Cómo Sean Bean llevó a Boromir al final en El Señor de los Anillos

Ese episodio, a contramano de la logística habitual de la producción, se transformó en una muestra de compromiso y autenticidad que aún hoy es recordada por quienes formaron parte de la filmación

El miedo a volar de Sean Bean lo llevó a escalar una montaña vestido de Boromir durante el rodaje de El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda (Photo by Angela Weiss / AFP)

La determinación de Sean Bean se puso a prueba antes del amanecer en Nueva Zelanda, durante el rodaje de El Señor de los Anillos, cuando enfrentó un desafío fuera del guion junto a sus compañeros de elenco.

Un temor inesperado durante la filmación

El miedo a los helicópteros de Sean Bean marcó uno de los episodios más singulares de la producción en Nueva Zelanda, según relató a People.

Mientras el equipo se preparaba para grabar escenas clave en locaciones remotas, el actor británico, conocido por encarnar a Boromir, optó por evitar los traslados aéreos. Esta decisión lo llevó a buscar maneras poco convencionales de llegar a los sets, incluso si eso implicaba un esfuerzo físico considerable.

La decisión de Sean Bean de evitar el helicóptero en Nueva Zelanda lo obligó a iniciar su ascenso a pie a las dos de la madrugada

Bean explicó que, por aquellos años, no podía soportar la idea de volar. Para el viaje de Inglaterra a Nueva Zelanda necesitó medicación y, cuando el equipo debía desplazarse a una locación glaciar, su temor se volvió evidente.

El primer traslado se realizó en helicóptero y, según Viggo Mortensen, actor que interpretó a Aragorn, el trayecto duró unos cuarenta minutos y estuvo plagado de turbulencias, lo que aumentó la incomodidad de Bean. “Tenía mucho miedo a volar en ese momento”, afirmó Sean Bean a People.

Una decisión insólita para evitar el aire

La experiencia de escalar montañas a pie fortaleció la camaradería entre los actores y reforzó el espíritu de grupo en El Señor de los Anillos

La experiencia fue tan intensa que Bean le aseguró a Mortensen que no volvería a subir a un helicóptero durante el resto del rodaje.

Para cumplir con su palabra, el actor ideó una alternativa: subiría a pie una montaña ubicada en las afueras de Queenstown, partiendo a las dos de la madrugada, completamente vestido con el traje de Boromir. Esta travesía, relatada por Mortensen, exigió que Bean iniciara el ascenso mucho antes que el resto del equipo, con el objetivo de llegar a tiempo al set de filmación.

A pesar del esfuerzo, Bean llegó casi al mismo tiempo que sus compañeros, aunque visiblemente agotado. Mortensen destacó el compromiso de Bean, quien no permitió que su temor lo apartara del desafío actoral. La imagen de un actor subiendo una montaña, caracterizado como un guerrero de la Tierra Media, quedó grabada en la memoria de quienes fueron testigos de la escena.

Una aventura más allá del guion

A pesar de su agotamiento, Sean Bean llegó casi al mismo tiempo que sus compañeros al set, demostrando determinación y profesionalismo

Lejos de sentirse intimidado, Sean Bean describió la experiencia como una “aventura, en todos los sentidos”. El actor no solo superó una situación que lo inquietaba profundamente, sino que también vivió momentos de camaradería con los demás miembros del elenco, sintiéndose parte de algo extraordinario y fuera de lo común. La vivencia, según Bean, superó incluso las expectativas del guion y se convirtió en un recuerdo imborrable.

El desafío físico y emocional permitió que el elenco estrechara lazos. Bean destacó la importancia de compartir ese tipo de situaciones fuera del set, ya que fortalecieron el espíritu de grupo y contribuyeron a la autenticidad de las escenas. Superar sus propios límites fue, para Bean, una de las lecciones más valiosas de toda la producción.

Vínculos y legado en la saga

Viggo Mortensen destacó el compromiso de Sean Bean, quien no permitió que el miedo a volar lo alejara de su papel como Boromir

La relación entre Sean Bean y Viggo Mortensen se vio reforzada por la intensidad de las secuencias que compartieron.

Mortensen señaló que su escena favorita de toda la trilogía es la despedida entre Boromir y Aragorn, una secuencia que muestra la conexión humana entre ambos personajes, sin necesidad de efectos especiales ni criaturas fantásticas. Esta escena, según Mortensen, captura la esencia de la saga y el talento de sus protagonistas.

A pesar de que Boromir muere en la primera película, Sean Bean tuvo una breve aparición en la secuela. El actor es reconocido por interpretar personajes de destinos trágicos, una característica que, lejos de ser negativa, ha consolidado su carrera en el cine y la televisión.

Un legado que sigue creciendo

El legado de Sean Bean y El Señor de los Anillos se mantiene vigente con el próximo estreno de The Hunt for Gollum y el regreso de emblemáticos actores (New Line Cinema)

La franquicia de El Señor de los Anillos mantiene su vigencia. El próximo año se estrenará The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, dirigida por Andy Serkis y con el regreso de Ian McKellen y Elijah Wood, según confirmó People. El anuncio ha renovado el interés en la saga y en las anécdotas del rodaje original.

Para Sean Bean, filmar en Nueva Zelanda fue mucho más que un reto profesional. Las jornadas de trabajo, los desafíos logísticos y la convivencia con el elenco dejaron una huella imborrable en su carrera. El espíritu de aquella aventura, marcado por la determinación, la camaradería y la superación personal, permanece como uno de los recuerdos más valiosos para el actor británico.

