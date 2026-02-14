15 películas clásicas románticas para ver en San Valentín

El Día de San Valentín registra un aumento en la visualización de películas románticas en plataformas de streaming, superando otros géneros según datos recientes de la industria audiovisual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 14 de febrero, millones de personas celebran San Valentín, una de las fechas más emblemáticas dedicadas al amor y la amistad. Esta tradición, que tiene sus raíces en la antigua Roma pero que adquirió fuerza en el calendario moderno, se consolidó como el momento ideal para rendir homenaje a los vínculos afectivos, ya sea en pareja, en grupo o en el calor de la familia.

En la actualidad, San Valentín evolucionó hasta convertirse en una celebración global que trasciende fronteras, idiomas y costumbres, adaptándose a distintas expresiones de cariño y complicidad.

Una de las formas más populares de festejar este día consiste en compartir una película romántica. El cine retrató el amor en todas sus facetas: desde la pasión desenfrenada y los amores imposibles hasta las pequeñas historias cotidianas que marcan la vida de las personas.

Las películas románticas dejaron huella por su capacidad de emocionar, divertir y reconfortar, convirtiéndose en auténticos clásicos que resisten el paso del tiempo. Algunas, con sus escenas icónicas y frases memorables, definieron generaciones y siguen inspirando a quienes creen en la fuerza transformadora del amor.

Para quienes buscan una experiencia especial, aquí se recopilan 15 películas románticas —desde grandes clásicos de Hollywood hasta comedias modernas que se volvieron indispensables— ideales para disfrutar en San Valentín. Esta selección abarca distintos estilos y épocas, incluyendo tanto romcoms como historias de amor épicas e inolvidables.

15 películas románticas para ver en San Valentín

1- Cuando Harry encontró a Sally

Muchas de las películas incluidas en la lista recibieron premios y nominaciones internacionales, consolidándose como referentes en la historia del cine romántico - (Foto: Castle Rock Entertainment)

Estrenada en 1989, esta comedia protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan explora la evolución de la amistad y el amor a lo largo de los años en Nueva York. El guion, lleno de diálogos ingeniosos y situaciones cotidianas, plantea si es posible que hombres y mujeres sean amigos sin que surja el amor. La película se destaca por sus escenas icónicas y reflexiones sobre las relaciones modernas.

2- Titanic

Canciones originales de películas como "La La Land" y "Titanic" se convirtieron en éxitos globales y forman parte de la cultura popular Crédito: 20th Century Studios LA

Este drama épico de 1997, dirigido por James Cameron, narra la historia de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes de distintas clases sociales que se enamoran a bordo del legendario transatlántico. La película combina romance, tragedia y efectos visuales innovadores, y es recordada por su impacto emocional y su enorme éxito en taquilla.

3- Un lugar llamado Notting Hill

Escenarios emblemáticos como París, Nueva York y Londres figuran entre los principales paisajes donde transcurren estas historias de amor. - (The Grosby Group)

Ubicada en el pintoresco barrio londinense, esta romcom de 1999 reúne a Hugh Grant y Julia Roberts en una historia de amor entre un librero y una estrella de cine. El humor británico y la química de los protagonistas la convierten en una de las favoritas del género, con escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

4- Orgullo y prejuicio

Varias de estas producciones inspiraron adaptaciones teatrales, musicales y novelas gráficas, extendiendo su legado más allá de la pantalla. - (Crédito: Universal Pictures)

La adaptación de 2005 de la célebre novela de Jane Austen, protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, resalta la tensión romántica y los desafíos sociales del siglo XIX. La película destaca por su ambientación, vestuario y la intensidad de la relación entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy.

5- La La Land: ciudad de sueños

El género de la comedia romántica experimentó un auge en las décadas de 1980 y 1990, periodo al que pertenecen varios de los títulos recomendados

Este musical moderno lanzó a la fama a Emma Stone y Ryan Gosling, quienes interpretan a una actriz y un músico que luchan por sus sueños en Los ángeles. Con una estética vibrante y una banda sonora inolvidable, la película explora tanto la pasión por el arte como los sacrificios personales dentro de una relación amorosa.

6- Diario de una pasión

Algunas de estas cintas marcaron el debut o el salto a la fama de actores que luego lograrían carreras consolidadas en Hollywood - (Créditos: HBO Max)

Basada en la novela de Nicholas Sparks, esta historia de amor entre Allie y Noah recorre varias décadas y enfrenta obstáculos familiares y sociales. La película es conocida por sus saltos en el tiempo y su enfoque en la memoria, la lealtad y la intensidad de los sentimientos que perduran a pesar de las adversidades.

