transmisión, el conductor Alan Cumming interrumpió en dos ocasiones para referirse a la situación: primero agradeció la comprensión de los asistentes, entre quienes se encontraban William y Kate, príncipes de Gales, y luego ofreció disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos.

En su declaración posterior, John Davidson agradeció a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), a la BBC y a los organizadores por el apoyo recibido.

“Agradecí el anuncio en el auditorio antes de la grabación, advirtiendo a todos que mis tics son involuntarios y no reflejan mis creencias personales. Me animó la ovación que siguió a este anuncio y me sentí bienvenido y comprendido en un entorno que normalmente me sería imposible”, expresó.

John Davidson agradeció la comprensión de los BAFTA tras el incidente. (Instagram)

El activista agregó que lamenta profundamente si alguien interpretó sus tics como intencionales o con algún significado. También explicó que decidió abandonar el auditorio antes de que concluyera la ceremonia al advertir la incomodidad que podían estar generando sus manifestaciones verbales.

“Me siento profundamente mortificado si alguien considera que mis tics involuntarios son intencionales o tienen algún significado. He dedicado mi vida a apoyar y empoderar a la comunidad del síndrome de Tourette y a enseñar empatía, amabilidad y comprensión a los demás, y seguiré haciéndolo”, explicó.

Cabe destacar que John Davidson es el protagonista del documental I Swear, una producción que aborda el origen, las características y las manifestaciones del síndrome de Tourette.

La historia de John Davidson inspiró el documental "I Swear". (Instagram/@studiocanaluk)

En la película, el actor Robert Aramayo interpreta a Davidson en el momento de su diagnóstico. Aramayo obtuvo el premio al mejor actor protagonista en la ceremonia, superando a otros nominados. El filme recibió cinco nominaciones y también ganó en la categoría de casting.

Tras la gala, la diseñadora de producción Hannah Beachler, nominada por Sinners, publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que uno de los episodios ocurrió cuando ella se dirigía a cenar después del evento.

“Sé que debemos manejar esto con gracia y seguir adelante. Pero lo que empeoró la situación fue la disculpa improvisada de ‘si se ofendieron’ al final del espectáculo”, dijo.

Hannah Beachler aseguró estar inconforme con las disculpas por el incidente en los BAFTA. (X/ Hannah Beachler)

La BBC emitió un comunicado en el que indicó que algunos espectadores pudieron haber escuchado lenguaje fuerte y ofensivo durante la ceremonia.

“Es posible que algunos espectadores hayan escuchado lenguaje fuerte y ofensivo durante los Premios BAFTA. Esto se debió a tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional”, señalaron.