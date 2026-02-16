Entretenimiento

La razón por la que Robert Duvall juró nunca trabajar con Steven Spielberg

El episodio, originado tras una visita cultural a Cuba, derivó en un desacuerdo público y en la negativa del actor a trabajar con DreamWorks

Guardar
Robert Duvall declaró publicamente que
Robert Duvall declaró publicamente que no trabajaría con Steven Spielberg durante lo que restaba de su carrea. (Reuters)

Con una filmografía extensa y reconocimiento internacional, Robert Duvall ha protagonizado episodios de tensión pública a lo largo de su trayectoria. A finales de la década de 1960, durante el rodaje de True Grit, mantuvo enfrentamientos con el director Henry Hathaway y con el actor John Wayne.

Décadas más tarde, declinó participar en The Godfather Part III al no llegar a un acuerdo económico con el realizador Francis Ford Coppola.

A pesar de estos antecedentes, el actor es considerado una figura influyente para intérpretes de distintas generaciones. Actores como Billy Bob Thornton, Tom Hanks y Bill Murray lo han citado como referencia profesional.

Sin embargo, en 2002 protagonizó un nuevo episodio público al expresar su desacuerdo con declaraciones atribuidas a Steven Spielberg tras un viaje del director a Cuba.

Robert Duvall señaló a Steven
Robert Duvall señaló a Steven Spielberg por supuestamente estar de acuerdo con el régimen de Fidel Castro. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según manifestó Duvall en entrevistas concedidas ese año, Spielberg habría afirmado que “las mejores siete horas” que pasó durante su visita fueron junto al entonces líder cubano Fidel Castro.

El actor sostuvo que esas palabras le resultaban inaceptables y cuestionó públicamente al cineasta. Incluso, en sus declaraciones, planteó si consideraría “construir un anexo en el museo del Holocausto” para honrar a las víctimas cubanas del gobierno de Castro.

“Ahora, lo que quiero preguntarle, y sé que se va a enfadar. ¿Considerarías construir un pequeño anexo en el museo del Holocausto, o al menos al otro lado de la calle, para honrar a los cubanos que Castro mató? Es muy presuntuoso de su parte ir allí“, señaló.

Además, afirmó que, a raíz de este episodio, no volvería a trabajar con la productora de Steven Spielberg, DreamWorks.

Robert Duvall afirmó que jamás
Robert Duvall afirmó que jamás trabajaría con Steven Spielberg ni con Dreamworks. (EFE/WARREN TODA)

“Se lo diré. Nunca volveré a trabajar en DreamWorks, pero de todas formas no me interesa trabajar allí”, sentenció.

En respuesta, representantes del cineasta difundieron un comunicado en el que calificaron las afirmaciones de la estrella de Hollywood como “totalmente falsas” y aseguraron que el director “nunca dijo eso, ni nada parecido”.

El texto explicó que la visita a Cuba formó parte de un intercambio cultural autorizado por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, precisó que el viaje tuvo un carácter “cultural, no político”.

Steven Spielberg aclaró que su
Steven Spielberg aclaró que su viaje a Cuba no tuvo que ver con Fidel Castro. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El comunicado añadió que durante su estancia en la isla, Spielberg proyectó ocho de sus películas ante públicos numerosos, visitó la comunidad judía local, rindió homenaje en el memorial del Holocausto en La Habana y mantuvo encuentros con diplomáticos estadounidenses destinados en el país.

Más allá del intercambio de declaraciones, la relación profesional entre ambos nunca llegó a concretarse en una colaboración directa. Steven Spielberg no ha dirigido ninguna película protagonizada por Robert Duvall.

El acercamiento más cercano se produjo en 1998, cuando el director figuró como productor ejecutivo de Deep Impact, proyecto respaldado por DreamWorks en el que Duvall participó como actor.

Robert Duvall participó en la
Robert Duvall participó en la cinta "Deep Impact", que estaba respaldada por Dreamworks. (Captura de video)

Años antes, Robert había sido considerado para interpretar al jefe Brody en Jaws, una de las películas más reconocidas del director. Según se ha informado, el actor declinó la propuesta al mostrar mayor interés en el personaje de Quint.

Desde entonces, sus trayectorias han continuado por caminos separados, marcadas por un intercambio público que dejó constancia de sus diferencias sin que llegaran a compartir un rodaje bajo la dirección del cineasta.

Temas Relacionados

Steven SpielbergRobert DuvallTrue Gritestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

A sus 12 años, North West da el salto al mundo empresarial con su propia marca de moda y joyería

La hija de Kim Kardashian y Kanye West inicia su aventura como emprendedora con el lanzamiento de NOR11

A sus 12 años, North

Murió Robert Duvall, ganador del Oscar y estrella de ‘Apocalipsis Ahora’

Reconocido por su versatilidad y pasión en cada personaje, Robert Duvall deja tras de sí una trayectoria cargada de premios y escenas memorables que seguirán inspirando a generaciones futuras

Murió Robert Duvall, ganador del

El apoyo de Marc Anthony a Bad Bunny por el Super Bowl 2026: “La música latina sigue rompiendo barreras”

La declaración del reconocido cantante, publicada en redes sociales tras el espectáculo, fue recibida con entusiasmo por seguidores y colegas

El apoyo de Marc Anthony

“Nos moríamos de hambre cada día”: las acusaciones más fuertes de Adrianne Curry contra ‘America’s Next Top Model’

La exmodelo no solo habló de hambre y sueño, sino también de tácticas de presión y polémicos métodos de producción que buscaban debilitar a las concursantes para crear buen contenido televisivo

“Nos moríamos de hambre cada

Marc Anthony responde a un fanático que le pidió hablar español en pleno show: “¡Cállate, cabr*n!"

Un espontáneo pedido en español sorprendió a Marc Anthony durante su show, pero el cantante tuvo una respuesta que hizo estallar en risas al auditorio

Marc Anthony responde a un
DEPORTES
Deportivo Riestra y Newell’s cierran

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

Fue multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”

Gabriel Batistuta festejó la llegada de su segunda nieta a los 57 años: las fotos y su emotivo mensaje

TELESHOW
La emoción de Sol Pérez

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

INFOBAE AMÉRICA

Panamá continuaría en la lista

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente

El Vaticano triplica el acceso a la terraza de San Pedro y amplió los servicios para sus 20 millones de visitantes anuales

El asesinato a golpes de un activista de ultraderecha sacude a la política francesa a semanas de las elecciones