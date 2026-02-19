Entretenimiento

Shia LaBeouf habría gritado insultos homofóbicos en caótica pelea por la que fue arrestado en Nueva Orleans

Testimonios de las presuntas víctimas y reportes policiales detallan un confuso episodio de violencia

Guardar
El actor enfrenta dos cargos
El actor enfrenta dos cargos por agresión simple luego de una pelea en un bar del barrio Marigny, cerca del French Quarter. (Composición: REUTERS/redes sociales)

Esta semana, el actor Shia LaBeouf, de 39 años, fue protagonista de un violento altercado en un bar durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans. La celebridad fue arrestada por la policía la madrugada del martes 17 de febrero, y se presentaron dos cargos por delitos menores de agresión antes de su rápida liberación bajo palabra.

Sin embargo, este jueves han salido a la luz más detalles de lo ocurrido: las presuntas víctimas habrían sido personas de la comunidad LGBTI+ que afirman haber sido insultadas antes de que la pelea se volviera física.

De acuerdo con un informe policial obtenido por TMZ, el actor se vio involucrado en una pelea afuera de un establecimiento en Nueva Orleans, donde presuntamente golpeó a dos hombres con los puños cerrados. Durante el enfrentamiento, LaBeouf habría lanzado insultos homofóbicos de manera reiterada. El documento señala que el actor habría llamado “fa**ots” a las víctimas en múltiples ocasiones mientras las agredía físicamente.

Uno de los hombres, según el reporte, le dijo a LaBeouf que no quería pelear. Aun así, el protagonista de Transformers habría continuado con su estallido de ira hasta provocarle una posible dislocación nasal. El informe también indica que LaBeouf siguió profiriendo insultos incluso después de que la policía llegara al lugar para intervenir.

El arresto a LaBeouf se
El arresto a LaBeouf se produjo en plena madrugada, cuando la ciudad celebraba una de sus fiestas más concurridas del año (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

The Guardian amplió estos antecedentes con testimonios directos de las presuntas victimas. Una de ellas es Jeffrey Damnit, quien relató que vestía maquillaje —máscara, sombra de ojos y labial— cuando se cruzó con LaBeouf.

“Trató de pegarme mientras gritaba: ‘Eres un p*** mari*ón’”, afirmó Damnit al medio británico. Además, compartió un video grabado con su teléfono celular en el que se ve a LaBeouf dentro de un vehículo mientras era atendido por personal de emergencia. Este gira la cabeza hacia él y vuelve a proferir el insulto.

El segundo hombre involucrado fue identificado por la policía como Nathan Thomas Reed, de 34 años, quien declaró que también fue blanco de las ofensas. En un intercambio de mensajes citado por The Guardian, Reed aseguró: “Quiero que se sepa que estaba llamando maric** a la gente”, y precisó que él se identifica como un hombre queer.

Tras el altercado, LaBeouf fue reducido por transeúntes hasta la llegada de la policía y paramédicos. Fue trasladado a un hospital, dado de alta y posteriormente ingresado en la cárcel de la parroquia de Orleans. Page Six confirmó que fue acusado de dos cargos de agresión simple, ambos delitos menores bajo la ley de Luisiana.

Tras ser liberado bajo palabra,
Tras ser liberado bajo palabra, el actor fue visto nuevamente en Bourbon Street participando de los festejos.(X/@thecampaignbook)

Pese a la gravedad de las acusaciones y al contexto de las celebraciones de Mardi Gras —un periodo de alta demanda para las autoridades locales—, el actor fue liberado el mismo martes bajo palabra, sin fianza.

The Guardian citó a una fuente con conocimiento directo del caso que indicó que LaBeouf quedó en libertad antes de que las acusaciones por comentarios homofóbicos formaran parte del registro judicial oficial.

