La razón por la que Robert Duvall juró nunca trabajar con Steven Spielberg

Robert Duvall declaró publicamente que no trabajaría con Steven Spielberg durante lo que restaba de su carrea. (Reuters)

Con una filmografía extensa y reconocimiento internacional, Robert Duvall ha protagonizado episodios de tensión pública a lo largo de su trayectoria. A finales de la década de 1960, durante el rodaje de True Grit, mantuvo enfrentamientos con el director Henry Hathaway y con el actor John Wayne.

Décadas más tarde, declinó participar en The Godfather Part III al no llegar a un acuerdo económico con el realizador Francis Ford Coppola.

A pesar de estos antecedentes, el actor es considerado una figura influyente para intérpretes de distintas generaciones. Actores como Billy Bob Thornton, Tom Hanks y Bill Murray lo han citado como referencia profesional.

Sin embargo, en 2002 protagonizó un nuevo episodio público al expresar su desacuerdo con declaraciones atribuidas a Steven Spielberg tras un viaje del director a Cuba.

Robert Duvall señaló a Steven Spielberg por supuestamente estar de acuerdo con el régimen de Fidel Castro. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según manifestó Duvall en entrevistas concedidas ese año, Spielberg habría afirmado que “las mejores siete horas” que pasó durante su visita fueron junto al entonces líder cubano Fidel Castro.

El actor sostuvo que esas palabras le resultaban inaceptables y cuestionó públicamente al cineasta. Incluso, en sus declaraciones, planteó si consideraría “construir un anexo en el museo del Holocausto” para honrar a las víctimas cubanas del gobierno de Castro.

“Ahora, lo que quiero preguntarle, y sé que se va a enfadar. ¿Considerarías construir un pequeño anexo en el museo del Holocausto, o al menos al otro lado de la calle, para honrar a los cubanos que Castro mató? Es muy presuntuoso de su parte ir allí“, señaló.

Además, afirmó que, a raíz de este episodio, no volvería a trabajar con la productora de Steven Spielberg, DreamWorks.

Robert Duvall afirmó que jamás trabajaría con Steven Spielberg ni con Dreamworks. (EFE/WARREN TODA)

“Se lo diré. Nunca volveré a trabajar en DreamWorks, pero de todas formas no me interesa trabajar allí”, sentenció.

En respuesta, representantes del cineasta difundieron un comunicado en el que calificaron las afirmaciones de la estrella de Hollywood como “totalmente falsas” y aseguraron que el director “nunca dijo eso, ni nada parecido”.

El texto explicó que la visita a Cuba formó parte de un intercambio cultural autorizado por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, precisó que el viaje tuvo un carácter “cultural, no político”.

Steven Spielberg aclaró que su viaje a Cuba no tuvo que ver con Fidel Castro. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El comunicado añadió que durante su estancia en la isla, Spielberg proyectó ocho de sus películas ante públicos numerosos, visitó la comunidad judía local, rindió homenaje en el memorial del Holocausto en La Habana y mantuvo encuentros con diplomáticos estadounidenses destinados en el país.

Más allá del intercambio de declaraciones, la relación profesional entre ambos nunca llegó a concretarse en una colaboración directa. Steven Spielberg no ha dirigido ninguna película protagonizada por Robert Duvall.

El acercamiento más cercano se produjo en 1998, cuando el director figuró como productor ejecutivo de Deep Impact, proyecto respaldado por DreamWorks en el que Duvall participó como actor.

Robert Duvall participó en la cinta "Deep Impact", que estaba respaldada por Dreamworks. (Captura de video)

Años antes, Robert había sido considerado para interpretar al jefe Brody en Jaws, una de las películas más reconocidas del director. Según se ha informado, el actor declinó la propuesta al mostrar mayor interés en el personaje de Quint.

Desde entonces, sus trayectorias han continuado por caminos separados, marcadas por un intercambio público que dejó constancia de sus diferencias sin que llegaran a compartir un rodaje bajo la dirección del cineasta.