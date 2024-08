La escena que fue grabada de una sola toma y convirtió a “10 cosas que odio de ti” en un clásico

La escena del poema de Kat Stratford fue grabada en una sola toma perfecta

“10 cosas que odio de ti”, o también conocida como “10 Things I Hate About You”, es una emblemática comedia romántica de 1999 dirigida por Gil Junger. La película sigue a las hermanas Bianca y Kat Stratford, quienes son completamente opuestas. Cuando su padre establece que Bianca no podrá tener novio hasta que Kat consiga uno, se desata un enredado plan para conseguirle una pareja a la gruñona Kat.

Esta cinta se ha convertido en un clásico del género gracias a su encantadora trama inspirada en la obra de Shakespeare “La fierecilla domada”. La química entre sus protagonistas Julia Stiles y Heath Ledger, el divertido guion y sus memorables escenas lograron cautivar al público y convertirla en un título imperdible del cine romántico adolescente de finales de los 90.

Una de las escenas más memorables y emotivas de la película “10 cosas que odio de ti” es cuando Kat Stratford (Julia Stiles) lee un revelador poema en su clase de literatura. Esta escena, que da título a la película, se logró grabar en una sola y perfecta toma, dejando a todos impresionados en el set.

Julia Stiles reveló que su amor en la vida real influyó en su actuación

El director recordó en una entrevista con People, una revista estadounidense, que presenciar la actuación de Stiles en esa escena fue “una de las experiencias más hermosas y poderosas” que ha vivido en toda su trayectoria cinematográfica. Aunque no estaba previsto que Stiles se emocionara hasta las lágrimas, la actriz se dejó llevar por los sentimientos del momento y su entrega fue total.

“Básicamente, para el discurso solo necesitamos esa toma”, reveló Junger. “Recuerdo que Heath, cuando voltearon la cámara para captar su reacción, dijo algo como ‘No creo que deba hacer nada, porque no se trata sobre mí’. Muchas veces, cuando un actor llora en una escena, el actor que tiene enfrente siente que debe hacer lo mismo, y él sabía que convenía la templanza”.

Junger también relató el emotivo momento tras las cámaras: “Yo tuve que hacer todo lo posible para evitar llorar detrás de la cámara. Fue una actuación increíble. Después de la toma corrí a abrazarla”.

Tanto Julia Stiles como Heath Ledger brillaron en su audición para la película

La actuación desgarradora de Julia Stiles en la audición

Antes de ser elegida para el papel de Kat, Julia Stiles dejó impresionados a todos con su audición para la escena del poema. Aunque solo leyó el poema, sin las lágrimas que después en la escena final si se ven, su interpretación fue muy valorada.

“La primera vez que hice la audición para esa escena, solo dije el poema y podría haber estado recitando las páginas amarillas”, recordó Stiles años después. El guionista y director coincidieron en que su lectura los cautivó desde el inicio.

El flechazo del director con Heath Ledger

Antes de convertirse en un ícono con su actuación en “10 cosas que odio de ti”, Heath Ledger causó una impresión arrolladora en Junger desde su audición. El director confesó: “Cuando Heath entró a la sala pensé: ‘Si este tipo lee bien la parte, el rol es suyo’. Tenía una energía muy específica, una sexualidad palpable”.

Tal fue el impacto que Ledger provocó, que Junger no pudo evitar exclamar ante su equipo femenino: “Señoras, nunca he querido tener sexo con un hombre, pero si fuera a tener sexo con un hombre, sin duda sería con él. Por favor, contratenlo de inmediato”.

La icónica secuencia de Heath Ledger cantando en las gradas requirió tanta intensidad que terminó desgastando a los actores y guardias que participaron en ella

La icónica escena de las gradas requirió mucho esfuerzo físico

La escena donde Patrick Verona (Heath Ledger) seduce a Kat cantándole “Can’t Take My Eyes Off You” desde las gradas del estadio se ha vuelto icónica. Pero los esfuerzos que Ledger realizó para ese momento fueron extenuantes, según reveló el director.

“Le dije a Heath que corriera por las gradas cuando los guardias fueran tras él y apenas rodamos la primera vez, la asistente médica en el plató tuvo que ir a ayudar a uno de los guardias, porque temían que se hubiera excedido al correr. Heath estaba corriendo con tanto júbilo que desgastó físicamente a los guardias”, recordó Junger en varias entrevistas.

El romance secreto en el set

En una revelación sorprendente, Junger compartió que Julia Stiles y Joseph Gordon-Levitt mantuvieron un romance secreto durante el rodaje de “10 cosas que odio de ti”. Según el director, los dos jóvenes actores “se sentían muy, muy atraídos el uno por el otro”.

Esta atracción habría influido en la memorable escena del poema, donde Stiles expresó su amor por el personaje de Ledger en la pantalla, pero en realidad estaba enamorada de su co-estrella Gordon-Levitt. “Ella me dijo ‘Estaba pensando en el nombre de esa persona de la que estaba profundamente enamorada en ese momento’. No era yo, ciertamente, pero tampoco Heath”, reveló Junger.