El corresponsal del periódico británico explicó que la legislación de Luisiana permite a los fiscales considerar agravantes por delitos de odio cuando una agresión se dirige contra una persona por su orientación sexual, entre otras categorías. Sin embargo, hasta el momento no está claro si esa figura será aplicada en este caso. La próxima audiencia del actor fue fijada de manera tentativa para el 19 de marzo.

Shia LaBeouf fue visto en
Shia LaBeouf fue visto en una transmisión del streamer DariusIRL en pleno Mardi Gras (Captura de pantalla)

Horas después de recuperar la libertad, LaBeouf fue visto nuevamente en Bourbon Street, uno de los epicentros de las celebraciones en Nueva Orleans. Testigos y medios locales lo captaron bailando con collares de Mardi Gras alrededor del cuello y los documentos de su liberación en la boca.

En declaraciones a una estación de televisión de Baton Rouge, el actor dijo: “Dios los bendiga, chicos. Mardi Gras es increíble”. Añadió que lo mejor de la fiesta eran “las personas interesantes” que había conocido".

Temas Relacionados

Shia LaBeoufMardi GrasNew OrleansEntretenimiento

Últimas Noticias

Esto es lo que piensan Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint sobre la serie de “Harry Potter”

Los actores comparten sensaciones similares al ver a nuevos intérpretes asumir los papeles principales

Esto es lo que piensan

¿Un premio Oscar al Mejor Actor IA?: la predicción de Matthew McConaughey sobre el avance de la inteligencia artificial en Hollywood

En un panel junto a Timothée Chalamet, el actor reflexionó sobre los riesgos de la IA para la actuación y el futuro del trabajo creativo en la industria

¿Un premio Oscar al Mejor

“House of the Dragon” lanzó el tráiler de su temporada 3: el ejército de Rhaenyra suma nuevos dragones

HBO finalmente reveló la fecha de estreno para junio y promete más traiciones y batallas épicas

“House of the Dragon” lanzó

Premio Lo Nuestro 2026: horarios, nominados y dónde ver la gala de la música latina

Más de 30 artistas subirán al escenario. Todo lo que debes saber sobre la premiación que se transmitirá en vivo desde Miami

Premio Lo Nuestro 2026: horarios,

Tráiler de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’ muestra el regreso de Tommy Shelby en plena Segunda Guerra Mundial

La película dirigida por Tom Harper y escrito por Steven Knight sitúa la historia en Birmingham durante 1940

Tráiler de ‘Peaky Blinders: El
DEPORTES
Una cuenta falsa de redes

Una cuenta falsa de redes e insultos a sus compañeros: el escándalo que envuelve a Kevin Durant en la NBA

El cambio histórico que acordaron la FIFA y la UEFA para el próximo Mundial de Clubes: las posibles sedes para 2029

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

La asombrosa diferencia que saca Ferrari en las largadas y mantiene en vilo a la F1: el “truco” detrás de la ventaja

La impactante fortuna que podría amasar Jutta Leerdam, la “diva” de los Juegos Olímpicos de Invierno y pareja de Jake Paul

TELESHOW
El saludo de la China

El saludo de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños con una foto vintage: “Feliz nacimiento amor mío”

Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su tercer hijo en las redes

El descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que abre un interrogante sobre su futuro: “Me está invitando a irme”

Luli Fernández recordó los inicios de su carrera en los medios: “Cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”

El video inédito de Mauro Icardi cuando cumplió 10 años: la palabra de su hermana Ivana

INFOBAE AMÉRICA

El día que Pep Guardiola

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

El Telescopio Espacial James Webb revela una galaxia medusa que cambia lo que se sabía sobre los cúmulos estelares

Llegaron a Uruguay los primeros dos aviones de combate de un fabricante brasileño para blindar las fronteras

Exjefe de la autoridad tributaria asumió la Judicatura de Ecuador en medio de críticas por posible injerencia del Ejecutivo

El desagradable momento que vivió el presidente de Taiwán durante una celebración del Año Nuevo Lunar