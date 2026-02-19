Daniel Radcliffe y su decisión de ocultar Harry Potter en casa: “Quiero ser solo su papá el mayor tiempo posible”

Figuras como Daniel Radcliffe optan por blindar la vida privada de sus hijos ante los desafíos de la fama

La privacidad y la paternidad se han convertido en ejes centrales para Daniel Radcliffe, quien, tras el nacimiento de su hijo en 2023, busca proteger la infancia del pequeño del foco mediático que marcó su propia juventud.

El actor, conocido universalmente por su papel en la saga de Harry Potter, afirmó recientemente que su hijo de dos años aún desconoce su vínculo con el célebre mago cinematográfico. Según relató a People, Radcliffe intenta que su hijo lo perciba únicamente como su padre y no como una figura pública.

La anécdota que compartió ilustra su empeño: tras firmar un DVD de Harry Potter y dejarlo en la cocina, Radcliffe observó cómo su hijo se acercaba al disco sin reconocer la imagen de su propio padre en la portada.

Daniel Radcliffe en los premios Tony Awards

“Mientras él no me asocie con otra cosa y yo pueda ser solo su papá, quiero mantenerlo así el mayor tiempo posible”, explicó el actor a People. Este deseo de normalidad parece contrastar con la popularidad internacional que acompaña a Radcliffe desde su infancia.

La crianza que comparte con Erin Darke ha sido, en sus palabras, “lo mejor” que le ha sucedido. El intérprete, de 34 años, rara vez habla públicamente de su hijo, pero en entrevistas recientes ha reconocido que la paternidad ha transformado su vida cotidiana.

“Ahora lloro más seguido, pero siempre de alegría”, confesó Radcliffe en tono distendido. La pareja ha optado por mantener la identidad de su hijo fuera del alcance mediático y no han revelado su nombre ni muestran imágenes del niño en redes sociales.

Daniel Radcliffe junto esposa Erin Darke sosteniendo a su hijo recien nacido

La cautela de Radcliffe se extiende a la posibilidad de que su hijo quiera seguir sus pasos en la actuación. El actor manifestó que solo apoyaría esa decisión si se tratara de una vocación genuina y no de una influencia externa.

Además, sugirió que una carrera detrás de cámaras podría ser más saludable y que, si su hijo logra actuar sin exponerse a la fama, incluso podría alentarlo. Esta postura coincide con la preocupación que han expresado otras figuras de Hollywood sobre los desafíos que implica crecer bajo los reflectores, como han señalado en distintas ocasiones actores como Natalie Portman y Elijah Wood, quienes también comenzaron sus carreras en la infancia.

El cuidado del entorno familiar ha cobrado aún más relevancia tras el reciente reconocimiento profesional de Radcliffe. En junio de 2024, el actor obtuvo su primer premio Tony. Durante su discurso de agradecimiento, subrayó el papel esencial de Darke y su hijo en su día a día. “Ellos son mi prioridad”, destacó ante el público, reiterando que la familia ocupa un lugar central en su vida.

Daniel Radcliffe en sus comienzos actorales para la saga Harry Potter

Según medios como Variety y The Guardian, Radcliffe ha modificado su enfoque profesional desde que es padre. Aprovecha los periodos entre proyectos para estar junto a los suyos y anticipa que sus futuras elecciones laborales considerarán la estabilidad de su entorno familiar.

A pesar de estos cambios, el actor no planea alejarse definitivamente del cine y el teatro. “Seguiré leyendo guiones y eligiendo proyectos que se adapten a esta nueva etapa”, comentó en una charla con BBC Radio 4.

La experiencia de Radcliffe refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento, donde numerosas celebridades buscan blindar la vida privada de sus hijos.

Daniel Radcliffe junto a su esposa Erin Darke en los Tony Awards

Figuras como Jennifer Lawrence y Ryan Gosling, por ejemplo, han optado por no mostrar fotografías de sus hijos y limitar cualquier referencia a ellos en entrevistas. Este comportamiento responde tanto a la exposición que enfrentan las figuras públicas como a la presión y los riesgos asociados con la fama temprana.

El nacimiento del hijo de Radcliffe y Darke, confirmado en julio de 2023, marcó un punto de inflexión en la vida del actor. Radcliffe asegura que disfruta plenamente de su papel como padre y valora los momentos de intimidad familiar.

“Es un privilegio poder estar presente en esta etapa”, afirmó a People. El actor, que creció bajo la mirada constante de los medios, procura que su hijo tenga una infancia diferente, lejos de la notoriedad que marcó su propio desarrollo.

En sus intervenciones más recientes, Radcliffe insiste en que el mayor logro de su vida no reside en premios ni reconocimientos, sino en la familia que ha formado con Erin Darke. “Nada se compara con la satisfacción personal que encuentro junto a ellos”, concluyó, reafirmando que el éxito profesional nunca suplirá la plenitud que le otorga la paternidad.