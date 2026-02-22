Entretenimiento

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

Los fanáticos de la saga ya cuentan las horas para descubrir qué destino le espera a Ser Duncan el Alto y a Egg

El final de "El Caballero
El final de "El Caballero de los Siete Reinos" se transmite de forma simultánea en toda América Latina, con horarios específicos para cada país y plataforma de streaming (HBO)

El esperado cierre de la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos llegará esta noche a las pantallas, marcando un momento clave para los seguidores de la saga.

El capítulo final, titulado “The Morrow”, se emitirá en HBO y HBO Max a las 22:00 (hora del Este) este domingo 22 de febrero en Estados Unidos, ofreciendo respuestas tras los dramáticos eventos recientes.

El episodio seis no solo concluye la temporada, sino que también resolverá el destino de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, luego de la muerte de Baelor Targaryen.

La semana pasada, el personaje interpretado por Bertie Carvel sufrió una herida fatal durante el Juicio de los Siete, falleciendo poco después de quitarse el casco.

El sexto epsiodio tendrá una
El sexto epsiodio tendrá una duración de solo 31 minutos, igualando al episodio tres como el más corto de la serie (HBO)

La escena dejó en shock a la audiencia, que vio cómo la lucha por el honor y el poder cobró una víctima inesperada.

El duelo y las consecuencias se sentirán en Ashford, donde Dunk deberá decidir su futuro y el de Egg.

Según la sinopsis oficial de HBO, “Mientras Ashford llora una gran pérdida, Dunk considera su próximo paso... y si mantendrá a Egg como su escudero”.

La brevedad del capítulo, que tendrá una duración de 31 minutos, iguala al episodio tres como el más corto de la temporada, una decisión que responde a la extensión original de la novela en la que se basa la serie.

En Estados Unidos, el próximo
En Estados Unidos, el próximo capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos" se estrena este domingo en HBO y HBO Max a las 22:00 (HBO)

Horario por país del estreno del episodio 6

El episodio se estrena de forma simultánea en toda América Latina.

Si resides en la región, podrás verlo en el horario correspondiente a tu país:

  • 22:00Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia y São Paulo)
  • 21:00 – Chile, Paraguay, Bolivia
  • 20:00 – Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Guyana
  • 19:00Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Cuba, Haití
  • 18:00México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
  • 18:00 – Estados Unidos (hora del Pacífico, PT)

Recuerda que el horario corresponde al estreno simultáneo por señal de cable y streaming, por lo que podrás verlo en HBO Max según la hora indicada en tu país.

La historia de Dunk y
La historia de Dunk y Egg se sitúa ochenta años antes de los eventos de "Game of Thrones" y "House of the Dragon" (HBO)

La producción se sitúa cronológicamente entre House of the Dragon y la serie original Game of Thrones, aproximadamente 80 años antes del conflicto por el Trono de Hierro.

La relación entre Dunk y Egg ocurre casi un siglo antes de que Daenerys Targaryen y Jon Snow crucen sus caminos, y es aquí donde Egg aparece como el hermano menor de Maester Aemon, el veterano maestre de la Guardia de la Noche.

Los episodios de la temporada se han emitido semanalmente los domingos desde el 22 de febrero, en línea con la costumbre de la franquicia.

La expectativa por los minutos finales de la temporada es alta tras la intensidad del penúltimo episodio.

Los detalles sobre el dolor de Dunk y la muerte de Baelor quedan expuestos en la sinopsis y en los adelantos: se anticipa una conversación clave entre Dunk y Maekar sobre el futuro de Egg, y una escena en la que Egg aparece armado frente a un Aerion herido.

La ficción televisiva está basada
La ficción televisiva está basada en una de las novelas de George R. R. Martin que pertenecen al universo de "Canción de Fuego y Hielo" (HBO)

Creo que el alcance será el mismo, quizás incluso menor. El presupuesto se mantiene, pero todo es más caro por la inflación”, anticipó el showrunner Ira Parker en The Hollywood Reporter.

Y agregó: “Además, el segundo libro transcurre en medio de una sequía, así que necesitaremos una locación soleada y sin agua, lo que implica gastos que no tuvimos en la primera temporada”.

