Shia LaBeouf habría gritado insultos homofóbicos en caótica pelea por la que fue arrestado en Nueva Orleans

El actor enfrenta dos cargos por agresión simple luego de una pelea en un bar del barrio Marigny, cerca del French Quarter. (Composición: REUTERS/redes sociales)

Esta semana, el actor Shia LaBeouf, de 39 años, fue protagonista de un violento altercado en un bar durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans. La celebridad fue arrestada por la policía la madrugada del martes 17 de febrero, y se presentaron dos cargos por delitos menores de agresión antes de su rápida liberación bajo palabra.

Sin embargo, este jueves han salido a la luz más detalles de lo ocurrido: las presuntas víctimas habrían sido personas de la comunidad LGBTI+ que afirman haber sido insultadas antes de que la pelea se volviera física.

De acuerdo con un informe policial obtenido por TMZ, el actor se vio involucrado en una pelea afuera de un establecimiento en Nueva Orleans, donde presuntamente golpeó a dos hombres con los puños cerrados. Durante el enfrentamiento, LaBeouf habría lanzado insultos homofóbicos de manera reiterada. El documento señala que el actor habría llamado “fa**ots” a las víctimas en múltiples ocasiones mientras las agredía físicamente.

Uno de los hombres, según el reporte, le dijo a LaBeouf que no quería pelear. Aun así, el protagonista de Transformers habría continuado con su estallido de ira hasta provocarle una posible dislocación nasal. El informe también indica que LaBeouf siguió profiriendo insultos incluso después de que la policía llegara al lugar para intervenir.

El arresto a LaBeouf se produjo en plena madrugada, cuando la ciudad celebraba una de sus fiestas más concurridas del año (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

The Guardian amplió estos antecedentes con testimonios directos de las presuntas victimas. Una de ellas es Jeffrey Damnit, quien relató que vestía maquillaje —máscara, sombra de ojos y labial— cuando se cruzó con LaBeouf.

“Trató de pegarme mientras gritaba: ‘Eres un p*** mari*ón’”, afirmó Damnit al medio británico. Además, compartió un video grabado con su teléfono celular en el que se ve a LaBeouf dentro de un vehículo mientras era atendido por personal de emergencia. Este gira la cabeza hacia él y vuelve a proferir el insulto.

El segundo hombre involucrado fue identificado por la policía como Nathan Thomas Reed, de 34 años, quien declaró que también fue blanco de las ofensas. En un intercambio de mensajes citado por The Guardian, Reed aseguró: “Quiero que se sepa que estaba llamando maric** a la gente”, y precisó que él se identifica como un hombre queer.

Tras el altercado, LaBeouf fue reducido por transeúntes hasta la llegada de la policía y paramédicos. Fue trasladado a un hospital, dado de alta y posteriormente ingresado en la cárcel de la parroquia de Orleans. Page Six confirmó que fue acusado de dos cargos de agresión simple, ambos delitos menores bajo la ley de Luisiana.

Tras ser liberado bajo palabra, el actor fue visto nuevamente en Bourbon Street participando de los festejos.(X/@thecampaignbook)

Pese a la gravedad de las acusaciones y al contexto de las celebraciones de Mardi Gras —un periodo de alta demanda para las autoridades locales—, el actor fue liberado el mismo martes bajo palabra, sin fianza.

The Guardian citó a una fuente con conocimiento directo del caso que indicó que LaBeouf quedó en libertad antes de que las acusaciones por comentarios homofóbicos formaran parte del registro judicial oficial.

El corresponsal del periódico británico explicó que la legislación de Luisiana permite a los fiscales considerar agravantes por delitos de odio cuando una agresión se dirige contra una persona por su orientación sexual, entre otras categorías. Sin embargo, hasta el momento no está claro si esa figura será aplicada en este caso. La próxima audiencia del actor fue fijada de manera tentativa para el 19 de marzo.

Shia LaBeouf fue visto en una transmisión del streamer DariusIRL en pleno Mardi Gras (Captura de pantalla)

Horas después de recuperar la libertad, LaBeouf fue visto nuevamente en Bourbon Street, uno de los epicentros de las celebraciones en Nueva Orleans. Testigos y medios locales lo captaron bailando con collares de Mardi Gras alrededor del cuello y los documentos de su liberación en la boca.

En declaraciones a una estación de televisión de Baton Rouge, el actor dijo: “Dios los bendiga, chicos. Mardi Gras es increíble”. Añadió que lo mejor de la fiesta eran “las personas interesantes” que había conocido".