7- Sucedió una noche

Las historias seleccionadas reflejan distintas épocas y contextos sociales, permitiendo explorar la evolución de las relaciones sentimentales en el cine

Considerada una de las primeras comedias románticas de Hollywood, esta película de 1934 cuenta las peripecias de una heredera y un periodista durante un viaje por carretera. A través de enredos y diálogos chispeantes, se desarrolla una historia de atracción inesperada que sentó las bases del género.

8- 10 cosas que odio de ti

Las películas elegidas muestran diferentes tipos de vínculos afectivos, desde amores imposibles hasta amistades que se transforman en romance. - (Foto: Netflix)

Inspirada en La fierecilla domada de Shakespeare, esta comedia adolescente de 1999 sigue el romance entre los personajes de Heath Ledger y Julia Stiles en un instituto estadounidense. Destaca por su humor, su banda sonora y un enfoque fresco sobre los amores juveniles y los retos de la adolescencia.

9- Antes del amanecer

La química entre los protagonistas es un elemento clave que contribuyó al éxito y la permanencia de estas historias en el imaginario colectivo

En esta propuesta de 1995, Ethan Hawke y Julie Delpy interpretan a dos jóvenes que se conocen por casualidad en un tren y deciden pasar una noche recorriendo Viena. La película se caracteriza por la naturalidad de sus diálogos y la conexión genuina entre los protagonistas, dando inicio a una trilogía sobre el paso del tiempo y el amor.

10- Mujer bonita

Las escenas más recordadas de estas películas suelen ser objeto de homenajes y parodias en otros filmes, series y campañas publicitarias - (Escena de 'Pretty Woman')

Estrenada en 1990, esta comedia romántica moderna presenta la historia de Edward y Vivian, un empresario y una trabajadora sexual que se conocen en Los ángeles. Con Richard Gere y Julia Roberts como protagonistas, la película desafía estereotipos y se convirtió en un clásico por su mezcla de humor, romance y transformación personal.

11- Gente que conocemos en vacaciones

Los estrenos de muchas de estas películas coincidieron con fechas cercanas a San Valentín, potenciando su recepción entre el público romántico | Avance oficial | Netflix

La película narra la historia de dos amigos, Poppy y Alex, quienes comparten una relación cercana desde hace años a pesar de sus personalidades opuestas. Cada verano, ambos realizan un viaje juntos, lo que fortalece su vínculo y genera momentos de complicidad y autodescubrimiento. La trama explora cómo las experiencias compartidas y la honestidad emocional pueden transformar una amistad y redefinir las expectativas sobre el amor y la conexión personal.

12- Secretos en la Montaña

Algunas películas de la lista abordan temáticas poco convencionales para su época, como la diversidad sexual o las diferencias de clase social

Este drama de 2005 presenta la relación secreta entre dos vaqueros, interpretados por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, en la América rural de mediados del siglo XX. La película aborda las dificultades y los prejuicios sociales, y es reconocida por su tratamiento sensible y profundo del amor prohibido.

13- Love Actually

Varias de estas historias sirvieron de inspiración para propuestas de matrimonio y celebraciones temáticas alrededor del mundo

Este mosaico romántico, ambientado en Londres durante la Navidad, entrelaza varias historias de amor y desamor entre personajes de diferentes edades y contextos. Estrenada en 2003, la película es célebre por su elenco coral y su capacidad de capturar distintas formas de amar, desde la pasión adolescente hasta el reencuentro maduro.

14- Ghost, la sombra del amor

La crítica especializada destaca cómo estas películas lograron equilibrar elementos de drama y comedia, ampliando su atractivo a diferentes generaciones de espectadores - (The Grosby Group)

En esta mezcla de romance y elementos sobrenaturales, Patrick Swayze y Demi Moore interpretan a una pareja separada por la muerte, mientras que Whoopi Goldberg aporta el toque humorístico. La cinta, lanzada en 1990, es reconocida tanto por su emotividad como por la famosa escena del torno de cerámica.

15- Casablanca

Frases como “Te esperaré toda mi vida” de "Casablanca" o “Nunca dejaré de amarte” de "Diario de una pasión" trascendieron la ficción y se citan en celebraciones de San Valentín - (Warner Bros.)

Uno de los grandes clásicos del cine, esta película de 1942 sitúa su historia en el Marruecos de la Segunda Guerra Mundial. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman protagonizan una trama de amores pasados, sacrificios y dilemas éticos, con diálogos y escenas que perduraron como símbolos universales del romanticismo.