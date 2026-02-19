Entretenimiento

“No echo de menos esos días, pero estoy orgulloso de las películas”, afirmó Peter Jackson a 25 años de El Señor de los Anillos

El director reflexionó, en diálogo con la revista Empire, sobre el impacto de la trilogía y el camino recorrido desde el rodaje hasta convertirse en saga de culto. De la magnitud del desafío a la huella que dejó en la historia del cine, cómo su influencia se extiende sobre las nuevas generaciones

Peter Jackson confesó que el rodaje de El Señor de los Anillos fue una experiencia abrumadora y única en la historia del cine (IMDb)

La trilogía de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson, marcó un antes y un después en la historia del cine. Dos décadas y media después del estreno de la primera entrega, el cineasta neozelandés reconoce que todavía le resulta difícil comprender cómo él y su equipo lograron llevar a la gran pantalla la monumental obra de J.R.R. Tolkien.

“¿En qué demonios estábamos pensando?”, confesó Jackson en una reciente entrevista con la revista Empire con motivo del aniversario de la saga. “Dudaría siquiera en pensar que pudiéramos hacer algo así ahora. Es casi abrumador recordar esa época. Yo era más joven, todos éramos más jóvenes, entusiastas e ingenuos”, agregó.

La hazaña de Jackson y su equipo no solo redefinió el género de fantasía, sino que también consolidó a la trilogía como uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos y exitosos de las últimas décadas.

Un fenómeno mundial en cifras

El estreno de La comunidad del anillo en 2001 fue el inicio de un fenómeno global. La primera entrega recaudó USD 893,9 millones en todo el mundo y conquistó a la crítica especializada. Le siguió Las dos torres en 2002, que sumó USD 923 millones en taquilla internacional. Finalmente, El retorno del rey en 2003 coronó la epopeya con una recaudación de USD 1.118 millones.

El éxito de la trilogía no se limitó al ámbito comercial. Las películas conquistaron la temporada de premios de manera contundente. La primera entrega obtuvo cuatro premios Oscar, la segunda sumó dos estatuillas y la tercera arrasó con once galardones. El retorno del rey logró un hecho inédito: ganó en todas las categorías en las que fue nominada en la ceremonia de la Academia de Cine de Hollywood.

Más allá de los números, el trabajo de Jackson fue reconocido por su capacidad para trasladar a la pantalla la riqueza y complejidad del universo de Tolkien. “Había momentos que él veía con claridad porque así es como funciona su cerebro”, explicó Philippa Boyens, coguionista de la trilogía.

Jackson admitió que no extraña la etapa de rodaje, pero se muestra orgulloso del legado y la influencia de la trilogía en el cine fantástico (IMDb)

El legado y la mirada al pasado

A pesar del orgullo que siente por el trabajo realizado, Jackson reconoce que aquella etapa forma parte del pasado. “No echo de menos esos días”, admitió el director. Y añadió: “No tiene sentido extrañarlos. Llegaron y se fueron, y la vida continúa y he hecho muchas cosas desde entonces. Pero sin duda estoy orgulloso de las películas”.

La trilogía se consolidó como la obra más importante del cine fantástico de los últimos 30 años. Su influencia se refleja en generaciones de cineastas y espectadores que han encontrado en la saga una fuente de inspiración y asombro. La combinación de efectos visuales innovadores, un reparto comprometido y una dirección meticulosa contribuyó a que la obra de Tolkien trascendiera fronteras y generaciones.

El éxito de El Señor de los Anillos permitió también el desarrollo de nuevas adaptaciones y proyectos relacionados con el universo creado por Tolkien.

El universo de Tolkien

Lejos de apagarse, el legado de El Señor de los Anillos continúa creciendo. En 2024, se estrenó la película de animación La guerra de los Rohirrim, que revive el espíritu y la riqueza del mundo de Tolkien. Pero la expansión no termina allí. En el horizonte se encuentra The Hunt for Gollum, una nueva producción que contará con el regreso de Andy Serkis como el inolvidable Gollum. Además, Serkis dirigirá el filme, que reunirá a Elijah Wood en el papel de Frodo y a Ian McKellen como Gandalf.

Estos proyectos demuestran que el universo creado por Tolkien, y llevado al cine por Jackson, sigue más vigente que nunca. La saga no solo ha dejado una marca imborrable en la industria cinematográfica, sino que continúa inspirando nuevas historias y desafiando los límites de la imaginación.

